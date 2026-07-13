세종대왕 훈민정음 꿈꾸는 '모두의 AI'… 챗GPT 독점에 맞서다

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 13일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국가재정전략회의에서 'AI데이터센터·피지컬AI' 관련 지원방안을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"외산 인공지능(AI)을 계속 쓰다 보면 비용이 지속해서 증가할 수 있다. 지금은 외산 AI 서비스가 월 2만 원 수준이지만 나중에 백만 원, 천만 원으로 치솟는다면 우리가 이를 감당할 수 있겠느냐. 자국의 독자적인 인공지능(AI) 서비스는 이제 국가 생존의 문제입니다."

AD

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 13일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국가재정전략회의에서 'AI데이터센터·피지컬AI' 관련 지원방안을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관의 말이다. 그는 13일 외산 AI 중심의 현 상황에 대해 강한 우려를 표명했다. 그러면서 외산 AI 의존도를 낮추고 우리 국민이 계산기와 컴퓨터처럼 AI를 누구나 부담 없이 활용하는 사회기반 기술로 만들겠다고 선언했다. 나아가 AI가 창출하는 새로운 부가가치도 특정 플랫폼 기업이 독점하지 않고 국민 모두가 함께 누리는 'AI 기본사회'를 구현하겠다는 구상을 내놨다.배 부총리는 이날 오후 청와대에서 열린 국가재정전략회의에서 '모두의 AI' 추진 방향과 인프라(기반시설) 메가 프로젝트 계획을 발표했다. 우선 과기정통부는 국산 AI 모델을 기반으로 한 대국민 AI 서비스 개발 사업인 '모두의 AI 프로젝트' 공모를 실시한다. 기간은 오는 13일부터 한 달간이다.배 부총리는 외산 AI 중심의 현 상황에 대해 "국민 3명 중 1명은 여전히 AI 혜택에서 소외되어 있고, 사용 대다수도 외산 생성형 AI의 무료 버전에 의존하고 있다"면서 "무료 외산 AI는 하루 5~10회 수준의 사용량 제한이 있어 고성능 유료 AI 사용자와의 격차가 벌어질 수밖에 없다"고 지적했다.결국 고성능 유료 AI를 지불할 능력이 있는 이들과 그렇지 못한 이들 사이에 격차가 벌어지고, 이는 곧 사회·경제적 불평등으로 이어질 수밖에 없다는 것이 배 부총리의 우려다.실제로 2025년 인터넷이용실태조사를 보면 생성형 AI 이용자 수는 약 2300만 명에 달한다. 얼핏 'AI 선진국'의 외형을 갖춘 듯 보이지만, 속내를 들여다보면 사정은 다르다.지난 4월 와이즈앱·리테일 조사서는 국내 주요 AI 챗봇의 월간 활성이용자(MAU)는 미국의 오픈AI가 만든 '챗지피티(Chat-GPT)'가 2345만 명으로 압도적이다. 구글의 '제미나이'(845만 명)와 앤스로픽의 '클로드'(241만 명)가 그 뒤를 잇고 있다. 토종 기업들이 분투하고 있으나 국민 절대다수가 외산 AI 서비스, 그것도 무료 버전에 의존하고 있는 구조다.