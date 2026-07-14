추미애 "공정·혁신·포용으로 대한민국 표준 만들겠다"... 민선9기 도정 청사진 제시

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 경기도의회 본회의장 열린 제12대 경기도의회 개원식에서 축사를 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 지사가 경기도의회 본회의장 열린 제12대 경기도의회 개원식에서 남종섭 경기도의회 의장과 인사를 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 민선9기 첫 도정업무보고를 통해 '공정·혁신·포용'을 3대 도정 철학으로 제시하며 향후 4년간 경기도정의 청사진을 공개했다. 노동과 주거, 교통, 돌봄 등 민생 현안부터 반도체·AI 산업 육성, 수도권 교통혁신, 경기북부 개발까지 포괄한 정책 구상을 내놓으며 "경기도가 대한민국의 표준이 되도록 만들겠다"고 밝혔다.추미애 지사는 14일 경기도의회 제392회 임시회 제2차 본회의에서 열린 도정업무보고에서 "공정으로 신뢰를 세우고, 혁신으로 미래를 열며, 포용으로 모두가 함께하는 경기도를 의원들과 힘을 모아 책임 있게 열어가겠다"고 말했다.이번 업무보고는 지난 1일 취임 이후 처음으로 도의회에서 밝힌 공식 도정 운영 구상이라는 점에서 민선9기의 정책 방향을 가늠할 수 있는 사실상의 도정 비전 선언으로 평가된다.추미애 지사는 이날 연설에서 민선9기 도정을 관통하는 핵심 가치로 '공정·혁신·포용'을 제시했다.그는 "공정은 도정 전반을 지탱하는 흔들리지 않는 원칙이자 기본 질서"라며 특권과 반칙이 통하지 않는 사회를 만들겠다고 밝혔다. 이어 "혁신은 말로 하는 구호가 아니라 유능함을 증명하는 실력"이라며 미래 산업과 행정 혁신을 통해 도민이 체감하는 변화를 만들겠다고 강조했다. 또 "포용은 단 한 사람도 소외되지 않도록 다 함께 성장하는 따뜻한 공동체를 만드는 길"이라고 설명했다.이 같은 메시지는 추미애 지사가 취임사에서 제시했던 3대 도정 기조를 보다 구체적인 정책 과제로 연결한 것으로 풀이된다.특히 그는 "어려운 상황일수록 원칙은 더욱 분명해야 하고, 역량은 더욱 유능해야 하며, 책임은 더욱 무거워야 한다"며 재정난과 경기 침체 등 어려운 여건 속에서도 적극적인 정책 추진 의지를 분명히 했다.추미애 지사가 가장 공을 들인 분야는 미래 산업과 교통 혁신이었다.그는 "반도체 기술 초격차는 경기도가 대한민국 경제를 이끄는 확실한 원동력"이라며 반도체 클러스터 내 연구개발(R&D)센터 유치, 핵심 인프라 확충, 팹리스 기업 육성 등을 추진하겠다고 밝혔다.여기에 도지사 직속 '반도체 초격차 전략위원회'를 설치하고, 반도체와 AI 등 전략산업 육성을 위한 '경기미래투자공사' 설립도 추진하겠다는 계획을 재확인했다.추미애 지사는 AI를 도정 전반의 핵심 전략으로 삼겠다는 구상도 내놨다. 도지사 직속 AI 수석을 신설하고, 제조업의 피지컬 AI 전환, AI 통합민원 플랫폼 구축, 공공데이터 개방 등을 통해 'AI 행정혁신'을 본격화하겠다는 것이다.교통 분야에서는 민선9기 핵심 공약인 '수도권 30분 출근 대전환'을 재차 강조했다. GTX A·B·C 노선의 신속한 추진과 D·E·F 노선의 국가철도망 반영, 경기 편하G버스 확대, 수도권 원패스 도입, 일산대교 출퇴근 통행료 무료화 등을 통해 출퇴근 시간을 획기적으로 줄이겠다고 밝혔다.추미애 지사는 민생 분야에서 노동과 주거, 돌봄 정책을 공정의 핵심 과제로 제시했다.경기도 노동감독관 도입, 임금체불 방지를 위한 직접지급제 확대, 3기 신도시 등 공공택지 55만 호 공급, 1기 신도시 재정비, 경기돌봄 기준선 마련, 공공의료원 설립 추진 등이 대표적이다.경기북부 발전 전략도 눈에 띄었다. 추미애 지사는 미군 반환공여구역과 군 유휴지를 활용한 항공·우주·MRO 첨단산업단지 조성, 기후·에너지 클러스터 구축, 중첩규제 합리화 등을 통해 "경기북부를 새로운 기회의 땅으로 만들겠다"고 밝혔다.복지 분야에서는 영유아부터 노인까지 아우르는 '경기 복지생활권(G-Care)' 구축과 달빛어린이병원 확대, 아동 언제나돌봄센터 확충, 장애인 긴급돌봄과 AI 장애인 콜택시 통합시스템 구축 등을 제시했다.이번 업무보고에서 또 하나 눈길을 끈 대목은 재정 운영과 협치에 대한 강조였다.추미애 지사는 "뼈를 깎는 각오로 재정 구조를 전면 점검하고 도민의 세금은 오직 민생과 미래를 위해 책임 있게 사용하겠다"며 불필요한 지출을 줄이고 민생·안전·일자리 중심으로 예산을 재편하겠다고 밝혔다.또 타운홀미팅 정례화와 도정 전체회의 온라인 공개 등을 약속하며 "재정은 도민의 자산이고 도정은 도민의 참여로 완성된다"고 강조했다.추미애 지사는 도의회와의 관계에 대해 "건강한 견제는 도정을 바로 세우고 깊이 있는 협력은 도정을 앞으로 나아가게 한다"며 "의회의 비판을 무겁게 받아들이고 좋은 제안은 과감히 받아들이겠다"고 말했다.이번 도정업무보고는 추미애 지사가 취임 이후 발표한 반도체 초격차 전략, AI 대전환, 미래투자공사 설립, 수도권 30분 출근 대전환 등 핵심 공약을 하나의 도정 철학 아래 체계적으로 묶어 제시했다는 점에서 의미가 있다.다만 경기미래투자공사 설립, 경기노동감독관 도입, GTX 신규 노선 반영 등 상당수 정책은 정부 협의와 법·제도 개선, 국비 확보가 필요한 과제인 만큼 향후 도의회와 중앙정부를 상대로 한 정책 추진력이 성패를 좌우할 것으로 보인다.