지리산 백무동서 만난 기적, 멸종위기 Ⅰ급 '무산쇠족제비' 포착

큰사진보기 ▲7월12일 지리산 백무동 산행중 촬영한 무산쇠족제비멸종위기야생생물 Ⅰ급 ⓒ 김종남 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월12일 지리산 백무동 산행중 촬영한 무산쇠족제비멸종위기야생생물1급, ⓒ 김종남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2023년 촬영한 지리산 산행중 발견한 까막딱다구리 ⓒ 김종남 관련사진보기

"매해 이 구간 산행을 할 때마다 천연기념물인 까막딱다구리를 발견하는 기쁨이 있었습니다. 그런데 어찌 된 일인지 최근 2년 동안은 통 만나지를 못했습니다. 기후변화나 서식처 환경 변화로 인해 지리산의 생태 시계가 달라지고 있는 것은 아닌지 걱정이 앞섭니다."

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다

지리산의 품은 여전히 깊고 건강했다. 국립공원 지리산 함양 자락에서 멸종위기 야생생물 Ⅰ급이자 국내 식육목 중 가장 작은 포유류인 '무산쇠족제비'가 포착되어 학계와 환경단체의 비상한 관심을 끌고 있다.귀한 손님을 발견한 이는 함양군청 사회복지과 김종남 과장이다.지리산 천왕봉을 300회 이상 오를 만큼 남다른 '지리산 사랑'을 실천해 온 김 과장은 평소 지리산국립공원 시민과학자와 자원봉사자로 활동하며 현장 모니터링을 꾸준히 진행해 왔다. 지난 12일 김 과장이 함양군 마천면 백무동 코스를 통해 지리산을 등반하던 중, 바위 아래에서 작은 동물 하나가 쏙 얼굴을 내미는 모습을 목격했다. 평소 등산로 주변의 작은 생명체 하나도 그냥 지나치지 않던 그의 눈길이 곧바로 멈췄고, 그 자리에서 사진을 촬영했다.하산 후 관련 자료를 세밀히 대조해 본 결과, 이 개체는 극히 보기 드문 무산쇠족제비로 확인됐다.김 과장은 통화에서 "서식지 보호를 위해 정확한 위치를 공개하기는 어렵지만, 백무동에서 장터목으로 향하는 등산로에서 우연히 발견했다"라고 설명했다.환경부 지정 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 무산쇠족제비는 몸길이 15~16㎝, 꼬리 길이 약 4㎝에 몸무게는 100g 이하로 매우 작다. 여름에는 갈색을 띠지만 겨울에는 몸 전체가 흰색으로 변하는 특징이 있으며, 주로 설치류(쥐)를 비롯해 조류, 양서류, 파충류 등을 사냥한다.몸집은 작지만 생태계에서 체급 이상의 역할을 해낸다. 한 마리가 연간 2,000~3,000마리의 쥐를 잡아먹는 것으로 알려져 현지 소형 포유류의 밀도를 조절하고 생태계 균형을 유지하는 데 핵심적인 역할을 담당한다.1927년 북한 함경북도 무산에서 처음 보고되어 이름 붙여졌으며, 국내에서는 1974년 서울에서 처음 확인됐다. 이후 전국의 일부 국립공원과 산악지역에서 간헐적으로 발견되고 있으나 개체 수가 매우 적어 정확한 분포와 서식 밀도는 여전히 베일에 싸여 있다.지리산국립공원에서는 지난해 무려 8년 만에 무산쇠족제비의 서식이 공식 확인된 바 있다. 이번 추가 발견은 지리산이 지닌 우수한 원시적 생태 환경과 생물 다양성을 다시 한번 증명하는 의미 있는 사례로 평가받는다.사실 김 과장이 무산쇠족제비를 만난 백무동~장터목 구간은 지리산 내에서도 손꼽히는 생태계의 보고다. 깨끗한 계곡물 속에는 숲의 건강도를 측정하는 지표종인 '꼬리치레도롱뇽'이 숨 쉬고 있고, 등산로를 걷다 보면 산새 '두견이'가 울음소리로 산행을 반겨주는 아름다운 길이다. 시민과학자로서 매년 이 길을 걸으며 지리산의 변화를 꼼꼼히 기록해 온 김 과장은 기쁨 속에서도 아쉬움과 우려를 감추지 못했다. 지리산의 품도 조금씩 변하고 있다는 징후를 몸소 느끼고 있기 때문이다.그는 이어 "이번 무산쇠족제비의 발견이 단순한 일회성 뉴스에 그치지 않기를 바란다"며 "백무동 계곡과 등산로 일대의 야생동물들이 안심하고 살아갈 수 있도록, 민관이 함께 서식처를 엄격하게 보호하고 모니터링을 강화하는 계기가 되어야 한다"고 강조했다.