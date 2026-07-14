AI가 한국어를 가르칠 수 있을까? 교사가 답변 방식을 설계했더니...

큰사진보기 ▲자흐라 알사피 바레인 마나마 세종학당 교원이 사례발표를 하고 있다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲자흐라 알사피 바레인 마나마 세종학당 교원이 사례발표를 하고 있다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2026 세계 한국어 교육자 통합연수가 7월 13일 서울 코엑스에서 열렸다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 세계 한국어 교육자 통합연수에는 550여 명의 한국어 교사가 참석했다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김재원 전 KBS 아나운서의 진행으로‘세계를 잇는 민간 대사, 한국어 교원’을 주제로 한 토크콘서트가 열렸다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 ACN아시아콘텐츠뉴스에도 실립니다.

바레인의 한 한국어 교실에서 학생들이 생성형 인공지능(AI)과 대화를 시작했다. 그러나 AI가 내놓은 문장은 초급 학습자에게 길고 어려웠다. 아직 배우지 않은 문법과 어휘도 등장했다.자흐라 알사피 교원(바레인 마나마 세종학당)은 AI 사용을 막는 대신 학습자의 수준에 맞게 답변 방식을 설계했다. 자흐라 교원은 AI가 사용할 문법과 어휘의 범위, 오류 설명 방식, 대화 진행 조건을 프롬프트에 담았다.그가 개발한 'ChatKOR·챗코리안' 프로젝트는 13일 서울 코엑스에서 열린 '2026 세계 한국어 교육자 통합연수' 사례발표에서 소개됐다.이번 연수는 문화체육관광부와 교육부, 외교부, 재외동포청이 공동으로 마련했다. 전 세계 한국어 교육자 약 550명이 참석했다. 관계 부처가 해외 한국어 교육자 초청 연수를 통합해 개최한 것은 2017년 이후 9년 만이다.마나마 세종학당 학습자들은 이미 챗GPT와 제미나이, 클로드 등을 한국어 학습에 활용하고 있었다. 하지만 별도의 조건 없이 AI를 사용하면 초급 수준을 벗어난 어휘와 문법이 제시되거나 설명이 길어지는 문제가 있었다.자흐라 교원은 수업 단원별 문법과 어휘를 정하고, AI가 오류를 설명하는 방식과 다음 단계로 넘어가는 조건을 설정했다. 학생들이 AI와 대화한 뒤에는 결과표를 통해 맞춤법과 문법, 어휘를 점검하도록 했다. 교사는 결과표에서 반복되는 공통 오류를 찾아 다시 설명했다.학생들은 실제 채팅처럼 느껴져 몰입도가 높았다고 평가했다. 반면 같은 프롬프트에도 AI 서비스마다 답변이 달라지고, 부정확한 답변이나 예상하지 못한 방향으로 대화가 이어지는 한계도 확인됐다.자흐라 교원은 앞으로 1A부터 4B 과정까지 단계별·단원별 프롬프트를 구축하고, 학생이 직접 학습 목적에 맞는 프롬프트를 작성하도록 수업을 확대할 계획이다. ChatKOR는 AI에 학습을 맡기는 방식이 아니라, 교사가 학습자의 수준과 수업 흐름을 설계하는 활용 사례다.이날 발표에는 자흐라 알사피를 비롯해 해외 학교와 대학, 세종학당, 한글학교에서 활동하는 교육자 8명의 사례가 소개됐다.강성화 한국어 교원(태국 빠끄렛 세컨더리 학교)은 태국 중등학교의 정규 한국어 전공반을 소개했다. 태국에서는 현재 214개 학교에서 약 4만 5600명이 한국어를 배우고 있다.권은기 교원(태국 깐나쑷쓱싸라이 학교)은 동아리반에서 한글 이름 만들기와 열쇠고리 제작을 결합한 수업을 발표했다. 스탄 라우라 플로리나 강사(루마니아-아메리칸 대학교)와 딘 티투히엔 학과장(베트남 후에외국어대학교)는 온라인 e-스쿨을 활용해 한국학 강좌와 전문 교육을 확대해 온 과정을 소개했다.응우옌 크리스티나 교원(헝가리 부다페스트 세종학당)은 사진과 영상, 문화 비교를 활용한 수업을 발표했다. 78세 학습자가 초급 과정을 마친 뒤 다음 단계 학습을 이어가는 사례도 소개했다. 남아경 교사(미국 에브리데이교회한국학교)는 음식·미술·과학·스포츠를 결합한 수업을, 이은주 교사(인도 그레이터 노이다 한글학교)는 독서클럽과 문집 제작, 졸업생 보조교사 제도를 각각 발표했다.사례발표 이후에는 김재원 전 KBS 아나운서의 진행으로 '세계를 잇는 민간 대사, 한국어 교원'을 주제로 한 토크콘서트가 열렸다.