우수한 직업계고 학생들은 왜 취업 대신 대학을 선택할까

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 직업교육 관련 박사 및 직업계고 관리자로서 직업교육 정책을 제안하고자 합니다.

6월 중순경 교육부 주재로 열린 제7차 미래교육 차담회에 참석하였다. 주제는 청년 대상 실질적 취업 지원 강화 방안 모색이었다. 교육부 차관이 주재하는 자리였기에, 며칠 전부터 현장의 어떤 목소리를 담아 실효성 있는 대안을 제안할까 깊이 고민했다.그때 주목한 것이 최근 발표된 '2025년 교육부·KEDI 졸업자 취업통계조사(2025.11.25)' 자료였다. 그 안에는 직업계고 현장이 당면하고 있는 두 가지 구조적 현실이 있었다. 직업계고 졸업생의 49.2%가 취업이 아닌 대학 진학을 선택했다는 것, 그리고 진학도 취업도 하지 못한 미취업자가 전체 졸업자의 20.8%에 달한다는 것이었다.이 두 가지 구조적 현실을 안은 채, 6월 하순경에는 '서울시 하이잡 하이유 수업혁신단 발대식'에 참석하였다. 전문교과, 보통교과, 진로 영역의 총 154명에 달하는 수업 전문가 선생님들이 AX(인공지능 전환) 시대 서울 직업계고의 수업 혁신을 기대하며 각 분임의 주제와 방향을 공유하는 자리였다. 각 학교 선생님들의 열의는 직업계고의 가능성을 확인시켜 주기에 충분했다.취업률로 대변되는 직업계고의 현실과, 아이들에게 더 좋은 수업을 제공하고자 치열하게 고민하는 학교 현장의 열의라는 두 가지 그림을 목도하며 머릿속에서 떠나지 않는 본질적인 의문이 생겼다. "인공지능 전환(AX)이라는 거대한 격변기 속에서, 과연 직업계고는 빌드업(Build-up) 되고 있는가?" 나아가 사회와 교육정책을 향해 두 가지 질문을 던져 보았다.첫째, 직업계고의 우수한 학생들이 취업 대신 대학을 선택하는 것은, 고졸 취업의 사회적 명분이 충분하지 않기 때문이 아닐까?둘째, 미취업자 20.8%와 일반고 미진학자 20%가 가리키는 이 두 수치는 중학교 진로교육과 연계된 교육과정 설계 실패를 지속적으로 말하고 있는 것이 아닐까?공식 발표된 직업계고 취업률 55.2%는 진학자와 입대자를 제외한 인원만을 분모로 삼은 결과다. 졸업자 전체를 기준으로 놓고 보면 실질 취업률은 약 26% 수준에 불과하다. 반면, 졸업생의 49.2%가 취업 대신 대학을 선택하고 있다.물론 학생들의 진로가 다양화된 시대적 흐름에 맞추어 직업계고 학생들에게도 대학 진학의 길을 열어주어야 한다는 방향성에는 전적으로 동감한다. 그러나 충분한 전공 역량과 취업 경쟁력을 갖춘 우수한 학생들까지 당연하다는 듯 대학으로 향하는 현실은 또 다른 문제다.중등 직업교육의 본질적인 목표를 떠올릴 때, 이러한 인재들이 대학으로 진학하는 현상을 단순히 진로의 다양성이라는 미명하에 긍정적으로만 바라볼 수 있을까?직업계고 학생들이 졸업 후 취업 대신 대학을 선택하는 배경은 고졸 취업이라는 선택지에 사회가 부여하는 명분이 충분하지 않기 때문이다. 예컨대 최근 반도체고등학교의 인기가 치솟는 현상은 역설적으로 이러한 현실을 대변한다. 학생들이 반도체고에 진학하려는 이유는 '삼성전자'나 'SK 하이닉스' 같은 확실한 대기업 취업 보장과 합당한 사회적 대우라는 분명한 '명분'이 존재하기 때문이다.