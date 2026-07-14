숲에서 사라진 나무, 국적을 바꾸며 세계 시장으로 흘러간다

세네갈에서 베어진 나무는 국경을 넘어서 감비아의 항구로 운반됐다. 캄보디아와 라오스는 국경을 넘어서 베트남의 항구로 간다. 아프리카와 동남아시아에서 베어진 나무는 서로 다른 숲에서 태어났는데도 결국 같은 시장으로 향한다. 나무의 국적은 달라도 나무들이 향하는 목적지는 다르지 않다. 배에 실려 돈의 길을 따라, 이 붉은 나무를 금처럼 사 줄 땅으로 간다.
라오스와 캄보디아는 두 나라 모두 공식적으로 목재 수출을 금지하고 있다. 라오스는 2016년부터 목재 수출을 전면 금지했다. 캄보디아는 1996년부터 원목과 목재의 수출을 금지했지만, 20년이 지난 후에도 매년 약 50만 입방미터의 캄보디아 목재가 국경을 넘어 베트남으로 운송되고 있다는 것이 EIA의 조사로 밝혀졌다.
흥미로운 점은 베트남 역시 불법목재를 막기 위한 제도를 갖추고 있다는 사실이다. 베트남 정부는 천연림 벌채를 금지하고 산림 거버넌스를 강화하기 위하여 베트남목재합법성보증시스템을 만들기도 했다. 그러나 베트남 지방 당국은 베트남 기업들에게 캄보디아와 라오스의 목재를 수입하라는 할당량을 발급하고 있다.
그래서 일부 베트남 기업들은 할당량을 채우기 위해 밀수업자에게 하청을 준다. 밀수업자가 버젓이 목재공급망에 끼어 있는 불합리한 시스템이 결국 캄보디아와 라오스에서 불법벌채를 초래하게 된 것이다. 두 나라는 목재 수출을 금지하고 있음에도 불구하고 베트남 목재가공업의 주요 목재 공급원이 되는 아이러니가 발생한 것이다.
게다가 베트남은 수입국이자 수출국이기에 불법목재를 세탁하기에 이상적인 곳이다. 밝혀진 바에 따르면, 불법목재는 캄보디아 북부의 라타나키리 주와 몬둘키리 주에서, 라오스에서는 남부의 아타푸 주에서 베트남과 맞닿은 국경을 넘는다. 그리고 베트남 동쪽에 위치한 퀴논항으로 운반된다. 여기서 목재는 베트남산이라는 새로운 국적을 획득하고 유럽이나 중국을 향해 떠나거나 아니면 베트남 남부의 호치민 시로 가서 가공산업에 투입된다.
지도를 보면 더욱 선명해지는데, 캄보디아 라타나키리 주와 라오스 아타푸 주 사이에 국립공원이 자리잡고 있는 것이 보인다. 몬둘키리 주 역시 코끼리가 살고 있는 등 적극적인 생물다양성보존이 필요한 곳이다. 베트남의 퀴논항에 쌓여 있는 로즈우드들은 이런 깊은 숲에 살고 있던 나무들인 것이다.
한 논문은 베트남의 부패(腐敗)를 불법벌채 및 밀수거래의 주요 원인 중 하나로 꼽았다. 불법목재거래에서 발생하는 수입이 공급망에 관련된 민간인과 관리자들에게 상당한 수익을 제공하기 때문이다. 또한 1990년대 후반부터 지방분권화의 영향으로 인해 일부 국경 검문소가 지방 정부의 권한 아래에 놓이게 되면서 중앙 정부가 국경을 넘는 목재 무역에 대한 통제력을 상실하게 된 데에도 원인이 있다고 본다.
국제사회의 노력 역시 불법벌채 공급망을 해체시키기엔 역부족이었다. 유럽연합은 합법목재만 수입하도록 규제를 강화했지만, 위조된 송장 하나만 있으면 불법목재는 유럽에서 쉽게 판매될 수 있었다. 베트남산으로 세탁된 캄보디아산 목재 역시 이러한 방식으로 유럽 시장에 들어갈 수 있었다. 충격적인 사실은 유럽이 전 세계 불법목재의 약 20%를 수입하는 것으로 추정된다는 점이다. 결국 공급망이 바뀌지 않는 한, 규제만으로는 불법목재를 시장에서 밀어낼 수 없다는 사실이 드러난 셈이다.
어떤 면에서 인도차이나의 로즈우드 불법벌채는 서아프리카의 경우보다 더 큰 문제이다. 세네갈의 불법목재를 운송·세탁·수출한 감비아는 경제 규모도 작고 목재 산업 기반도 크지 않았다. 반면 캄보디아와 라오스에서 시암 로즈우드(Dalbergia cochinchensis)를 사 들이는 베트남은 2018년 현재 중국에 이어 아시아에서 두 번째로 큰 목재 제품 수출국이며, 세계 최대 가구 수출국 중 하나이다.
