"나에겐 페미니즘이 퀴어랑 분리된 적이 한 번도 없어"

활동가 인터뷰 프로젝트 〈변화를 만드는 사람들〉 은 공익활동가의 지역·영역·세대를 잇는 사회적 지지와 연대의 플랫폼, 2026 공익활동가주간과 함께합니다. 공익활동, 캠페인의 성과보다 그 일을 한 활동가 개인의 이야기에 시선을 맞추는 이 프로젝트는 다양한 지역과 분야에서 자기만의 방식으로 변화를 위해 노력하는 활동가들을 직접 만나 이들의 일과 삶을 기록합니다.

큰사진보기 ▲퀴어 페미니스트 활동가 나기 ⓒ 나랑 관련사진보기

- 나기는 대학 때 페미니즘 활동을 한 것으로 아는데 이후에 어떻게 퀴어 페미니즘 운동을 하게 된 거야? 많은 활동 영역 중에 왜 퀴어 페미니즘이었을까?

- 그럼 나기는 스스로를 시스젠더(지정성별과 성별정체성이 같은 경우) 여성으로 생각해 본 적이 없어?

- 나기는 지금 세무사로 풀타임잡을 하면서 활동에도 만만치 않은 시간과 에너지와 돈을 투자하고 있잖아. 애초부터 활동을 직업으로 할 생각은 없었어?

- 그래서 계획대로 됐어?

큰사진보기 ▲교차성, 퀴어, 비혼, 다양성, 소수자 연대 등이 적힌 카드. ⓒ 나기 관련사진보기

- 언니네트워크가 비혼 운동을 오랫동안 적극적으로 해 온 곳이니, 나기와 언니네트워크의 만남은 운명적이었다는 생각이 드네.

- 지금까지 12~13년 동안 언니네트워크 활동을 이어오면서 제일 기억에 남는 활동이나 시기가 있다면?

큰사진보기 ▲딥페이크 성범죄 규탄 집회 현장에서 ⓒ 나기 관련사진보기

- 난새랑 같이 활동한 시간이 길었는데 2021년에 난새가 자살로 생을 마감했잖아. 그때 어땠어? 되게 충격이 컸을 텐데….

- 집단적이고 운동적인 방식의 애도였던 거네.

- 끝나지 않는 애도의 과정이네.

- 가족구성권연구소 활동도 나기의 행보에서는 뭔가 필연적인 것 같아 보이는데?

- 그동안 가족구성권을 둘러싼 운동의 내용에도 변화가 있었을 것 같은데 어때?

- 이제 나기도 40대가 되었는데 관심사에 좀 변화가 있어? 앞으로는 어떤 활동을 하고 싶어?

큰사진보기 ▲세상의 변화에는 늘 공익활동가가 있습니다. '공익활동가주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 전국 단위의 행사입니다. 2026년에는 6월 29일부터 7월 3일까지 일주일 동안 전국 곳곳에서 공익활동가를 응원하는 다양한 프로그램과 연대의 장이 열렸습니다. ⓒ 공익활동가주간추진위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 변화를만드는사람들 홈페이지에도 실립니다.