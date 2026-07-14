사진으로 다시 보는, '노무현 순례길' 깨시민들의 열정

"함께 봉하가는 길, 사랑한다면 노무현처럼~~"

큰사진보기 ▲“함께 봉하가는 길, 사랑한다면 노무현처럼~”지난 5월 700km 노무현 순례길을 걸은 깨시민들이 17일까지 국회에서 특별사진전을 개최한다. ⓒ 노무현 순례길 관련사진보기

큰사진보기 ▲“함께 봉하가는 길, 사랑한다면 노무현처럼~”지난 5월 700km 노무현 순례길을 걸은 깨시민들이 17일까지 국회에서 특별사진전을 개최한다. 사진은 13일 순례길 관계자들이 사진을 설치하고 있다. ⓒ 노무현순례길 관련사진보기

큰사진보기 ▲“함께 봉하가는 길, 사랑한다면 노무현처럼~”지난 5월 700km 노무현 순례길을 걸은 깨시민들이 17일까지 국회에서 특별사진전을 개최한다. 사진은 방문객들이 사진을 관람하고 있다. ⓒ 노무현순례길 관련사진보기

큰사진보기 ▲“함께 봉하가는 길, 사랑한다면 노무현처럼~”지난 5월 700km 노무현 순례길을 걸은 깨시민들이 17일까지 국회에서 특별사진전을 개최한다. ⓒ 노무현순례길 관련사진보기

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노무현 서거 17주년과 그의 탄생 80주년을 맞아 서울에서, 부산에서, 울산에서, 광주에서 경남 김해 봉하마을까지 700km의 '노무현 순례길'을 걸은 깨시민들의 그 뜨거웠던 열정이 사진으로 재현됐다.지난 5월 1일 서울 광화문에서 출발해 23일 봉하마을 추도식까지, 연인원 500여 순례자들의 길 위의 생생한 호흡들이 찰나적 렌즈 시선을 통해 고스란히 투영됐다.올해 순례길을 함께 걸은 강준현, 김준혁, 박범계, 장철민 국회의원과 노무현순례길이 공동 주최한 이번 '노무현 순례길 특별사진전-봉하가는길' 사진전은 13일(월)부터 17일(금)까지 매일 오전 9시부터 오후 5시까지 국회의원회관 1층 후문 전시공간에서 열린다.순례길에서 메인사진가로 활약한 서영석 작가는 "순례자들의 열정적이며 아름다운 모습들이 카메라에만 담겨 있기에는 너무나 아쉬워, 노무현과 그의 생각을 사랑하는 모든 이들과 공유하고픈 마음에서 기획했다"면서 "500여장의 사진을 통해 사람 사는 세상을 향한 열정을 함께 나누고 싶다"며 많은 이들의 관람을 희망했다.사진전은 전시회 출입을 위한 신분증만 소지하면 누구나 무료로 참가할 수 있다.올해로 열 번째 걸은 '노무현 순례길'은 노무현 대통령을 추모하면서 대한민국 중심 철도인 경부선을 따라 지역민들이 릴레이로 걸으며 민생을 체험하고 사회문제를 고민하는 민생 여행이자, 사람 사는 세상을 이루려는 캠페인이다. 매년 5월 '봉하 가는 길'과 9월 하순 '평화로 가는 길'을 걷는다.