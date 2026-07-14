안철수 "우리 당 얼씬 말라"… 보수 원로도 부추긴 '한동훈 창당'

큰사진보기 ▲잠실 올림픽공원 시위 현장을 찾은 장동혁 국민의힘 대표. 손수 작성한 피켓에는 이재명 대통령을 가리켜 '재명아'라고 적혀있다. ⓒ 온라인커뮤니티,펜앤마이크TV 유튜브 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 안철수 의원이 8일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 추경호 대구시장의 계엄 해제 표결 방해 혐의 공판에 증인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 무소속 한동훈 후보가 10일 오후 부산 북구에서 열린 선거사무소 개소식에서 조갑제 대표를 소개하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

보수 진영의 내홍이 걷잡을 수 없는 수렁으로 빠져들고 있습니다. 선거 참패 이후 쇄신과 재건을 모색해야 할 제1야당 국민의힘은 장동혁 대표의 이른바 '부정선거' 장외 투쟁으로 또 극우화 논란에 휩싸였습니다. 여기에 무소속 한동훈 의원의 복당 문제를 두고 안철수 의원이 십자포화를 퍼부으며 계파 간, 인물 간 주도권 다툼이 극에 달하는 모양새입니다. 당내에서는 지도부의 강경 행보와 중진 의원들의 분열적 언사에 대해 "납득하기 어렵다"는 쓴소리가 터져 나오고 있습니다.투표용지 부족 사태를 빌미로 장외로 나선 장동혁 국민의힘 대표의 행보를 두고 당내 비판의 목소리가 커지고 있습니다. 장 대표는 지난 12일 부산에서 열린 간담회에 참석해 "믿을 수 있는 특검을 하자고 하는 것, 그리고 필요하면 재선거를 해야 한다고 하는 것"이라며 "어디에서 음모론을 찾을 수 있느냐"라고 주장했습니다. 장 대표는 투표용지 사태를 고리로 부산, 서울 등을 돌며 장외 여론전에 집중하고 있습니다.이에 대해 박정하 국민의힘 의원은 14일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>과의 인터뷰에서 장 대표의 행보에 대해 "이해하기 어렵다"라며 강하게 비판했습니다. 박 의원은 "당내에서 본인의 거취 문제에 대해 정상적으로 논박을 할 수 없는 상황이라 판단해 밖에 나가서 얘기하고 있는 것"이라며 "지방선거가 끝난 이 시점에 또다시 부정선거 옹호 정당이라는 이미지까지 쓴다면 당뿐만 아니라 우리 정치에도 굉장히 나쁜 일"이라고 우려를 표했습니다.특히 장 대표가 올림픽공원 집회 현장에서 이재명 대통령을 향해 반말을 섞어가며 원색적인 비난을 쏟아낸 것에 대해서도 쓴소리가 이어졌습니다. 박 의원은 "정치 언어의 품격이라는 점에서 옳지 않다"면서 "내가 야당 대표로서 대통령을 동일한 위치에서 상대한다는 아주 어린 학생들의 치기 정도로밖에 보여지지 않는다"라고 꼬집었습니다. 아울러 "이미 호랑이 등에 올라탔기 때문에 여기서 내리면 미래가 없다는 생각이 지배하고 있어서 막 가고 있는 것 아닌가 하는 생각이 든다"고 덧붙였습니다.보수 진영의 또 다른 뇌관은 무소속 한동훈 의원의 복당 논란입니다. 12·3 비상계엄 당시 당사 소집 지시를 두고 한 의원과 진실 공방을 벌이고 있는 안철수 국민의힘 의원은 12일 기자회견을 열고 한 의원의 복당을 강하게 반대했습니다. 안 의원은 "본인의 영웅 서사를 지키기 위해서라면 사실을 증언한 동료 의원을 공격해도 되고 국민의힘이 내란 정당으로 몰려도 상관없다는 것인가"라며 "우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다"고 직격했습니다.개혁신당 이준석 대표 역시 '한동훈 때리기'에 가세했습니다. 이 대표는 13일 최고위원회의에서 "안 의원이 중요한 증언을 했다고 평가한다"라며 "12·3 계엄의 상처를 자양분 삼아 본인의 정치를 하려 했다면 이것은 정말 마음 아픈 일"이라고 비판했습니다. 이어 "다시는 대한민국의 상처로 남은 계엄을 자신의 정치적 분칠을 위해 이용하는 사람이 없었으면 좋겠다"면서 "특히 자신의 분칠을 위해 다른 사람을 모해까지 할 수 있는 사람들을 경계한다"고 날을 세웠습니다.하당내 일각에서는 안 의원의 이 같은 강경 발언의 배경을 두고 의구심을 나타내고 있습니다. 박정하 의원은 안 의원의 기자회견을 두고 "안쓰럽고 안타깝다"라며 "일종의 어떤 숙주 정치에 잘못 발을 담그신 것 아닌가 하는 생각이 든다"고 지적했습니다. 박 의원은 "장 대표 주변에 요새 호위한다는 사람들의 의견에 휘청하고 휩쓸린 것 아닌가 싶다"면서 "말 한마디가 어떻게 소비되는지 충분히 아셔야 할 중진이 그렇게 한 것을 보면 과연 어떤 정치를 보여주려는지 의심스럽고, '잠수 정치'까지 하려고 하는 것 아닌가 하는 생각이 든다"고 일침을 가했습니다.한 의원의 복당을 둘러싼 갈등이 격화되면서 장외에서는 '창당'과 '분당' 가능성까지 공개적으로 거론되고 있습니다. 보수 진영 원로인 조갑제 조갑제닷컴 대표는 13일 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>과의 인터뷰에서 한 의원의 창당 가능성에 대해 "부산이 아니라 서울이 기반이 되지 않을까 생각이 드는데 창당이라는 말이 나올 가능성이 있다"고 전망했습니다. 조 대표는 지난 총선 당시 한 의원의 선거사무소 개소식에 참석하는 등 지지 행보를 이어온 인물입니다.특히 조 대표는 현재 국민의힘 주류를 향해 날 선 비판을 쏟아냈습니다. 그는 장동혁 대표 세력을 향해 "윤석열 세력이자 내란 세력이며 부정선거 음모론 세력"이라고 강도 높게 규정하며 "이 세력과 그렇지 않은 세력이 같은 당에서 장기적으로 동거하는 것은 불가능하다"라고 단언했습니다. 이어 "헤어지는 과정에서 신당도 되고 분당도 되는 여러 일이 일어날 것"이라며 보수 진영의 재편이 불가피하다는 점을 강조했습니다.한 의원을 향해 "창당하라"고 조언하겠다는 조 대표의 발언은 앞서 안철수 의원의 날 선 비판과 묘하게 맞닿아 있습니다. 안 의원은 12일 기자회견 당시 한 의원을 향해 "우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다"면서도 "혹시 창당을 생각하고 있다면 응원하겠다"라며 사실상 결별을 종용한 바 있습니다. 당내 중진의 '축출' 시도와 장외 원로의 '창당' 독려가 맞물리면서 보수 분화의 골은 더욱 깊어지는 양상입니다.한편, 국민의힘 소속 김효정·이준호 부산시의원은 최근 부산일보 유튜브 채널에 출연해 당내 징계 가능성을 감수하면서까지 한 의원을 공개적으로 옹호하고 나섰습니다. 이를 기점으로 부산 지역 정가에서는 '친한(친한동훈)계'를 자처하는 지방의원들의 세력화가 본격적으로 이어질 수 있다는 관측도 나옵니다.