[사진] 절로 두 손을 모으게 되는, 지리산에 뜬 엄청난 무지개

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲지리산골 엄천강에 나타나 무지개함양군 휴천면 지리산리조트 하늘 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산 엄천강을 감싸 안은 무지개오늘 아침 일출 무렵, 경남 함양군 휴천면 지리산리조트 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산 엄천강에 걸쳐 있는 무지개오늘 아침 일출 무렵, 경남 함양군 휴천면 지리산리조트 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산 엄천강 남과 북에 걸쳐진 무지개 일출 무렵, 경남 함양군 휴천면 지리산리조트 앞 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.



자연은 큰 비를 앞두고 종종 하늘을 통해 우리에게 조용한 메시지를 전합니다. 14일 아침, 본격적인 장마가 오기 전 경남 함양군 휴천면 지리산리조트 앞 엄천강에서 가슴 벅찬 풍경이 펼쳐졌습니다. 지리산의 푸른 능선을 배경으로 엄천강 상공에 거대한 무지개가 선명하게 떠오른 것입니다.장마를 앞둔 짙은 구름 사이로 새벽 햇살이 스며들자 하늘은 일곱 빛깔로 물들었고, 무지개는 남쪽에서 북쪽까지 넓게 아치형을 그리며 장엄한 모습을 드러냈습니다. 굽이쳐 흐르는 엄천강의 맑은 물줄기와 초록빛 지리산 숲이 어우러져 한 폭의 그림 같은 풍경을 만들어냈습니다.잠시 모습을 드러낸 무지개는 다가올 비바람을 앞두고 자연이 전하는 따뜻한 위로처럼 느껴졌습니다. 그 풍경을 바라보며 저절로 두 손을 모으게 되었고, 자연 앞에서 인간이 얼마나 겸손해야 하는지 다시 한번 생각하게 했습니다.매년 찾아오는 장마는 지리산 자락에 사는 주민들에게는 긴장과 걱정의 시간입니다. 집중호우로 인한 산사태와 하천 범람, 농작물 피해가 반복되어 왔기 때문입니다. 오늘 엄천강 위에 떠오른 무지개가 모두에게 희망의 징표가 되기를 바랍니다. 이번 장마 만큼은 큰 피해 없이, 사람도 자연도 모두 무사히 지나갈 수 있기를 간절히 기원합니다.