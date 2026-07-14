▲당진 노사, "철강산업 실질적 위기 반영해야" 당진상공회의소와 당진철강노동조합 협의회가 정부에 당진시를 '고용위기 선제대응지역'으로 조속히 지정해 줄 것을 강력히 촉구하고 나섰다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲14일 당진상공회의소 김창규 회장이 성명을 발표하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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당진상공회의소와 당진철강노동조합협의회가 정부에 당진시를 '고용위기 선제대응지역'으로 조속히 지정해 줄 것을 촉구하고 나섰다. 단순한 고용보험 통계 수치에만 의존하지 말고, 당진 지역 철강산업이 직면한 실질적인 위기 상황을 적극적으로 반영해야 한다는 주장이다.14일 열린 성명서 발표 기자회견에는 당진상공회의소 김창규 회장과 당진철강노동조합협의회 김철 협의회장 등이 참석했다.노사는 최근 정부가 당진시를 '산업위기 선제대응지역'으로 지정한 것에 대해 "지역 철강산업이 글로벌 공급과잉, 저가 수입 철강재 증가, 건설경기 침체 등 복합적인 어려움에 직면해 있음을 인정한 결과"라고 평가했다.그러나 노사는 "산업위기를 실질적으로 극복하기 위해서는 산업위기지역 지정과 함께 '고용위기 선제대응지역' 지정이 반드시 병행되어야 한다"고 강조했다.성명서에 따르면, 당진 지역의 고용 지표는 이미 하락세를 보이고 있다. 당진 지역 고용보험 가입자는 2025년 12월 13,421명에서 2026년 2월 13,357명으로 64명 감소했다. 특히 30인 이상 사업장의 고용 인원은 같은 기간 13,138명에서 13,033명으로 105명 줄어든 것으로 나타났다. 전체 사업장 수는 50개에서 59개로 증가했으나, 이는 30인 미만 소규모 사업장이 11개 늘어난 영향이다. 반면 30인 이상 중대형 사업장은 15개에서 13개로 2개소가 감소했다.특히 노사는 현재의 고용보험 통계가 당진 철강산업의 진짜 위기를 가리고 있다고 지적했다.수치상으로는 고용이 유지되는 것처럼 보일 수 있지만, 이는 지역 주요 철강기업들이 경영난에 대응하는 과정에서 포항·인천 등 타 지역 사업장의 생산직 인력 300여 명을 당진으로 전환 배치했기 때문이라는 것이다.외부 유입 인력으로 인한 통계적 착시가 발생했을 뿐, 실제 지역 철강산업의 고용 여건은 통계보다 훨씬 더 심각하고 어려운 상황이라는 설명이다.끝으로 당진상공회의소와 당진철강노동조합협의회는 "당진시와 고용노동부는 지역의 실제 고용 여건과 철강산업의 현실을 종합적으로 고려해야 한다"며 당진시를 고용위기 선제대응지역으로 조속히 지정해 실질적인 지원 대책을 마련해 줄 것을 거듭 촉구했다.