최근 'SK 하이닉스'가 채용 시 학력 제한을 전면 폐지하고 직무 역량 중심 채용을 강화하기로 한 조치나, '한국전력'이 고졸 입사자에게 대졸과 동등한 직급을 부여하며 능력에 걸맞은 파격적인 초임 연봉을 보장하는 행보는 이를 생생하게 증명한다. 이처럼 기업과 공공기관이 앞장서서 고졸 취업의 실질적인 명분과 제도적 보상을 마련해 줄 때 아이들은 비로소 과감하게 직업계고를 선택할 것이다.결국 문제는 보상과 명분의 불균형에 있다. 이러한 일부 선도적인 사례를 제외하면, 여전히 대다수 산업 현장에는 '임금 격차', '승진 상한선', 그리고 '대졸이 아니면 안 된다'는 묵시적 기준들이 남아 있어 능력 있는 청년들을 대학 입시로 떠밀고 있는 것이다. 취업에 성공한 학생 중에서도 12개월 이내에 약 4,800명(32%)이 직장을 떠나는 현실은, 사회적 명분이 결여된 선택이 삶의 현장에서 지속되기 얼마나 어려운지를 보여주는 간접 증거라 할 수 있다.일부 대기업과 공기업의 선도적인 변화가 시작되었다고는 하지만, 우리 사회의 보편적인 시선은 여전히 이러한 명분 결핍을 고착화하고 있다. 2025년 일반고 졸업자 중 미진학자 약 58,401명은 전체의 약 20%에 달하지만, 사회는 이들에게 '입시 준비 중'이라는 관대한 유예를 허락한다.반면 직업계고 미취업자에게는 '국가 예산을 받고도 취업하지 못한 실패자'라는 냉혹한 낙인이 따라붙는다. 비슷한 규모의 두 학생 집단이 완전히 다른 사회적 평가를 받는 이 구조 자체가, 직업계고 내 우수한 학생들이 취업보다 대학을 선택하게 만드는 근본 배경이다.현장의 교사들은 오늘도 취업 지도 및 우수 취업처 발굴에 모든 에너지를 쏟아붓고 있다. 그러나 우리 사회가 고졸 취업에 충분한 명분과 합당한 대우를 부여하지 않는 한, 학교와 교사의 노력은 아이들의 현실적인 선택 앞에서 결국 한계에 부딪힐 수밖에 없다.직업계고 전체 졸업자의 20.8%, 12,409명이 진학도 취업도 하지 못했다. 직업계고의 교육 목표를 '취업'이라는 경제적 관점에서만 이 수치를 해석한다면, 이는 당연히 교육과정의 실패라고 볼 수밖에 없다. 정부의 막대한 재정 지원에도 다섯 명 중 한 명이 미취업 상태로 남았다는 사실은 양적 지표로서 분명한 한계를 드러내기 때문이다.그러나 교육 현장의 진실을 들여다보면 사정은 전혀 다르다. 이들 중 상당수는 입학 단계부터 직업교육에 대한 의지나 준비가 형성되지 않은 채 유입된 학생들이다. 가정·사회적 지지망이 취약하여 진로 방향성을 잃은 상태에서 학교를 선택한 경우가 적지 않다.즉, 이들은 학교 안에서 곧바로 산업체가 원하는 취업 역량을 쌓기 이전에, '기초적인 학습과 삶의 의지'부터 먼저 길러내야 하는 사회·정서적 치유가 필요한 학생들이 대다수다. 결국 이 20.8%라는 수치는 중학교 단계에서부터 삐거덕거린 직업진로 교육의 누적된 공백이 빚어낸 결과물이다.반면 일반고를 살펴보면 이와 대칭되는 현실이 존재한다. 2025년 일반고 졸업자 중 대학에 진학하지 않은 미진학자는 약 5만 8401명으로 전체의 약 20%에 달한다. 이들 중 상당수는 대학 진학을 원했으나 뜻을 이루지 못한 경우이다.만약 이들 중 직업 적성이 뚜렷했던 학생들이 중학교 단계에서 직업계고를 선택했더라면, 그들 중 취업에 성공했을 학생이 적지 않았을 것이라 단언할 수 있다. 