더욱이 미국과 중국 정부가 첨단 AI 모델에 대한 통제의 고삐를 죄고 있는 상황에서, 글로벌 빅테크 기업들이 구독료를 기습 인상하거나 서비스를 갑자기 중단할 경우 고스란히 국내 산업과 국민이 타격을 입게 된다는 것이다.이번에 착수하는 '모두의 AI' 프로젝트는 정부가 판을 깔고 대국민 서비스 접점을 가진 민간 기업(2~3개사 선정 예정)이 주도하는 민관 협력 형태로 진행된다.주목할 점은 국산 AI 생태계의 '자생력'을 키우기 위해 강력한 국산화 조건을 걸었다는 것이다. 프로젝트에 참여하는 기업은 독자 파운데이션 모델 기준에 부합하는 국산 AI 모델을 최소 50% 이상 활용해야 한다.여기에 그치지 않고 서비스 기업 자체 모델 외에 타사가 개발한 국산 AI 모델도 30% 이상 의무적으로 함께 융합하도록 했다. 사실상 국산 모델 비중을 80% 이상으로 묶어 동반 성장을 꾀하겠다는 전략이다. 필요 최소한의 범위 내에서 외산 AI 모델의 활용을 제한적으로 허용하되, 해당 부분에 대한 정부 지원은 철저히 배제된다.이렇게 개발되는 국산 범용 AI 챗봇 서비스는 이용량 제약과 비용 부과 없이 연내에 전 국민을 대상으로 공개된다. 이와 함께 공공서비스 영역에 특화된 '공공 AI 에이전트'도 연말에 내놓는다. 청년 지원 프로그램이나 복지 지원금 등 흩어져 있는 공공서비스를 AI가 알아서 찾고, 미리 알림을 주며, 신청까지 원스톱으로 대행해 주는 '비서형 서비스'다.현재의 챗봇이 단순히 "1박 2일 여행 일정을 추천해 줘"라는 질문에 답하는 수준이라면, 고도화될 AI 에이전트는 추천된 일정에 맞춰 숙소 예약과 결제까지 스스로 수행한다. 과기정통부는 2027년 이후 이 에이전트 기능을 지속적으로 정밀화해, 장기적으로 모든 국민이 자신만의 AI 비서를 거느리고 경제 활동을 수행하는 구조를 만들겠다고 공언했다. 사용 과정에서 가치가 창출되면 이용자에게 '토큰' 형태로 보상하고, 이 토큰이 다시 소비와 재투자로 연결되는 자생적 생태계를 구축하겠다는 계획이다.소프트웨어가 '두뇌'라면 이를 통해 작동할 '하드웨어 인프라'가 필수적이다. 한국은 지난 3월 스탠퍼드대학교가 발표한 지표에서 '주목할 만한 AI 모델 수' 세계 3위를 기록할 만큼 탄탄한 소프트웨어 잠재력을 입증했다. 배 부총리는 "오는 8월, 작년 연말에 이은 독자 AI 파운데이션 모델의 결과물로 4개의 모델을 국민에게 전격 공개할 것"이라며 기술적 자신감을 내비쳤다.정부는 이 독자 모델들을 강력하게 구동하기 위해 민간과 손잡고 오는 2035년까지 전체 18.4GW(기가와트) 규모의 'AI 데이터센터(AIDC)'를 구축하기로 했다. 이미 세종, 동해, 울산의 부지가 확정돼 추진 중이며, 전국적으로 3~4곳의 후보지를 추가로 검토 중에 있다.배 부총리는 "1GW(기가와트)의 AI 데이터센터를 짓는 데 최소 30만 평 이상의 부지가 필요하다"며 "이는 축구장 140개에 달하는 엄청난 규모"라고 강조했다. 그러면서 AIDC를 단순한 IT 건물이 아닌 '지능을 부여하는 핵심 인프라'로 규정했다. 그 안에서 독자 AI 모델이 작동하며 전 산업 분야에 두뇌를 공급하는 '생산 토큰'을 끊임없이 만들어내기 때문이다.정부는 대규모 투자가 신속하게 이행될 수 있도록 전력 수급과 인허가 절차를 원스톱으로 패키지 지원하는 '범부처 종합지원 TF'도 가동한다. 