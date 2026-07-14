'녹조 불감증' 비판에 낙동강 삼락 수상체험 중단

▲녹조 확산 상황에서 카누 체험이 이루어진 부산 낙동강 삼락수상레포츠타운. 그러나 지난 10일 환경단체의 "안전불감증" 비판이 나오자 7월 31일까지 체험 중단을 결정한 상황이다. 13일 가본 현장. 수상 체험을 진행하지 않아 주차장이 비어있다. ⓒ 부산환경운동연합 관련사진보기