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연재3040여성 생활습관 코칭기  |  2화
26.07.14 13:44최종 업데이트 26.07.14 13:44

과자 먹고 뒤따르는 후회, 달걀 두 개로 해결했습니다

[3040여성 생활습관 코칭기] '또 먹었네 ' 자책 보다 내 패턴에 변화줘야

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" 과자 끊기가 너무 힘들어요"
"잘 지키다가도 한번 와르르 무너지는 날에는, 그동안 못 먹었던 과자를 종류별로 다 사서 앉은자리에서 서너 봉지를 뜯어먹어요 속이 안 좋아서, 먹은 제 입을 휘갈기며 후회하고… 그 바보 같은 짓을 똑같은 패턴으로 계속하는 게 미치겠어요."

얼마 전 들은 이야기입니다. 그런데 저는 이 말이 조금도 남 일 같지 않았어요. 제게 떡볶이가 바로 그런 존재였거든요.

첫입의 행복

Food stack collection
Food stack collection ⓒ nicosmit99 on Unsplash

첫입은 세상에서 가장 행복합니다. 그런데 다 먹어갈 때쯤이면, 더부룩한 속보다 더 괴로운 게 찾아와요. 바로 자책감입니다. '또 먹었네. 나는 왜 이것밖에 안 될까'라는 마음입니다.

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이 마음, 익숙하지 않으세요? 우리는 흔히 죄책감이라는 말을 씁니다. 죄책감은 인간이 사회적 동물로 집단 안에서 조화를 이루며 살아남기 위해 발달한 감정이에요. 내가 누군가에게 해를 끼쳤을 때 그걸 알아차리고 행동을 고치도록 이끄는 마음이죠.

자책감은 여기서 한 끗 달라요. 해를 끼친 대상이 남이 아니라 '나 자신'일 때 느끼는 감정입니다.
강아지도 주인이 불같이 화를 내면 눈치를 보잖아요. 떡볶이를 다 먹고 난 뒤의 저는, 저의 눈치를 보고 있었어요. '나 이래도 되는 거 맞아?' 하고요. 사실 너무 당연하고 자연스러운 감정입니다. 그런데 이상하게도, 이 자책감은 정작 내 행동을 바꾸는 데는 아무 도움이 되지 않아요.

오히려 반대일지도 몰라요. 자책은 기분을 더 가라앉히고, 가라앉은 기분은 또 무언가를 입에 넣게
만들거든요. 그러니까 나를 탓하는 마음은 폭식을 멈춰주는 게 아니라, 어쩌면 다음 폭식의 시작인 셈이에요.

저도 수없이 '내일부터 떡볶이 끊는다'고 결심했어요. 별별 방법을 다 해본 것 같아요. 배달 앱 지우기, 퇴근길 동선에서 떡볶이 가게를 없애보려고 일부러 돌아서 집에 가기. 진짜 너무 먹고 싶어도 꾹꾹 눌러 참았는데, 며칠 가지를 못했어요. 오히려 더 터지더라고요.

지운 앱을 깔았다가 지우기를 수십 번, 업무에서 스트레스받은 날이면 참은 마음보다 관성이 이겨서 떡볶이를 다시 사 들고 집에 가기 일쑤였습니다. 결심은 무너지고, 무너지면 또 자책하고, 자책하면 또 결심하고. 그 쳇바퀴를 몇 년이나 돌았는지 몰라요.

방법 조금 바꿨을 뿐인데...

그러다 어느 날, 방법을 아주 살짝 바꿔봤습니다. 끊는 대신, 같이 먹기로요. 떡볶이를 먹되 야채랑 꼭 같이 먹었어요. 그게 다예요. 거창한 결심도, 굶는 것도 아니었어요. 그런데 신기하게 양이 조금씩 줄었어요. 원래 1인분에 튀김, 순대, 김밥까지 먹었는데, 야채 하나 곁들였을 뿐인데 그 양이 줄어드는 거예요.

배가 터질 것 같던 게, 야채를 곁들이고 난 뒤엔 '어, 뭐지? 좀 적당한데?' 하는 느낌으로 바뀌었어요. 그렇게 '스트레스 후 과식'이라는 제 패턴에 약간의 금이 가기 시작했습니다.

그때 깨달았습니다. 저를 바꾼 건 '끊겠다'는 결심이 아니라, 아주 작게 스며든 습관 하나였다는 걸요. 그리고 그 습관을 붙게 만든 건, 덜 더부룩하다는 것, 그리고 나를 덜 탓하게 된다는 마음이었어요. 자책이 아니라요. 그러니까 혹시 오늘도 과자 서너 봉지 앞에서 자신을 탓하고 계시다면, 딱 하나만 기억해 주세요. 당신을 바꾸는 건 자책이 아닙니다.

과자를 뜯기 전에 달걀 2알만 드셔보세요. 원래대로 과자를 다 드셔도 괜찮아요. 그러다 보면 먹고 나서 덜 더부룩할지도 몰라요. 내 패턴에 빗금을 하나 긋는 것, 변화는 늘 거기서 시작됩니다.

#다이어트#과자중독#과자폭식

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이혜인 (hyein2694) 내방

나를 조절하는 힘에 대한 이야기를 합니다 "다이어트는 결국 감정조절이 전부입니다" 간호사, 헬스트레이너, 1인기업 대표로서 살아가는 과정에서 겪는 다양한 사람들에 대한 이야기와 그 속에서 느끼는 것들을 이야기하고 있어요

이 기자의 최신기사기분이 다운 될 때 떡볶이는 가장 쉬운 출구였다




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