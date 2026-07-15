폭염주의보 속에 대구 골목길을 걷다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲대구 3·1 만세운동 당시 청년 스님들의 태극기 제작 의거를 기리는 보현사 외벽 스토리보드 벽화 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국 전통 누각 양식으로 지어져 고풍스러운 멋을 풍기는 관덕정 순교기념관 외관 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲전통 단청 기법 속에 비둘기, 십자가, 포도나무 등 그리스도교적 상징 문양을 오롯이 담아낸 관덕정 누각 천장 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲상덕사비각과 문우관 진덕문 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲굳게 잠긴 문우관 진덕문 너머로 쓸쓸히 자리를 지키고 있는 상덕사 비각의 모습 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲남산동 인쇄골목의 역사와 활자 문화를 압축하여 보여주는 남산동 인쇄전시관 전경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

7월 14일, 대구의 골목길에는 뜨거운 여름 햇살이 무섭게 내리쬐어 폭염주의보가 발효되었다. 가만히 서 있기만 해도 땀이 주르 흘러내리는 대프리카의 무더위였지만, 열기 속에 고요하게 가라앉은 골목의 풍경은 도리어 마음을 차분하게 만들어 주었다.오후 늦게 시내에서 오랜만에 만나는 지인들과의 특별한 약속이 있었다. 반가운 얼굴들을 마주하기 전, 나는 약속 시간보다 두 시간 먼저 시내에 도착했다. 중구 골목투어 5코스인 '남산100년향수길'의 구석구석을 이번 기회에 오롯이 '혼자' 찬찬히 걸어보고 싶었기 때문이다. 가방을 둘러메고 익숙하고도 낯선 풍경 속으로 발걸음을 옮겼다.혼자 걷는 길의 첫 목적지는 '보현사(옛 동화사 포교당 터)'였다. 이 뜨겁고 고요한 절 마당은 사실 대구 3·1 만세운동의 거룩한 도화선이 된 곳이다. 1919년 3월, 서울 불교중앙학림의 윤학조 스님이 만세 시위 소식을 품고 내려와 동화사 지방학림의 학인 스님들과 의거를 도모했다.3월 28일 동화사 심검당에서 만세를 결의한 9명의 청년 학승들은 일제의 감시를 피해 이곳 포교당에 모여 밤새 태극기를 제작했다. 그리고 3월 30일 오후, 남문 밖 시장(덕산정 시장)으로 뛰어나가 수천 군중의 함성을 이끌어냈다.다행히 보현사 외벽에 조성된 만세 의거지 스토리보드는 별도의 관람 제한 없이 언제나 자유롭게 지나가며 볼 수 있도록 개방되어 있다. 폭염 속에 고요히 잠긴 벽화를 카메라에 담으며, 서슬 퍼런 식민 권력 앞에서도 당당히 의를 외치다 옥고를 치른 청년 스님들의 기개를 가만히 음미해 보았다.보현사를 뒤로 하고 인근의 '관덕정 순교기념관'으로 향했다. 조선시대 경상감찰사가 군사 훈련을 감독하고 무과 시험을 치르던 연병장이었으나, 수많은 천주교 신자가 믿음을 지키다 처형당한 피비린내 나는 순교지이기도 하다. 이곳 관덕정 역시 골목을 지나는 이라면 언제나 무료로 관람할 수 있도록 열려 있는 공간이다.입구에 들어서자 인자한 미소를 지은 성 이윤일 요한 동상이 먼저 평화롭게 방문객을 맞아주었다. 대구대교구 제2주보성인인 그는 1867년 이곳에서 참수치명 당했으며, 그 유해는 우여곡절 끝에 현재 이곳 지하 경당 돌제대에 봉안되어 있다.지하 1층 당과 메모리얼 홀, 유해 현시실을 차분히 둘러보았다. 마침 지하에서는 장수경 베로니카 작가의 'THE WAY' 전이 열리고 있었다. 2층과 3층 전시실을 거쳐 탁 트인 전망대로 올라갔다.이곳 전망대 누각에는 화려한 단청이 칠해져 있어 멀리서 보면 언뜻 사찰로 오해하기 쉽다. 