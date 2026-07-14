정청래 '대선 불출마' 발언에 김민석·송영길 "뜬금없어"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 전 대표가 13일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 더불어민주당 대표 선거 출마를 선언했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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▲정청래 "당대표직 이용해 대선 안 나간다" 기자의 재확인 질문에 답변은? 유성호 관련영상보기

▲당대표 출마 선언한 정청래 "이재명 대통령과 찰떡궁합으로 합 이루겠다" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래, 송영길, 김민석 의원이 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표의 인사말을 듣고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당 차기 당대표에 출마하며 '대선 불출마' 승부수를 던진 정청래 전 대표가 당내 코어 지지자를 자처하며 전통적 지지층을 결집하는 '적자론'을 강조하고 나섰다. 당권 경쟁자인 김민석 전 국무총리와 송영길 의원은 정 전 대표를 겨냥해 "뜬금포"라거나 "선청(정청래)후당"이라며 신경전을 벌였다.정 전 대표는 14일 유튜브 방송 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에 출연해 자신의 대선 불출마 발언과 관련해 "1년간 당대표를 하면서 '연임하려고 그런다'고 공격받았다"라며 "만약 또 2년간 당대표가 되면 무슨 일을 하더라도 '대선 나가려 그런다', '대선 행보다', '대선 빌드업'이라는 공격이 들어올 것 같아 그걸 차단해야겠다는 생각"이라고 밝혔다.그러면서 "대선 출마 생각이 없다면 미리 (불출마) 선언하고 가는 게 맞겠다는 생각이 들었다"라며 "대선 후보들의 플랫폼, 당대표로서 그분들을 키워내고 경쟁력을 돋아주는 역할을 하는 게 좋겠다"라고 덧붙였다.정 전 대표는 앞서 13일 당대표 출마 기자회견에서 "당대표직을 이용해 대선에 출마할 생각이 없다"라며 "당대표직을 이용해 대선에 출마하지 않겠다. 대선 승리의 기획자가 되겠다"라고 밝힌 바 있다. "지금까지 그래왔듯 앞으로도 당정청 원팀·원보이스로 이재명 대통령 곁을 끝까지 지키겠다"라고도 했다.이날 정 전 대표는 "대선 승리와 정권 재창출이 우리의 목표고 시대 정신이라면, 이재명 정부가 성공하려면 핵심 코어 지지층, 전통 지지층이 잘 뭉쳐 있어야 하는데 그게 지금 흔들리고 있는 것 아닌가"라며 "이 전통 핵심 코어 지지층을 한 군데로 묶어 세우려면 누군가 그 역할을 해야 하는 것 아닌가. 아무리 봐도 그 적임자는 정청래가 아닐까"라고 말했다.그러면서 "제 20년간 민주당 생활이 동고동락해 온 민주 당원들의 생각일 것"이라며 "저 자체가 핵심 코어 지지층 중 한 명이기 때문에 가장 심리적으로 일체감과 연대감이 있지 않나 생각한다"라고 강조하기도 했다.차기 당권 경쟁자인 송영길 의원은 이날 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 정 전 대표의 출마 선언을 겨냥해 "임기 4년이 남은 정권에서 대선 이야기를 하는 것도 좀 생뚱맞은 이야기인데 당권을 이용해 대선에 출마하지 않겠다고 (하는 건) 너무 엇나가는 뜬금없는 이야기"라며 "누가 자기보고 (대선) 출마하라고 그랬나"라고 지적했다.송 의원은 또 "그동안 모든 게 선청후당이었다"라며 "지난 대선 때도 철저히 자기 당대표 선거를 위한 사전 선거운동을 대선이라는 명분으로 해왔던 것"이라고 말했다. 그러면서 "상대방이 좋아하지 않고 동의하지 않는데 혼자 이재명을 몇 번 외친다고 명청(이재명·정청래)대전이 없어지느냐"라며 "그걸 스토커라고 그런다. 거의 그런 수준 아니냐"라고 비판했다.김민석 전 총리는 지난 13일 한국일보 유튜브 <김지은의 이슈전파사>에서 정 전 대표를 향해 "지난 1년 당청 관계가 빚은 여러 문제점 때문에 많은 분들이 걱정하고 있고 저도 (당대표에) 출마하는 것"이라며 "전에 어땠고 앞으로 어떨 거라는 게 중요한 건 아니고 현재 어떤가가 중요하다"라고 말했다.김 전 총리는 정 전 대표의 '대선 불출마' 발언을 두고도 "뜬금없더라"라며 "합당 논의가 사전 숙성 없이 갑자기 나오는 것처럼 대선 얘기가 지금 나오는 것도 뜬금포"라고 말했다. 그러면서 "지금 대선 생각을 하는 사람이 그렇게 있느냐"라며 "지금 전당대회를 해서 당대표 임기 2년을 해봤자 그러고도 대선이 2년 남는다. 지금 대선 얘기를 연결시키는 게 너무나 비논리"라고 지적했다.김 전 총리는 또 "지난 임기 당대표가 이번에 (당대표를) 한 다음에 또 다시 나가서 3연임을 하지 않는 한 당대표직을 이용해 대선에 나갈 일이 있나"라며 "전혀 무의미한 얘기"라고 덧붙였다.