결국 직업계고의 취업 가능 미취업자와 일반고의 직업 적성을 가진 미진학자라는 이 두 집단의 존재는 중학교 진로교육과 고교 교육과정 간의 연계 설계 실패가 초래한 심각한 인적 자원의 왜곡의 결과라 보아야 한다.이 모순적인 구조를 요약하면, 취업에 대한 의지가 없는 학생은 직업계고로 유입되고, 정작 취업 적성이 있는 학생은 일반고를 거쳐 미진학자로 남는 구조적 미스매치가 반복되고 있다. 이 왜곡된 구조 속에서 직업계고 교원들은 취업이 극히 어려운 학생들을 어떻게든 이끌어 졸업시키는 데 에너지를 소진하고 있다.현장의 교사들이 품은 '수업 혁신'의 뜨거운 열의가 구조적 한계 앞에 힘겹게 버텨내고 있는 것이다. 직업계고의 미취업률 20.8%는 중학교 진로교육이 '그래도 대학은 나와야지!' 라는 막연한 관념에서 벗어나, '성적'이 아닌 '직업 적성과 의지' 및 '산업현장의 직무 이해'를 기준으로 재설계될 때, 비로소 변화하기 시작할 것이다.앞선 두 질문의 답은 결국 하나의 방향을 가리킨다. 고졸 취업의 명분을 제도 안으로 끌어들이고, 중학교 단계부터 진로교육 연계 교육과정을 재설계하는 것이다. 우선 입직 초기 적응 기간을 법제화하고 입직자의 멘토가 배정되는 직장 선배 네트워크를 제도화해야 한다.일각에서는 사회·정서적 치유와 기초 학습 지원이 필요한 학생들을 품어서 어떻게든 취업시키는 것이 직업계고의 책무라고 말한다. 그것이 직업계고가 짊어져야 할 역할이라면, 어느 다른 학교급보다 더 많은 예산과 그들을 교육하고 치유할 전문성 있는 교사가 더 필요하다는 현장의 요구에도 귀를 열어야 한다.단지 학령 인구 감소라는 기계적인 경제 논리에 갇혀 직업계고 교원을 감축하고, 감소 지역의 직업계고를 통폐합할 때가 아니다. 별도 법령을 통해 직업계고 교원을 보호하는 한편, 현장과의 기술 격차를 해소하고 AX(인공지능 전환)시대에 걸맞은 신산업 인프라 구축과 첨단 기자재를 확보할 수 있도록 예산 지원이 선행되어야 한다.이와 함께 고교 단계부터 기업맞춤형 직무교육을 제공하고 입직 초기 적응률을 획기적으로 높여온 '산학일체형 도제학교'의 학습근로지원 제도를 더욱 고도화해야 한다. 동시에 협약형 특성화고, 마이스터고를 각 지역 및 산업분야를 대표하는 직업계고의 모델로서 확대하여 기업 연계 공백을 메우는 적극적 정책이 뒷받침되어야 한다. 이러한 입직보호체계와 교원·예산의 법제화야말로 AX(인공지능 전환) 시대 직업계고 빌드업(build-up)의 핵심 토대다.독일, 스위스, 오스트리아가 격변기 속에서도 글로벌 제조업 강국의 지위를 유지하는 비결은 기술 인력 양성을 단기 비용이 아닌 '국가 산업 기반을 위한 미래 투자'로 바라보는 시각에 있다. 무엇보다 그 핵심은 직무 적성이 있는 학생들을 중학교 단계부터 직업교육으로 정교하게 안내하는 시스템에 있다.아무리 우수한 씨앗이라도 척박한 돌밭에 뿌려진다면 결실을 볼 수 없다. 직업 적성과 재능을 가진 학생이라는 '우수한 씨앗'을 합당한 명분과 정교한 진로 연계 교육과정이라는 '올바른 밭'에 뿌려야 할 때다. 그것이 직업계고의 위기를 넘어, AX 시대 대한민국 미래 교육의 핵심 경쟁력을 확보하는 가장 확실한 해법이다.