[단독]내란특검과 달라진 판단...종합특검이 밝힌 '조성현 진술'

12.3 내란의 밤 수도방위사령부 제1경비단장이었던 조성현 대령이 최근 종합특검(특별검사 권창영) 소환조사에서 '서강대교를 넘지 말라고 지시한 사실이 없다'는 취지로 진술한 것으로 파악됐다.
<오마이뉴스> 취재를 통합하면, 종합특검은 지난 10일 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 조 대령을 조사하면서 그에게 "서강대교를 넘지 말라고 지시한 적 있냐"고 물었고, 조 대령은 '없다'는 취지로 답했다. 조 대령은 12.3 내란 직후 검찰 조사에서 이 같이 진술한 바 있는데, 종합특검이 이를 재차 확인한 것이다.
종합특검은 '서강대교를 넘지 말라'고 알려진 조 대령의 지시가 세간에 와전됐고, 뒤늦게 후발부대의 국회 투입을 막은 것은 사실이라고 하더라도 '비상계엄 조기 종식에 결정적인 기여'라는 의미를 부여하기 어렵다고 보고 있다.
이 같은 종합특검의 수사 방향을 둘러싼 비판도 제기된다. 국회에 진입하지 말고 대기하라는 조 대령의 지시가 실제로 있었던 만큼, '서강대교를 건너지 말라'는 명시적인 표현의 유무는 곁가지에 불과하다는 것이다. 내란특검(특별검사 조은석)이 조 대령을 "자의로 내란 실행을 중단하는 데 영향을 미친 군인"으로 판단해 불입건 처분하고, 정부가 그에게 '헌법 가치 수호 유공자'라며 훈장을 수여한 이유다.
내란특검 판단 뒤집나... 종합특검 "조성현, 자의적 병력 철수 아냐"
종합특검이 집중적으로 보고 있는 조 대령의 그날 행적을 윤석열 내란우두머리 1심 판결문을 토대로 재구성하면, 다음과 같다.
① 4일 오전 1시 3분 국회 본회의에서 비상계엄 해제요구 결의안이 가결됐다.
② 4일 오전 1시 4분 2특임대대 후속부대인 2지역대 51명이 서강대교 북단에 도착하자, 조성현이 윤덕규(2지역대장)에게 "국회 안에 있는 인원을 다 끌어내는 것이 임무다. 무장을 해제하고 국회 안으로 들어가라"고 지시했다.
③ 4일 오전 1시 20분 윤덕규가 조성현에게 전화를 받고 '서강대교 북단에서 남단으로 넘어가려고 이동하고 있는데 차가 막혀 다소 지연되고 있다'고 보고했다.
④ 그러자 조성현은 '너 왜 여기 오냐. 상황이 이상하다. 국회로 들어가면 안 될 것 같다. 너희가 오면 시민들과 충돌이 있을 것 같다. 일단 대테러 초동조치부대(2특임대대 선발부대)와 접촉해 그 인원들을 너희 쪽으로 붙이고 다시 한번 나한테 전화해라'는 등의 지시를 내렸다.
⑤ 이에 따라 윤덕규 등 위 인원들이 차를 돌려 서강대교 북단으로 다시 돌아갔다.
종합특검은 이른바 '서강대교를 넘지 말라'는 지시가 성립하려면 병력이 서강대교를 건너기 전에 내려졌어야 한다고 봤다. 그러나 당시 예하 병력은 이미 조 대령으로부터 "국회 안의 인원을 끌어내는 게 임무"라는 지시를 받고 서강대교 북단에서 남단으로 진입 중이었던 만큼, 종합특검은 해당 지시의 실효성이 없었다고 의심하고 있다.
조 대령의 지휘를 받았던 윤덕규 소령(당시 2특임대대 2지역대장)은 최근 참고인 신분으로 진행된 종합특검 조사에서 조 대령으로부터 국회 진입 지시를 받아 이를 하급자에게 전달해 이행하던 중 변경된 지시에 따라 병력을 서강대교로 돌렸다는 취지로 진술한 것으로 파악됐다. 조 대령은 국회 진입 지시가 명령이 아니라 '국회 상황을 설명해 준 것에 불과하다'는 취지로 주장하고 있는 것으로 알려졌다.
종합특검 관계자는 "1시 4분의 지시에서는 명백한 헌법 파괴 의지가 드러난다"며 "1시 20분 이뤄진 지시 역시 자의적으로 병력을 철수시킨 것이 아니라, 곽종근 전 육군특수전사령관의 특전사 병력이 국회에서 철수를 시작한 이후 이뤄진 현장 후퇴 조치로 판단하고 있다"고 말했다.
실제 오전 1시 30분~40분 사이 조 대령은 이진우 수도방위사령관에게 "특전사가 빠지고 있기 때문에 우리도 철수하겠습니다"라고 보고하고 승인받았다. 1시 47분 조 대령은 1경비단 전 병력에 대해 철수 및 부대 복귀 지시를 내렸다.
내란특검 "조성현, 본인이 야기한 불법 상태 짧은 시간 내 스스로 제거"
조 대령을 불입건한 내란특검의 판단은 확고하다. "조 대령이 자의로 내란 실행을 중단하는 데 영향을 미친 군인"이라는 것이다.
내란특검 관계자는 <오마이뉴스>에 "조 대령이 수방사 병력의 추가 투입을 막으면서 계엄 해제 의결 이후 검토되던 육군특수전사령부 병력 추가 투입도 이뤄지지 않았다"며 "국회를 무시하고 강경 대응하려던 군 지휘부의 계획에 제동을 건 셈"이라고 설명했다.
내란특검은 지난달 30일 보도 참고자료를 통해 "조성현이 이진우의 '국회의원들을 끌어 내야 한다'는 지시에 소극적으로 대응하다가 최종적으로 이진우의 위헌·위법적인 지시를 거부하고 휘하 부대에 서강대교를 넘지 말라고 적극적으로 지시함으로써 본인이 야기한 불법 상태를 짧은 시간 내에 스스로 제거했다"라고 강조했다.
이어 ▲ 이로 인해 위헌·위법한 비상계엄의 조기 종식에 결정적 기여를 한 것으로 평가 가능한 점 ▲ 위법한 지시를 그대로 따른 다른 지휘관과 달리 행동한 조성현의 행태를 높게 평가할 필요가 있는 점 ▲ 그 외 조성현의 당시 지위와 역할 및 다른 관여 지휘관들과의 형평성 등 여러 사정을 고려하여 불입건(불기소)했다고 밝혔다.
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