민주당 최고위, 선호투표 도입 수순... 정청래·김민석 반응은

8.17 전당대회를 앞두고 당대표 선출 방식 등 경선 룰 확정을 두고 고심하던 더불어민주당이 14일 선호투표제를 도입하는 것으로 결론을 냈다. 다만 청년 최고위원 분리 선출 안건은 표결 끝에 부결됐다.
민주당은 이날 여의도 국회에서 비공개 최고위원회의를 열고 선호투표제 도입을 논의한 끝에, 당규를 개정해 선호투표 또한 당규에 명시하는 쪽으로 결론 내고 관련한 당규 개정안을 구두 동의로 의결했다. 선호투표는 후보별 순위를 매겨 투표하되, 과반 후보가 없다면 가장 적게 표를 얻은 후보의 2순위 표를 다른 후보들에게 합산시키는 방식이다.
강준현 수석대변인은 이날 회의 직후 "주요 내용은 결선투표 실시 방법으로 선호 투표와 결선 투표를 할 수 있음을 명문화했다. 관련해서 당규 개정의 건은 오늘 의결이 됐다"며 "두번째로 청년 최고위원 선출 방법, 선출직 최고위원 5명 중 1명 청년 최고위원 몫으로 분리 선출하고자 했으나, 결과는 표결에 의해서 부결됐다"고 밝혔다.
강 수석대변인은 "제3차 정기 전국당원 대회를 앞두고 지도부 선출 관련해 규정 논란을 최소화하기 위해서 당규를 개정하고자 했다"며 이같이 알렸다. 민주당은 최근 선호투표제 도입·청년 최고위원 선출 안건 등을 두고 최고위가 찬반으로 나뉘어 공개설전을 벌였으나 결론을 내지 못한 바 있다(관련 기사: 민주당, 선호투표 두고 3-2 '찬반 설전'... 냉랭한 공개최고위 https://omn.kr/2j0su
).
'친청계' 이성윤 최고위원직 사퇴, '친석계' 정청래에 책임 제기
이날 일부 안건이 의결됨에 따라, 민주당은 같은 날 오후 4시 당무위를 열어 당규 개정 절차를 마무리할 예정이다. 다만 청년 최고위원 선출 방식은 전당대회준비위원회(전준위)에서 다시 논의하기로 했다.
친청(정청래)계로 분류되는 이성윤 최고위원은 앞서 비공개 회의 도중 퇴장, 기자들과 만나 "이런 상황을 도저히 용납할 수 없다. 이 상태에서는 더 이상 최고위원직을 수행하기 어렵다고 보고 오늘부로 최고위원직을 내려놓겠다"라고 알리며 항의 의사를 표했다. 같은 입장인 박규환·문정복·박지원 최고위원은 사퇴는 하지 않았지만 "선당후사 정신에 따라, 당을 살리려 어쩔 수 없이 소신을 잠시 내려놓는다. 아프지만 버티겠다"며 결정을 받아들였다.
친석(김민석)계로 분류되는 강득구·황명선 최고위원 또한 기자들과 별도로 만나 질의응답을 했다. 황 최고위원은 여기서 "청년은 시대정신인데, 이를 부결시킨 최고위원들은 전부 사퇴해야 한다. 자격이 없다"고 주장했다. 강 최고위원 또한 "지난 정청래 대표 체제 1년은 토론이 실종된 불통의 1년이었다, 마지막 책임은 정 전 대표에 있다"라며 책임론을 제기했다.
당대표 후보인 김민석 전 총리는 소식이 알려진 직후 "특정 후보 측 반대로 무산돼 아쉽다"는 입장을 냈다. 그는 본인 X계정 게시글을 통해 "(부결은) 당의 미래라는 대의보다, 작은 이익을 앞세운 집단적 자기정치"라며 "제가 당대표가 되면 지명직 최고위원 한 석을 청년층에 맡기고 축제형 선출방식으로 뽑겠다. 선출직 최고위원 한 석을 청년에게 보장하는 당헌개정도 바로 추진하겠다"라고 알렸다.
또 다른 당대표 후보 정 전 대표는 직후 본인 페이스북 계정에 "할 말은 많으나 말하지 않겠다. 당의 결정을 존중하고 수용하겠다. 제가 민주당을 지킬 테니, 이제 당원들께서 정청래를 지켜달라"며 "당의 결정을 쿨하게 수용한다"라고 밝혔다.
한편, 강 수석대변인은 청년 최고위원 안건 관련해 타임라인상 큰 지장은 없다고 설명하면서 향후 논의를 지켜봐줄 것을 요청했다. 그는 관련한 차후 일정을 묻는 기자들에게 "청년 최고위원 관련해서는 (현 시점 민주당에도) 명분이 있는 거니까, 또 여러 다른 방법이 있을 수 있으니 이후 논의를 지켜봐주시면 좋겠다"라고 설명했다.