감비아가 세네갈에서 바다로 나갈 수 있는 작은 우회로라면, 불법목재와 합법목재가 함께 유입되는 거대한 산업 기반 위에서 세계시장으로 수출하는 베트남은 큰 교차로라 할 만하다. 감비아가 불법목재의 원산지를 바꿔 내보내는 통로였다면, 베트남은 그 목재에 부가가치를 입혀 새로운 제품으로 탄생시켜 내보내는 글로벌 목재수출 허브이다.
게다가 베트남은 자국 내 목재소비도 상당하여, 캄보디아에서 불법벌채된 목재가 상당 부분 베트남의 정원가구 산업에 소비된다는 사실이 글로벌 위트니스에 의해 밝혀지기도 했다(1999년 보고). 중국의 부유한 중산층이 홍목 가구를 소비하고 싶어하는 것처럼 베트남의 신흥 부유층은 정원에 로즈우드 가구를 놓고자 하는 것이다. 베트남은 초국경적 로즈우드 공급망에서 목재를 구매하고, 가공하고, 세탁하며, 수출하는 데다, 심지어 소비하는 역할까지 담당하고 있는 멀티플렉스 공장인 것이다.
인간의 욕망을 충족시키느라 금처럼 귀해진 나무에게 국경은 큰 의미가 없다. 로즈우드에게는 어느 나라에서 자랐고 베어졌는지는 더 이상 중요하지 않다. 그보다는 어느 국경을 넘고, 어느 항구를 거쳐, 어느 시장으로 흘러가는지가 더 중요해졌다.
그래서 로즈우드의 공급망은 초국경적이며 세계 곳곳 숲, 항구, 시장을 연결한다. 나무는 숲에서 사라지는 순간부터 원산지와 국적을 바꾸며 공급망을 따라 이동한다. 그래서 로즈우드를 지키는 일은 단순히 숲을 지키는 일을 넘어 나무가 겪는 비극적 여정을 끝까지 추적하는 일이다. 그것이 바로 관리의 연속성(Chain of Custody)의 본질이다.
참고한 자료와 논문
Hunter(2018) Tainted Timber, Global Initiative에 2018년 4월 18일에 실린 기사로 캄보디아의 불법벌채와 정치적 부패와의 상관 관계, 베트남의 목재 세탁, 국제규제의 실패에 대해 서술하고 있음. https://globalinitiative.net/analysis/tainted_timber/
Lang(2026) How illegal timber from Laos and Cambodia can end up in the Vietnam Timber Legality Assurance System, REDD Monitor에 2026년 7월 9일에 실린 기사로 베트남목재합법성보증시스템(VNTLAS)의 부분적 성공을 말하면서도 라오스와 캄보디아에서 불법벌채된 목재들이 베트남에서 여전히 합법목재로 세탁되는 문제에 대한 우려를 서술함. https://reddmonitor.substack.com/p/how-illegal-timber-from-laos-and
Siriwat & Nijman(2023) Quantifying the illegal high-value rosewood trade and criminal trade networks in the Greater Mekong Region, Biological Conservation 277(2023) 109826. 로즈우드 불법거래가 원산지(캄보디아와 라오스) - 경유지(태국) - 소비지(중국)로 연결되는 목재공급망이 여러 국가에 걸쳐 연결된 초국경적(transnational) 범죄 네트워크의 성격을 지니고 있음을 밝힌 논문.
https://www.researchgate.net/publication/366491740_Quantifying_the_illegal_high-value_rosewood_trade_and_criminal_trade_networks_in_the_Greater_Mekong_Region
To & Mahanty(2019) Vietnam's cross-border timber crackdown and the quest for state legitimacy, Political Geography 75 102066
. 캄보디아와 라오스가 목재수출을 금지했음에도 불구하고 여전히 두 나라의 보전림에서 베어진 목재가 베트남의 목재가공산업에서 상당 비중을 차지하고 있는데 이는 베트남이 자국 내 천연림 벌채를 금지하였기 때문이고 다른 한편으론 거버넌스의 부패가 관련자들에게 이익이 되기 때문임을 밝힌 논문.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0962629818304608?utm_source=chatgpt.com
Newman(2011) Timber smuggling from Laos to Vietnam, in a military style, EIA(Environmental Investigation Agency) 2011년 12월 16일에 실린 기사로 라오스에서 베트남까지 불법벌채 후 밀매되는 목재 공급망을 추적·취재함.
https://eia-international.org/blog/timber-smuggling-from-laos-to-vietnam-in-a-military-style/
Tatarski(2017) New report details enormous corruption, illegal logging along Vietnamese border with Cambodia, Mongabay. 2017년 5월 8일에 나온 기사로 캄보디아에서 베트남까지 불법벌채 후 밀매되는 목재 공급망을 추적·취재함.
https://news.mongabay.com/2017/05/new-report-details-enormous-corruption-illegal-logging-along-vietnamese-border-with-cambodia/
덧붙이는 글 | '관리의 연속성(Chain of Custody)'은 숲에서 소비자까지 목재의 이동 경로와 관리 기록을 추적하는 체계를 말합니다. 이 연재는 그 경로를 따라 세계의 숲과 목재 이야기를 살펴봅니다.