하지만 가까이서 자세히 들여다보면 성령을 뜻하는 비둘기, 포도나무, 구름, 알파와 오메가, 물고기, 백합, 십자가 등 그리스도교의 상징적 문양들과 한국 전통의 멋이 절묘하게 조화를 이루고 있다.숨은 그림 찾기를 하듯 12가지 상징 문양을 하나씩 카메라 프레임에 담아내는 일은 찌는 듯한 더위를 잊게 할 만큼 흥미롭고 의미 있는 여정이었다. 관덕정 벽면에 적힌 '기억의 땅, 땅의 기억: 순교자들의 아픔을 간직한 공간'이라는 문구처럼, 오늘을 살아가는 내가 이어받아야 할 시대정신이 무엇인지 마음 깊이 와닿았다.세 번째 목적지인 '문우관(文友官)'을 찾기란 쉽지 않았다. 골목에 별다른 안내 표지판이 없었고, 담벼락 아래에는 승용차들이 주차되어 있어 하마터면 그냥 지나칠 뻔했다. 간신히 지도를 보며 찾았으나, 대문은 열쇠로 굳게 잠겨 있었다.담장 너머로 기웃거리며 맞배지붕 협문에 걸린 '진덕문(進德門)' 편액만 카메라에 담았다. 안쪽에 모셔진 이숙 관찰사와 유척기 관찰사의 선정비(상덕사 비석) 등 5기의 비석은 결국 가까이서 보지 못해 몹시 아쉬웠다.대구 첫 관립 도서관이자 지방 국립대의 효시인 '낙육재(樂育齋)'에 뿌리를 두고, 1918년 선비들이 유학을 보위하고 학문을 진흥하기 위해 설립한 배움터인 이곳. "글로써 벗을 모으고 벗으로써 인을 돕는다"던 문우관의 숭고한 가치 뒤로, 담장 너머 붉게 피어난 배롱나무(백일홍) 꽃만이 홀로 고즈넉한 유적지를 지키며 관람객을 위로해 주었다.외지인들도 멀리서 찾을 수 있도록 안내판이 정비되고 상시 개방하는 방안이 마련되기를 작게 소망해 본다.이어 대구의 명물인 '남산동 인쇄골목' 으로 방향을 잡았다. 아쉽게도 시간이 넉넉지 않아 골목 전체를 다 둘러보지는 못하고, 버스정류소 옆 남산2동 행정복지센터 앞마당에 위치한 '남산동 인쇄전시관'으로 곧장 향했다.2016년에 준공된 이 전시관은 행정복지센터의 마당 한편을 활용해 지어진 탓에 폭이 좁고 길쭉한 매우 독특하고 협소 구조를 지니고 있다. 관람료는 무료이며 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영된다. 주말인 토요일과 일요일, 그리고 공휴일은 휴관이다. 6·25 전쟁 당시 전국의 인쇄 시설과 피난민들이 대구로 모여들며 피어난 남산동 인쇄골목의 애환과 대구 기록문화의 산역사가 이 작고 좁은 공간에 알차게 응축되어 있었다.마침 전시관 안에는 시니어클럽에서 나오신 어르신 한 분이 관리하며 방문객을 맞아주었다. 더운 날씨에 찾아와 주어 고맙다며 밝은 미소로 이것저것 하나라도 더 설명해 주시려 애쓰시는 다정한 모습에, 조금 전까지 폭염 속을 뚫고 걸어오며 쌓였던 피로와 더위가 눈 녹듯 사라졌다.참고로 다가오는 7월 17일부터 8월 17일까지는 시니어클럽의 한 달간의 휴가 기간이라고 한다. 하지만 이 기간에도 평일 운영 시간 내에 바로 옆 행정복지센터에 문의하면 직원이 문을 열어주어 상시 관람이 가능하다니, 방문할 이들은 참고하면 좋겠다.문득 얼마 전 다녀온 세계적인 출판 중심지인 파주 출판도시가 떠올랐다. 이곳 대구 남산동의 유서 깊은 인쇄골목 역시 잘 보존하고 다듬는다면 멋진 역사 문화 관광지로 거듭날 수 있지 않을까 하는 기분 좋은 상상을 해보았다.뜨거운 볕 아래 대구의 골목길을 쉼 없이 걸었지만, 신기하게도 더운 줄 전혀 모른 채 온전히 집중했던 나홀로 탐방이었다. 약속 시간에 맞춰 약 2시간 동안 대구 골목 구석구석에 서린 100년의 역사와 삶의 숨결을 낱낱이 들여다볼 수 있어 마음이 흐뭇하고 풍요로웠다.늘 무심히 스쳐 지나가던 길도 어떤 시선으로 바라보고 품느냐에 따라 매번 완전히 새로운 이야기를 건네온다. 오늘의 여정은 익숙함 속에 가려져 미처 보지 못했던 내 고향 대구의 숭고한 역사와 우연히 마주친 이웃의 따스한 미소를 혼자만의 깊은 시선으로 만난 귀중한 시간이었다.뜨거운 여름 햇살 아래, 땀방울이 송글송글 맺히던 대구 남산동 골목길 한복판에서의 조용하고 뜨거웠던 기억들이 오늘 밤 유난히 따스한 잔상으로 마음에 남는다.