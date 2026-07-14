진도군, 1억 이상 고소득 어업인 413명…1년새 11명 늘어

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 진도군청 청사. ⓒ 진도군 관련사진보기

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전남광주통합특별시 진도군 내 1억 원 이상 고소득 어업인이 1년 새 11명 늘어난 413명으로 집계됐다.14일 진도군에 따르면 지역 내 2025년 기준 1억 원 이상 고소득 어업인을 조사한 결과 2024년 402명에서 지난해 413명으로 11명(2.7%)이 늘었다.읍면별로 살펴보면 지난해 1억 원 이상 고소득 어업인은 고군면이 185명으로 가장 많았다.의신면 150명, 임회면 31명, 군내면 22명, 조도면 15명, 지산면 7명, 진도읍 3명 순이었다.업종별로는 양식어업 종사자 362명(87.7%), 가공·유통 분야 25명(6.1%), 종자생산 13명(3.1%), 어선어업 종사자가 13명(3.1%)이었다.소득 기준 3억 원 이상~10억 원 미만 어업인이 161명(39.4%)으로 가장 많았다.1억 원 이상~2억 원 미만이 145명(35.1%), 2억 원 이상~3억 원 미만 91명(22.1%), 10억 원 이상이 14명(3.4%) 순이었다.진도군은 고소득 어업인의 증가 이유로 지난해 2490억 원, 올해 2474억 원의 위판액을 기록했던 김을 비롯한 양식 어업인의 소득 증가, 어업 활동에 대한 군의 지속적인 지원에 따른 양식 어업의 활성화 등을 꼽았다.진도군 관계자는 "앞으로도 양식어업을 비롯한 가공유통, 어선어업 등 수산업의 경쟁력을 강화하기 위해 각 분야에 대한 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.