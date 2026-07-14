추미애, 폭염 속 광명 뚝방촌 찾아 "기후위기는 약자부터 덮친다"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 14일 오전 광명시 소하동 뚝방 거주촌을 찾아 주민들의 냉방 여건과 건강 상태를 점검했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 박승원 광명시장과 함께 14일 오전 광명시 소하동 뚝방 거주촌을 찾아 주민들의 냉방 여건과 건강 상태를 확인하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 박승원 광명시장과 함께 14일 오전 광명시 뚝방길 인근 폭염 취약계층 현장을 방문했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 연일 이어지는 폭염 속에서 광명시 소하동 뚝방촌을 찾아 취약계층의 주거환경과 건강 상태를 직접 점검했다. 단순한 폭염 대응을 넘어 기후위기로 인한 사회적 약자 피해를 줄이기 위한 추가 지원과 주거권 보호 대책까지 검토하겠다는 뜻을 밝히며 '기후복지'를 도정의 핵심 과제로 제시했다.추미애 지사는 14일 안양천 제방 인근 노후주택 밀집지역인 광명시 소하동 뚝방 거주촌을 방문해 주민들의 냉방 여건과 생활환경을 살폈다. 이곳에는 현재 9세대 13명이 거주하고 있다.주민들은 저지대 특성상 배수가 원활하지 않고, 인근 대형 차량 주차로 인한 소음과 먼지 피해를 호소했다. 추 지사는 각 가정을 찾아 에어컨 사용 여부와 건강 상태 등을 확인하며 주민들의 어려움을 청취했다.현장 방문을 마친 추미애 지사는 "기후위기는 사회 취약계층에게 더 큰 직접적인 피해를 가한다"며 "도민 누구나 혜택을 받을 수 있는 경기 기후보험에 더해 특별교부세를 활용한 개별 생계위기가구 지원 방안을 광명시와 정부와 함께 논의하겠다"고 밝혔다.추미애 지사는 특히 한국토지주택공사(LH)가 뚝방촌을 관통하는 도로 건설 계획을 갖고 있다며 "집행이 된다면 이 곳 주민들은 또 오갈 데가 없어 주거권 확보에 비상이 걸린다. 광명시하고 잘 상의를 해서 적절한 주거권 보호 대책이 마련될 수 있는지 살펴보겠다"고 강조했다.그러면서 "도정은 도민 한 분 한 분에게 늘 관심과 눈길을 드려야 된다. 가급적 자주 발길이 닿도록, 그래서 도민들이 용기를 잃지 않도록 하는 것이 행정의 목표"라며 계속해서 현장 방문을 이어가겠다는 의지도 밝혔다.이번 방문은 추미애 지사가 민선 9기 출범 이후 강조해 온 '예방 중심 안전행정'과 '기후복지' 정책의 연장선으로 해석된다. 폭염을 단순한 계절성 재난이 아니라 사회적 약자의 삶을 위협하는 구조적 위험으로 보고, 복지와 재난 대응을 결합한 정책을 추진하겠다는 메시지를 내놓은 것이다.경기도는 지난 12일 폭염 위기경보가 '심각' 단계로 격상되자 재난안전대책본부를 가동했다. 현재 도내 무더위쉼터 8,700여 곳과 그늘막 2만 1,929개를 운영하고 있으며, 재난도우미를 통한 취약계층 안부 확인과 살수차 운행 등 폭염 대응에 나서고 있다.또 재난관리기금과 재해구호기금, 특별교부세 등 총 68억 원을 투입해 그늘막과 쿨링포그, 이동노동자쉼터 등 폭염저감시설을 확충하고 취약계층과 소규모 공사장 근로자에게 냉방·예방물품을 지원하고 있다.특히 별도 가입 절차 없이 모든 도민이 혜택받을 수 있는 '경기 기후보험'을 통해 온열질환 진단비와 응급실 내원비 등을 지원하고 있다. 올해 들어 13일까지 지급된 149건 가운데 온열질환 관련 지원은 25건으로 집계됐다.