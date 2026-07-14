지역의료 격차 줄이고, 국민연금 수익률 높인다

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 지난달 19일 전남 순천시 동부지역본부에서 열린 '응급환자 이송체계 혁신 시범사업 최종 간담회'에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역필수공공의료실 세부 업무 분장 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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보건복지부가 대대적인 조직 개편에 나선다. 이재명 정부의 보건의료·복지 분야 정책 추진력을 높이기 위해서다. 나눠져 있던 지역·필수·공공의료를 총괄하는 전담 실을 신설하고, 의료자원 관리와 의료 인공지능(AI), 국민연금 기금운용, 장애인 학대 대응 등을 전담하는 조직을 새로 만드는 것이 핵심이다.보건복지부는 14일 오전 열린 국무회의에서 '보건복지부와 그 소속기관 직제' 일부개정령안이 통과됐다고 밝혔다. 이번 개편으로 복지부는 1실(실장급), 1관(국장급), 5과, 2팀이 새롭게 만들어진다. 실질적인 업무 추진을 위해 정원 29명도 증원한다. 개정 직제는 관보 게재와 공포 절차를 거쳐 오는 21일부터 곧바로 시행된다.이번 조직 개편의 핵심은 지역·필수·공공의료 정책을 하나의 조직으로 묶어 추진하는 것이다. 그동안 관련 정책은 보건의료정책관, 필수의료지원관, 공공보건정책관 등으로 나뉘어 추진되면서 정책 연계성과 추진력이 떨어진다는 지적을 받아왔다.정은경 복지부 장관은 "이번 조직개편을 통해 지역·필수·공공의료 강화, 국민연금 수익률 제고 등 국민주권정부 국정과제를 체계적으로 이행할 수 있는 기반을 마련했다"면서 "보건복지 분야에서 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 강조했다.가장 눈에 띄는 것은 보건 분야의 '지역필수공공의료실' 신설이다. 새 조직은 지역 간 의료격차 해소와 필수의료 국가책임 강화, 공공의료 확충 정책을 총괄하게 된다. 그동안 보건의료정책관, 필수의료지원관, 공공보건정책관 등으로 나눠져 있어 추진 동력이 떨어졌다는 지적을 받아왔다. 새 정부의 '필수의료 국가책임제'를 속도감 있게 하기 위해 사령탑을 하나로 단일화한 셈이다.새로 문을 연 지역필수공공의료실 산하에는 지역필수의료정책관과 공공의료정책관이 배치된다. 특히 국정과제 이행을 위해 ▲지역의료정책과(지역의료 확충) ▲필수의료정책과(소아·분만·모자·중환자) ▲지역의료인력양성과(지역·공공 의료인력 양성) ▲국립대병원정책과(국립대병원 육성) 등 4개 과가 정규 부서로 신설된다.의료 자원을 효율적으로 쪼개고 배분할 '의료자원정책관(국장급)'도 보건의료정책실 내에 신설된다. 의대 증원 등 보건의료인력 수급 추계를 정밀하게 분석하고, 늘어나는 대형 병상과 자기공명영상(MRI) 등 특수장비 관리, 혈액·장기 등 생체자원 확보를 전담하게 된다.보건의료 전달체계 개편과 의료비 부담 완화를 위한 조직도 새롭게 만들어진다. 상급종합병원 구조 전환 등 전달체계 혁신 시범사업을 총괄할 '의료체계혁신과'가 자율기구로 신설된다. 국민 의료비 부담의 주범으로 꼽히는 비급여 항목을 체계적으로 감시·표준화할 '비급여관리팀'이 가동된다. 기존 보건의료데이터진흥과는 '의료인공지능데이터정책과'로 확대 개편돼 정부의 '인공지능(AI) 행동계획'에 발맞춘 보건의료 AI 도입을 전담한다.복지 분야에서는 국민연금 기금운용 조직이 대폭 강화된다. 지난해 4월 연금개혁 이후 국민연금기금 규모가 올해 4월 말 기준 1670조 7000억 원으로 국내총생산(GDP)의 62.4%에 이를 정도로 커지면서 보다 전문적인 운용체계가 필요하다는 판단에 따른 것이다. 복지부 내 전담 조직(국민연금재정과)은 1994년 부서 신설 이후 30년 넘게 인력 변화 없이 운영돼 왔다.기존 국민연금재정과는 '기금운용제도과'로 이름을 바꾸고 국민연금기금운용위원회 운영과 전략적 자산배분, 위험관리, 성과평가 등을 담당한다. 이와 함께 새로 설치되는 '기금운용관리과'는 투자 다변화 정책, 유관기관 협력체계 구축, 국민연금 보유 주식의 의결권 행사, 책임투자 등을 전담한다.복지부는 국민연금공단 기금운용본부와 국민연금연구원의 조직과 인력도 함께 보강해 장기 수익률을 높이는 동시에 국민 노후자금을 운용하는 공적 수탁자로서의 책임도 강화하겠다고 밝혔다.장애인 학대 대응 체계도 상설 조직으로 전환해 국가의 책임과 역할을 대폭 강화한다. 최근 울산 태연재활원과 인천 색동원 등 장애인거주시설에서 학대 사건이 잇따르면서 정부는 지난해 4월부터 한시적으로 운영하던 장애인학대 대응 TF를 정식 조직인 '장애인학대대응팀'으로 확대 개편하기로 했다.이번 직제 개편으로 정식 부서가 된 장애인학대대응팀은 장애인 학대 대응 정책 총괄과 장애인권익옹호기관 지원, 장애인거주시설 관리 등을 담당하며, 학대 예방과 피해 장애인 지원 체계를 강화하는 역할을 맡게 된다.