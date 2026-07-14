[사진] 천 년 동안 저 등은 얼마나 많은 삶을 받아냈을까

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큰사진보기 ▲국보 323호 논산 관촉사 석조미륵보살입상 뒷모습. 높이가 18m에 이르는 국내 최대 석불로서 보통 '은진미륵'이라고 한다. 미륵불은 석가모니가 구제하지 못한 중생을 구제하기 위해 석가모니가 열반한 후 56억 7천만 년이 지난 뒤에 나타난다는 부처이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

여름이란 놈은 매양 그렇다.한낮이 되면 사람도 말수가 줄고, 들판도 숨을 죽인다. 뜨거운 볕이 논둑을 지지고 돌부리를 달구면 바람조차 그늘을 찾아 슬그머니 몸을 숨긴다.그런데도 관촉사 은진미륵은 꿈쩍이 없다.생각해 보면 저 돌부처는 천 년을 넘게 그 자리에 서 있었다. 사람은 한 철 더위를 견디기도 버거운데, 저이는 여름이 몇 번이나 다녀갔는지 셀 수도 없을 만큼 긴 세월을 묵묵히 버텨 왔다.관촉사 마당에 들어서니 달궈진 돌바닥 위로 아지랑이가 어른거린다. 미륵은 예나 지금이나 그 자리에서 논산 들녘을 내려다보고 있다. 바라본다고 해서 무슨 말을 하는 것도 아니고, 돌아선다고 해서 붙잡는 법도 없다. 그저 오래된 산처럼, 오래된 나무처럼 서 있을 뿐이다.사람들은 와서 사진 한 장 찍고 간다. 그러나 내게 관촉사는 처음부터 구경거리가 아니었다. 그곳은 내가 뛰놀던 동네였고, 어머니 손을 붙잡고 오르내리던 길이었다.어머니는 절에만 오시면 먼저 미륵전으로 들어가셨다. 유리창 너머 보이는 미륵을 한참 바라보다가 두 손을 모으셨다.무슨 소원을 그리 오래 품으셨는지 나는 끝내 알지 못한다.나는 기도에는 마음이 없었다. 어머니가 언제 절을 마치나 그것만 기다렸다가 밖으로 뛰어나가기 바빴다.그 시절 관촉사는 우리들 놀이터였다.돌계단은 술래잡기 판이 되었고, 절마당은 뛰놀기 좋은 운동장이었다. 친구들과 종일 땀을 흘리며 놀다가도 종소리만 들리면 슬그머니 집으로 향했다.아침 종이 울리면 하루가 시작됐고, 저녁 종이 울리면 놀음도 끝났다. 시계가 없어서 불편하다는 생각은 해본 적이 없었다. 절 종이 시간을 알려 주었고, 어머니 목소리보다 먼저 집으로 돌아오라 일러주었다.그렇게 살았다.세월이라는 것이 사람을 가만두지 않는다고, 놀던 아이는 어느새 기자가 되었다. 요즘은 취재수첩 하나 들고, 카메라 하나 메고 관촉사를 다시 찾는다. 예전에는 놀려고 걷던 길을 이제는 기록하려고 걷는다. 돌 하나, 나무 하나에도 사연이 있다는 것을 뒤늦게 배웠기 때문이다.그날도 미륵 앞에 서 있다가 문득 걸음을 멈췄다. 생각해 보니 평생 미륵 얼굴만 올려다보고 살았다. 어머니도 그랬고, 나도 그랬고, 찾아오는 사람들 또한 다르지 않았다.그래서 천천히 미륵 뒤편으로 걸음을 옮겼다. 등을 마주한 것은 처음이었다. 앞 모습처럼 웅장하거나 화려하지는 않았다. 하지만 오래 버틴 것은 얼굴이 아니라 등이었다. 비를 먼저 맞고, 바람을 먼저 견디고, 눈을 가장 오래 받아낸 자리였다.사람도 그러하지 싶다.웃는 얼굴은 누구나 보여 줄 수 있지만, 살아온 세월은 등을 보면 안다. 말없이 견뎌 온 사람일수록 등이 먼저 늙고, 등이 먼저 이야기를 품는다.문화유산도 마찬가지였다.돌만 보는 줄 알았는데, 알고 보니 돌에 얹힌 시간을 보고 있었다. 셔터를 누르는데 렌즈 안으로 미륵만 들어온 것이 아니었다.유리창 앞에서 두 손을 모으던 어머니가 함께 들어왔고, 저녁 종소리만 들리면 쏜살같이 집을 향해 뛰던 어린 시절도 따라 들어왔다.그날 마지막으로 남긴 사진은 미륵의 얼굴이 아니라 등이었다. 한참을 바라보다가 문득 그런 생각이 들었다.천 년 동안 저 등이 얼마나 많은 사람의 삶을 받아냈을까.먹고사는 걱정도 있었을 것이고, 자식 잘되기를 비는 어머니들의 눈물도 있었을 것이다. 풍년을 바라던 농부도 있었고, 전쟁터로 떠나는 자식을 붙들고 울던 부모도 있었을 것이다.그 많은 사연을 저 돌부처는 한마디 말도 없이 등에 지고 서 있었던 게 아닌가 싶었다. 그날 관촉사에서 내가 다시 만난 것은 돌부처 하나가 아니었다. 미륵을 바라보던 어머니의 마음이었고, 종소리 따라 하루를 살던 내 어린 시절이었다.그리고 아무 말 없이 사람들의 세월을 품어 온, 놀미(논산의 옛지명 이름)라는 오래된 시간이었다.