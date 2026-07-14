국민연금, 외화금고은행에 우리은행 선정...최대 5년 계약

큰사진보기 ▲전북 전주에 있는 국민연금공단 본부 전경 ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성주 국민연금공단 김성주 이사장과 정진완 우리은행 은행장이 14일 오후 전주 국민연금공단 본부에서 협약식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

국민연금기금의 해외투자를 뒷받침하는 외국환 출납과 외화계좌 관리 업무를 우리은행이 다시 맡게 됐다. 930조 원이 넘는 해외자산을 운용하는 국민연금의 핵심 금융 기반시설(인프라) 역할을 향후 최대 5년간 수행하게 된다. 이로써 해외투자 안정성과 업무 효율성 강화가 기대된다.국민연금공단은 14일 오후 전북 전주시 공단 본부에서 우리은행과 외화금고은행 계약을 체결했다고 밝혔다.외화금고은행은 국민연금기금의 해외투자 과정에서 발생하는 외국환 출납 업무와 외화계좌 관리 등을 담당하는 기관이다. 해외 투자 자금의 입·출금과 외화 결제 등 기금 운용의 기반이 되는 금융 서비스를 제공하는 역할을 맡는다.국민연금기금 적립금은 올해 4월 말 기준 1671조 원에 달한다. 이 가운데 약 56%인 931조 원이 해외 주식과 채권, 대체투자 등 해외자산에 투자돼 있어 안정적인 외환 업무 지원이 기금 운용의 중요한 요소로 꼽힌다.국민연금공단은 지난 3월 입찰 공고를 시작으로 제안서 평가와 기술협상을 거쳐 우리은행을 외화금고은행으로 최종 선정했다. 계약 기간은 오는 8월 1일부터 3년이며, 이후 매년 성과 평가를 통해 1년씩 최대 2년 연장할 수 있다. 사실상 최대 5년간 효력이 유지된다.우리은행은 지난 2021년에 이어 이번에도 외화금고은행으로 재선정됐다. 특히 국민연금공단과의 협업을 강화하기 위해 전주 국민연금공단 본부 인근에 외국환 업무만 전담할 별도 사무소를 신설할 계획이다. 공단은 이를 통해 대면 중심의 긴밀한 협업 체계를 구축하고, 외환 관련 현안에 보다 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.김성주 국민연금공단 이사장은 "외화금고은행은 국민연금의 해외투자를 뒷받침하는 핵심 금융 인프라"라며 "2021년에 이어 다시 선정된 우리은행과 함께 외화거래 안정성과 효율성을 높여 기금의 해외투자가 차질없이 수행될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.