숲에서 사라진 나무, 국적을 바꾸며 세계 시장으로 흘러간다

▲ 캄보디아, 라오스, 베트남 간 로즈우드 불법벌채 공급망 Google Maps를 바탕으로 저자가 인도차이나 3국의 로즈우드 불법벌채 공급망 내 주요 지명과 공급 흐름 표기 ⓒ 설미현 관련사진보기

덧붙이는 글 | '관리의 연속성(Chain of Custody)'은 숲에서 소비자까지 목재의 이동 경로와 관리 기록을 추적하는 체계를 말합니다. 이 연재는 그 경로를 따라 세계의 숲과 목재 이야기를 살펴봅니다.