아울러 산학연 협력 체계인 'AI 데이터센터 얼라이언스'를 구축하고 대규모 실증 테스트베드(시험무대)를 마련해 AI 반도체, 클라우드, 전력·냉각 솔루션 등 인프라 전반을 국산화해 수출 산업으로 키우겠다고 밝혔다. 특정 거점지역에는 인력 양성, 세제 혜택, 펀드 등을 집중 투입하는 클러스터도 조성된다.정부는 소프트웨어와 인프라를 넘어 글로벌 시장 규모가 60조 달러(약 8경 원)에 달할 것으로 예상되는 '피지컬 AI' 시장에 주목하고 있다. 60조 달러는 전 세계 GDP(국내총생산)의 절반에 육박하는 거대한 규모다.배 부총리는 "흔히 피지컬 AI라고 하면 제조 공장의 로봇을 떠올리지만, 본질은 국방, 물류, 농업 등 산업 전반은 물론 돌봄과 가사 등 일상생활까지 모두 혁신하는 범용성에 있다"면서 "플랫폼을 선점해 부가가치를 독점하려는 글로벌 전쟁 속에서 지금이 국가적 역량을 결집해야 할 골든타임"이라고 강조했다.이에 정부는 데이터부터 인프라, 두뇌(소프트웨어), 신체(하드웨어)로 이어지는 피지컬 AI 전 과정을 아우르는 '국산 풀스택(Full-Stack) 플랫폼'을 독자 완성하겠다는 계획이다. 특히 물리 법칙과 로봇 동작이 결합한 고품질 데이터의 부족 문제를 해결하기 위해 대규모 가상 합성 데이터를 생성하는 원천 기술인 '월드모델' 개발에 올해 본격적으로 착수했다. 이와 연계해 경남과 전남을 축으로 국내 산학연의 역량을 결집한 대규모 R&D 프로젝트를 가동하고 있다.이미 눈에 띄는 성과도 나타나고 있다. 배 부총리는 "올해 초 전북 타운홀 미팅에서 '봄동 비빔밥'에 빗대어 전북의 피지컬 AI를 설명하며 공장 자체를 해외로 수출하겠다는 목표를 세웠다"며 "작년 하반기 전북과 경남에서 시작한 사전 검증 사업을 통해 경쟁력을 확인했고 현재 선도 실증 사업에 돌입한 상태"라고 진행 상황을 공유했다. 앞으로는 '피지컬 AI 얼라이언스'를 가동해 수요-공급 기업 간의 결속을 강화할 방침이다.정부의 재정적 뒷받침도 실질화된다. 과기정통부는 우선 올해 조속한 서비스 출시를 지원하기 위해 정부가 확보한 첨단 엔비디아 GPU(B200) 512장을 민간 기업에 전폭 지원한다. 이어 내년(2027년)부터는 정부 예산을 정식 편성해 전 국민 서비스 제공에 필요한 운영 비용을 직접 지원할 예정이다.물론 민간 기업 스스로의 노력도 요구된다. 프로젝트에 참여하는 기업들은 서비스를 운영하는 과정에서 축적되는 이용자의 프롬프트 데이터 등을 활용해 자체적인 수익 모델을 발굴해야 하며, 정부 지원이 종료된 이후에도 일정 수준 이상의 성능을 가진 서비스를 지속해서 제공해야 하는 의무를 지게 된다.과기정통부는 8월 11일까지 공모를 마친 뒤 서류 및 발표 평가를 빠르게 진행해 8월 중 최종 사업자를 낙점할 계획이다. 이어 9월 말 베타서비스를 거쳐 올해 안으로 '모두의 AI' 서비스를 국민 앞에 정식으로 선보인다. 메가 프로젝트를 끌고 갈 사령탑으로는 ▲범부처 협력 TF ▲얼라이언스 ▲정부 전담 지원단 등 '3대 민관 협력 추진 체계'가 가동된다.배 부총리는 "모두의 AI는 단순한 서비스를 넘어 국민들이 AI와 함께 일하고 배우며 일상을 영위할 수 있도록 돕는 AI 시대의 계산기이자 컴퓨터"라며 "AI가 촉발할 새로운 경제 구조 속에서 모두가 혜택을 고루 누릴 수 있는 플랫폼인 만큼, 국민 여러분께서도 우리 AI를 적극 이용하며 발전시켜 나갈 수 있도록 많은 관심을 당부드린다"고 전했다.