"한국군 작전통제권, 온전하고 즉각적으로 환수해야"

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대는 14일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "한국군 작전통제권의 온전하고 즉각적인 환수를 촉구한다"고 밝혔다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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대전지역 평화·통일단체들이 한국군 작전통제권의 온전하고 즉각적인 환수를 촉구하고 나섰다.대전자주통일평화연대는 14일 대전시청 북문 앞에서 '한국시민사회 공동선언 발표 기자회견'을 열고 "한국군 작전통제권의 온전하고 즉각적인 환수를 촉구한다"고 밝혔다. 이날 기자회견은 전국 각지에서 동시다발로 진행됐다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "1950년 7월 14일 이승만이 전쟁 중에 서한 한 장으로 한국군의 지휘통제 권한을 유엔군 사령관에게 이양했고, 1978년 한미 군 장성이 합의한 '전략지시 1호'에 따라 유엔군 사령관이 보유하고 있던 한국군에 대한 작전통제권이 한미연합사령관에게 이양됐다"며 "주권자의 동의도, 국회 비준도 없이 대통령의 서한 한 장과 군 당국자들의 합의 하나로 주권국 군대의 작전통제권을 타국의 군 장성에게 이양한 사태가 무려 76년이 지난 오늘날까지 이어지고 있다"고 주장했다.이들은 이어 "선진국, K민주주의를 강조하는 오늘의 대한민국이 이 기형적이고 굴욕적인 상황을 지속하고 있는 것은 있을 수 없는 일"이라며 "전 세계 어디에도 자국의 작전통제권을 타국 군 장성에게 넘기고, 그 환수 여부를 타국의 심의에 맡긴 나라는 없다"고 비판했다.이들은 전시작전권 환수 논의가 '조건 충족'이라는 이름으로 계속 지연돼 왔다고 지적했다. 이들은 "지난 2007년 양국 간 합의로 전시작전권 환수 시점을 못 박았다가 박근혜 정부 시기 '조건에 기초한 환수'로 변경한 이래, 미국의 조건 충족 판단에 전시작전권 환수의 운명이 좌우되고 있다"며 "한국군의 작전통제권 환수는 주권 행사에 관한 것으로, 미국이 조건 충족 여부를 검증할 사안이 결코 아니"라고 밝혔다.또한 "한국은 지난 20년간 740조 원이 넘는 국방비를 지출하며 미국이 요구하는 미국산 무기를 사들이고, 한미연합방위체제를 일체화했으며, 한미일 군사협력도 강화해 왔다"며 "미국은 이제 한국을 '항공모함', '단검' 등 제멋대로 휘두를 수 있는 군사 수단쯤으로 취급하며 대중국 전쟁기지로 삼으려는 의도를 숨기지 않고 있다"고 주장했다.그러면서 이들은 전작권 환수가 단순히 형식적 권한 이전이 아니라 한국군이 온전히 작전통제권을 행사할 수 있는 방식이어야 한다고 강조했다.이들은 "연합사 체계가 유지되는 한 한국군에 대한 주한미군의 관여를 막을 수 없고 지휘체계의 혼선도 불가피하다"며 "연합사를 해체해 한국군의 작전지휘권은 한국군과 정부가 행사하도록 하고, 주한미군의 활동이 한반도 평화와 대한민국의 주권을 침해하지 않도록 조율·협조 체계를 만들어야 한다"고 밝혔다.또한 "유엔사의 전투기능 확대 역시 한국군에 대한 군사 개입과 작전 지휘 권한 침해 요인이라는 우려가 높아지고 있다"며 "유엔사는 정전협정 관리라는 본연의 역할에 충실해야 하며, 전투 기능 확대를 향한 일체의 시도를 중단해야 한다"고 요구했다.이들은 전작권 환수와 '동맹 현대화'를 연계하는 것에 대해서도 반대 입장을 분명히 했다. 이들은 "전작권 환수의 조건 충족을 명분으로 동맹 현대화라는 이름 아래 대중국 전쟁기지화, 전초기지화 조치가 줄을 잇고 있다"며 "우리는 미국의 이익을 위해 주변국과의 원치 않는 분쟁에 연루되거나 우리 영토가 미군의 전쟁기지, 병참기지로 전락하는 것을 결코 원치 않는다"고 밝혔다.이어 "주한미군의 전략적 유연성 확장, 미국 주도 킬 웹 참여, 한미연합군사연습의 작전 범위 확장 등 미국의 대중국 전쟁기지화를 향한 모든 조치를 중단하라"고 촉구했다.아울러 이들은 "전시작전권 환수는 전쟁수행력 강화를 위한 조치가 아니라 이 땅의 위기를 관리하고 평화를 지키기 위한 주권 회복의 조치"라며 "전작권 환수를 빌미로 군비증강을 가속화할 것이 아니라 한반도 적대와 냉전 구조를 청산하는 적극적인 정책 전환을 통해 한반도 안보 환경을 개선해야 한다"고 강조했다.이날 모두발언에 나선 이영복 대전자주통일평화연대 상임대표는 "전작권 환수는 주권 행사에 관한 것으로 미국이 어떤 조건을 내걸고 그 충족 여부를 검증할 사안이 아니"라며 "미국 군 당국과 의회는 한국의 전작권 환수 저지를 위한 일체의 시도를 중단하고, 한국 정부는 작전통제권을 즉각 환수해 주권 회복의 책임을 다해야 한다"고 말했다.박규용 평화너머 대전세종충남본부 상임공동대표는 "전작권 환수가 미국의 한반도 지배전략체제에 더 깊숙이 들어가는 방식이어서는 안 된다"며 "한미일 군사동맹 완성을 위해 일본 자위대의 한반도 진출을 용인하고 동아시아 평화를 파괴할 한일군수지원협정 논의를 중단해야 한다"고 촉구했다.고상삼 충남대학교민주동문회 사무국장도 최근 주한미군사령관의 발언을 언급하며 "한국을 중국의 심장에 박힌 비수, 아시아 중심에 있는 단검으로 규정한 것은 한반도를 주권국가가 아니라 미국의 대중국 견제를 위한 도구이자 전초기지로 전락시키려는 속내를 드러낸 망언"이라고 비판했다.끝으로 이들은 "대한민국의 주권은 국민으로부터 나오며 대한민국 군대의 통제권 역시 대한민국 주권자들과 정부의 손에 있어야 한다"고 다시 한번 강조하고 광복 81주년이 되는 8·15를 계기로 각계 선언, 서명운동, 캠페인 등 주권자 시민들의 힘을 모아 하반기 한미안보협의회에서 전시작전권의 제대로 된 조속한 환수가 선언될 수 있도록 행동하겠다고 밝혔다.