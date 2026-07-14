호남 대표 공예박람회 '빛고을 핸드메이드페어' 17일 개막

큰사진보기 ▲빛고을 핸드메이드페어 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제15회 빛고을 핸드메이드 페어 포스터. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

전남광주통합특별시는 오는 17일부터 19일까지 김대중컨벤션센터에서 호남을 대표하는 공예박람회인 '제15회 빛고을 핸드메이드페어'를 개최한다.(재)광주디자인진흥원이 주관하는 행사로 지역 공예 문화 산업 육성과 판로 개척을 위해 지난 2012년부터 매년 열고 있다.행사 운영 시간은 오전 9시 30분부터 오후 6시까지이며, 입장료는 무료이다.올해 행사는 전남광주뿐만 아니라 서울·경기·대구 등 전국 각지에서 참여하는 283개 부스로 꾸려진다.섬유·도자·금속·목·칠·한지 등 전통공예는 물론 현대적인 감성과 실용성을 갖춘 생활자기·천연염색·가죽공예·액세서리·인테리어 소품 등 다양한 공예품을 만날 수 있다.창작자와 관람객이 직접 소통할 수 있는 '참여형 콘텐츠'도 준비됐다.행사 기간 전시장 내 체험관에서는 가죽 소품 만들기, 도자 물레 체험, 나만의 섬유 액세서리 제작 등 체험 프로그램이 운영된다.또 광주 공예 명장들과 우수 공예가들이 직접 작품 제작 과정을 선보이고 시민과 함께 작품을 만들어가는 시간도 마련된다.개막식은 행사 첫날인 17일 오후 2시에 열린다.황인채 전남광주통합특별시 문화본부장은 "이번 박람회는 지역 공예인의 창작 역량과 우수한 공예문화를 알리는 행사"라며 "공예산업 경쟁력을 높이고 지역 공예인의 착작활동과 판로 확대를 지원하는 플랫폼으로 성장할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.