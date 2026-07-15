어떻게 살아야 할까, 취준생이 고른 고전 두 권

큰사진보기 ▲다자이 오사무 『인간 실격』"신에게 묻겠습니다 신뢰는 죄인가요?" ⓒ 지유경 관련사진보기

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"존경받는다는 개념 또한 저를 몹시 두렵게 했습니다. 거의 완벽하게 사람들을 속이다가 전지전능한 어떤 사람한테 간파당하여 산산조각이 나고 죽기보다 더한 창피를 당하게 되는 것이 '존경받는다'는 개념에 대한 저의 정의였습니다." - 23p

"지금까지 제가 아비규환으로 살아온 소위 '인간'의 세계에서 단 한 가지 진리처럼 느껴지는 것은 이것뿐입니다. 모든 것은 그저 지나갈 뿐입니다." - 132p

큰사진보기 ▲헤르만 헤세 『싯다르타』"자신의 내면의 소리에 귀 기울이는 것" ⓒ 지유경 관련사진보기

"이 세상을 있는 그대로 놔둔 채 그 세상 자체를 사랑하기 위하여, 그리고 기꺼이 그 세상의 일원이 되기 위하여, 내가 죄악을 매우 필요로 하였다는 것을, 내가 관능적 쾌락, 재물에 대한 욕심, 허영심을 필요로 하였다는 것을 그리고 가장 수치스러운 절망 상태도 필요하였다는 것을 알게 되었네." - 207p

'우리는 지금 누구의 기준으로 살아가고 있는가.'

