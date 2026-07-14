배재고 교장, 사과 이틀만에 "광주일고도 선처" 강조한 재심신청서 제출

서울 배재고 야구부 학생들이 일으킨 5.18 민주화운동 '혐오' 사건과 관련, 지난 6일 광주제일고(광주일고)를 찾아가 '눈물 사과'한 배재고 교장이 이틀 만에 "광주일고 측에서 선처를 바랐다"라는 내용을 3곳에 걸쳐 강조한 재심의 신청서를 대한체육회에 낸 것으로 확인됐다. 대한야구소프트볼협회가 지난 1일에 내린 '출전 정지 6개월' 징계를 무마하기 위해서다.
"광주일고 야구단 학생 바람대로 본건 재심의 신속하게 해달라"?
14일, <오마이뉴스>는 국회 교육위 강경숙 의원(조국혁신당)이 서울시교육청으로부터 지난 13일에 받은 '(배재고 야구부) 재심의 신청서'를 입수해 살펴봤다. 지난 8일 자로 접수된 이 신청서를 작성한 사람은 이효준 배재고 교장이다.
이 교장은 신청서에서 "법원은 '대회 질서 문란 행위'는 단순 소란만으로는 족하지 않고 대회 진행에 영향을 미치는 정도가 요구된다고 판시한 바 있다"라면서 "본 건의 경우 '응원 구호 2차례 연호, 광주일고 측의 항의, 심판의 중지 지시'까지 소요된 시간이 불과 1, 2분에 불과해 과연 이를 두고 경기 방해 행위가 있었다고 볼 수 있는지 의문"이라고 주장했다.
이어 이 교장은 "배재고는 경기 도중 야구단의 부적절한 응원 구호가 언론에서 문제가 되자, 즉시 사과문을 홈페이지에 게시했다. 야구단 및 학부모, 교직원 80여 명은 7월 6일 광주일고를 방문해 진심 어린 사과의 뜻을 전하고 망월동 5.18 민주묘역 참배도 마쳤다"라면서 "다행히 광주일고 측은 7월 7일 배재고 야구단의 선처를 바라는 입장을 표명했다"라고 밝혔다.
이 교장은 결론 부분에서도 '광주일고의 선처' 사실을 두 차례에 걸쳐 다음처럼 내세웠다.
"아직 어린 학생들인 점, 진심 어린 사과를 받아들여 광주일고 측에서도 선처를 바라는 입장을 표명한 점 등을 고려하여 최대한 출전 정지 기간을 단축해 주실 것을 간곡히 요청드립니다."
"진심 어린 사과를 받아들인 광주일고 야구단 학생들의 바람대로 배재고교 야구단이 모든 잘못을 씻고 정정당당하게 운동장에서 승부를 겨룰 수 있도록 본건 재심의를 최대한 신속하게 진행해 주시기를 바랍니다."
이 교장은 이 신청서를 내기 이틀 전인 지난 6일, 광주제일고를 방문해 "이제 화합의 미래로 나가야 한다. 가슴속 깊이 다시 한번 사과드린다"라면서 깁스한 손으로 눈물을 훔친 바 있다.
이에 따라 "신청서의 징계 철회 논리를 만들기 위해 배재고가 '눈물 사과'에 나선 것 아니냐"란 의구심도 나온다. <오마이뉴스>는 이에 대한 의견을 듣기 위해 이 교장에게 전화를 2번 걸고 문자도 남겼지만, 답변을 들을 수 없었다.
한편, 이 교장은 신청서에서 "당시 장면이 촬영된 동영상에 의하면 배재고 야구 선수들이 8회초 공격 시에 더그아웃(선수 대기석)에서 누군가의 선창에 의해 '가야지 가야지 스타벅스 가야지'라는 구호를 2회 연호하였고, 또 누군가가 '탱크데이'라고 외치는 장면이 확인된다"라면서도 "그런데 학생들과 같은 더그아웃 내에 있는 감독 코치진으로서는 소리가 퍼지는 방향에 있지 않기 때문에 학생들의 응원 구호가 선명하게 들리지 않는 경우가 많다"라고 주장했다.
"학생들과 같은 더그아웃 내 코치진, 구호 선명하게 들리지 않는다"?
이는 당초 서울시교육청이 설명한 내용과 달리, 배재고 감독 코치진 가운데 일부가 배재고 더그아웃에 머물러 있었음을 시인하는 내용으로도 읽혀 주목된다.
앞서, 서울시교육청은 지난 6월 30일 배재고를 방문조사 한 뒤 "상대(광주일고) 코치가 먼저 듣고, 배재고 수석코치는 직접 못 들었다"라면서 "8회 초 사건 발생 시 지도자 위치는 수석코치: 3루, 일반코치1: 1루, 일반코치2: 투수불펜(대기장소). 일반코치3: 화장실"이라는 내용이 적힌 조사 문서를 만든 바 있다. 배재고 감독 코치진은 더그아웃에 있지 않았다는 얘기인 것이다.(관련 기사: [단독] 서울교육청, 배재고 '1시간 40분 조사' 뒤 면죄부?
https://omn.kr/2j1y9)
이런 상반된 내용이 나온 까닭에 대해 <오마이뉴스>는 이 교장에게 전화도 걸고 문자로도 물었지만, 답변을 들을 수 없었다.
서울시교육청은 지난 10일, "대한체육회가 오는 7월 20일 오후 3시 올림픽회관 대한체육회 사무실에서 스포츠공정위를 열어 배재고 야구단 사건에 대해 재심의할 예정"이라면서 "이 같은 내용을 대한체육회가 지난 9일 배재고에 통보했다"라고 설명한 바 있다.