정명근 "중부권 광역급행철도 조속 추진해야"... 화성, 국회서 JTX 힘 싣기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 13일 국회의원회관에서 열린 ‘중부권 광역급행철도(JTX) 추진 촉구를 위한 국회 토론회'에서 축사를 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 13일 '중부권 광역급행철도(JTX) 추진 촉구를 위한 국회 토론회'에서 질의응답을 통해 중부권 광역급행철도 추진의 필요성을 설명하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 13일 '중부권 광역급행철도(JTX) 추진 촉구를 위한 국회 토론회'에서 토론에 참여해 사업 추진 필요성에 대해 발언하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 13일 '중부권 광역급행철도(JTX) 추진 촉구를 위한 국회 토론회' 참석자들과 함께 중부권 광역급행철도의 조속한 추진을 촉구하는 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 수도권과 충청권을 연결하는 중부권 광역급행철도(JTX) 사업의 조속한 추진을 촉구하며 국회와 관계 지자체의 공동 대응에 힘을 보탰다.정명근 시장은 13일 국회의원회관에서 열린 '중부권 광역급행철도(JTX) 추진 촉구를 위한 국회 토론회'에 참석해 "제4차 국가철도망 구축계획에 반영된 이후 추진이 다소 지연됐지만, 잠실과 청주를 잇는 광역급행철도 사업으로 다시 추진 동력을 확보한 만큼 조속히 추진되길 기대한다"고 밝혔다.이어 "동탄역을 연결하는 지선이 함께 추진되는 만큼 화성시도 사업의 필요성에 깊이 공감하며 적극 지지한다"며 "관련 지자체와 긴밀히 협력해 사업이 속도감 있게 추진될 수 있도록 힘을 모으겠다"고 말했다.특히 정명근 시장은 "현재 진행 중인 민자적격성조사 등 후속 행정절차도 차질 없이 마무리돼 시민들이 광역철도 서비스 혜택을 하루빨리 누릴 수 있기를 기대한다"고 강조했다.이날 토론회에는 지역 국회의원과 화성·광주·용인·안성·진천·청주 등 7개 지방자치단체 관계자, 국토교통부와 기획재정부, 학계 및 연구기관 관계자 등 400여 명이 참석해 사업 추진 필요성과 향후 과제를 논의했다.화성시는 중부권 광역급행철도가 단순한 철도 건설을 넘어 수도권과 중부 내륙을 연결하는 새로운 광역교통축이 될 것으로 기대하고 있다. 특히 동탄 신도시를 중심으로 광역교통 수요가 꾸준히 증가하는 상황에서 동탄역 연결이 이뤄질 경우 시민 이동 편의는 물론 광역생활권 확대와 기업·산업 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 보고 있다.중부권 광역급행철도는 잠실에서 성남, 광주, 용인, 안성, 진천, 청주를 연결하는 총연장 약 134km 규모 노선으로 계획돼 있다. 총사업비는 약 9조 원으로 추산되며, 화성은 동탄역 연결 지선을 통해 사업 효과를 함께 누리는 방안이 추진되고 있다.이 사업은 2024년 현대건설이 국토교통부에 민간투자사업으로 제안한 이후, 국토교통부가 2025년 한국개발연구원(KDI)에 민자적격성조사를 의뢰해 현재 절차가 진행 중이다. 조사 결과에 따라 후속 행정절차와 사업 추진 여부가 결정될 전망이다.이번 토론회 참석은 민선 9기 들어 교통 인프라 확충을 핵심 시정 과제로 내세운 정명근 시장이 국가 철도망 구축 사업에 적극적으로 목소리를 내며 화성의 광역교통 경쟁력 확보에 나선 행보로 풀이된다.