잠들기 전 꼭 하는 습관이 있다. 노트북을 켜고 내가 가고 싶은 분야의 채용 공고가 올라왔는지 확인하는 일이다. 누구나 이름만 들어도 알 만한 대학에 들어가기 위해 오랜 입시 생활을 지냈다. 어렵게 입학했을 때는 목표를 이룬 줄 알았다. 그러나 그것은 시작에 불과했다. 타지 생활을 이어가기 위해 아르바이트를 쉬지 못했고, 등록금과 주거비를 감당하면서도 취업을 위한 대외 활동까지 병행해야 했다. 그렇게 하루를 보내고도 잠에 들기 전 채용 공고를 확인하는 일이 일상이 됐다.하지만 이는 나만의 이야기는 아니다. 수많은 청년이 좁은 취업 문 앞에서 밤 늦게까지 노트북 화면을 바라본다. 원하는 자리에 들어가지 못했다는 이유만으로 스스로를 실패한 사람처럼 여기기도 한다. 2026년 5월 기준, 우리 곁의 청년 실업자 수는 26만 6천 명에 달한다. 이 수치는 단순한 통계가 아니다. 숫자 이면에 방향을 잃고 방황하는 청년들의 치열한 삶이 숨어 있다.사회는 그러한 청년들을 '사회적 로그아웃', '쉬었음 청년'라고 부른다. 취업 여부는 단순한 결과를 넘어 한 사람의 가치를 평가하는 잣대처럼 받아들여지기도 한다. 이런 현실 속에서 문학은 때론 현실을 지탱하게 하는 힘이 된다. 흔들리는 삶 속에서도 자신만의 길을 찾아가는 과정을 엿볼 수 있어서다. 결국 중요한 것은 자신을 잃지 않는 일이다.<인간 실격>은 절망 속에서 자신을 잃어가는 요조의 이야기이고, <싯다르타>는 끝없는 방황 끝에 자신만의 길을 찾아가는 여정을 담아낸 작품으로 오늘을 살아가는 우리에게 여전히 유효한 질문을 던진다. 청년들의 불안과 방황을 위로하는 두 책을 소개한다.<인간 실격> 속 주인공 요조는 타인의 시선을 지나치게 의식하며 살아간다. 상대가 자신을 어떻게 생각하는지가 더 중요한 인물이라는 의미다. 요조는 사람들에게 미움받지 않기 위해 익살스러운 가면을 쓴 채 살아간다.어린 나이에 너무 일찍 깨달아 자신을 감추려는 모습이 마음이 아팠다. 요조 자신은 원하지 않지만 아버지가 원하는 것 같아 장난감을 받기로 한 장면은 그의 삶이 얼마나 타인의 기준에 맞춰져 있는지를 보여준다.그 모습은 어쩌면 현대에 살아가는 우리와 닮아 있는 듯하다. 주변에서 대학교에 진학하니 나도 따라가야 할 것 같고, 취업을 위해 토익, 토익스피킹 같은 일정 수준의 스펙을 갖추는 것이 당연한 일이 됐다. 어느새 우리는 내가 원하는 삶보다 남들이 기대하는 모습에 자신을 맞추려 애쓰고 있는 것은 아닌지 돌아보게 된다.이 문장을 읽으며 가장 안타까웠던 점은 요조가 존경받는 것을 기뻐하지 못한다는 사실이었다. 그는 인정받을수록 언젠가 자신의 진짜 모습이 들통날 것이라는 불안 속에서 살아간다. 결국 요조를 무너뜨린 것은 실패가 아니라, 타인의 시선에 맞춰 자신을 끊임없이 감추려 했던 삶이었다. 그래서 우리는 요조를 비난하기보다 연민하게 된다. 그에게서 우리와 닮은 구석을 찾을 수 있기 때문이다.<인간 실격>은 한 인간의 비극을 넘어, 오늘을 살아가는 우리에게 '나는 누구의 기준으로 살아가고 있는가'라는 질문을 던지는 작품이다.요조가 끝내 깨달은 것은 거창한 성공도, 타인의 인정도 아니었다. 모든 것은 결국 지나간다는 사실이었다. 이 문장은 절망 속에서 건네는 체념처럼 보이지만, 오늘을 살아가는 우리에게 따뜻한 위로가 된다.브라만(인도 카스트 제도에서 최상위 사제 계급)의 아들로 태어난 싯다르타는 누구나 부러워할 삶을 살고 있었지만, 그것만으로는 진정한 깨달음을 얻을 수 없다고 생각한다. 그는 안락한 삶을 뒤로하고 수행자가 되고, 부와 사랑을 경험하며 세속적인 삶도 살아본다. 하지만 그 어느 것도 삶의 답이 되어주지는 못했다.많은 사람은 방황을 실패라고 생각한다. 하지만 싯다르타는 그 방황마저 삶의 일부였음을 깨닫는다. 정답을 남에게서 배우는 것이 아니라, 직접 부딪히고 넘어지며 비로소 자신만의 진리에 다가간다. 그래서 <싯다르타>는 자신의 삶을 살아가는 용기를 전하는 작품이다.결국 싯다르타는 강가에서 뱃사공 바주데바와 함께 살아가며 자연의 소리에 귀 기울이는 법을 배운다. 강물은 끊임없이 흐르지만 언제나 같은 강이라는 사실을 통해 삶 역시 수많은 실패와 방황을 품은 채 흘러간다는 것을 깨닫는다. 그는 남이 알려준 정답이 아니라 스스로 경험한 삶을 통해 비로소 자신만의 진리에 도달한다.취업을 준비하는 과정도 비슷하다. 원하는 곳에 합격하지 못하고, 계획대로 흘러가지 않을 때가 많다. 하지만 그 시간이 결코 헛된 것은 아니다. 지금의 경험과 실패 역시 앞으로 나아가기 위한 과정일 수 있기 때문이다. 그리고 그 깨달음은 싯다르타의 이 문장에 담겨 있다.이 문장은 실패와 방황마저 삶의 일부라는 사실을 말해준다. 때로는 넘어지고 길을 잃는 시간조차 나를 만들어 가는 과정이라는 것이다.<인간 실격>이 타인의 시선 속에서 자신을 잃어가는 한 인간의 모습을 보여준다면, <싯다르타>는 방황 끝에도 결국 자신을 잃지 않는 삶의 가능성을 보여준다. 취업과 경쟁 속에서 흔들리는 청년들에게 이 두 작품은 서로 다른 방식으로 같은 질문을 던진다.취업을 준비하다 보면 합격과 불합격이 자신의 가치를 결정하는 것처럼 느껴질 때가 있다. 하지만 <인간 실격>과 <싯다르타>는 서로 다른 방식으로 같은 이야기를 들려준다. 타인의 기준에 자신을 잃지 말 것, 그리고 방황하는 시간마저 삶의 일부라는 사실이다. 위로가 필요한 모든 이에게 두 권의 책이 작은 선물이 되었으면 한다.