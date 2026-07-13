전남광주의회, 13~22일 시정·교육행정 업무보고 청취

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회가 13일 개원식을 열고 본격적인 활동에 돌입했다. 2026. 7. 13 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회가 13일 개원식을 열고 본격적인 활동에 돌입했다. 2026. 7. 13 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

전남광주통합특별시의회(의장 송형곤)는 13일부터 22일까지 10일간의 일정으로 제2회 임시회를 열고, 본격적인 의정활동에 나선다.이번 임시회에서는 통합특별시 출범 이후 첫 업무보고를 통해 시정과 교육행정 전반의 정책 방향을 점검하고 조례안 등 안건을 심사할 예정이다.회기 첫날인 13일에는 특별시장과 특별시교육감으로부터 2026년도 시정 및 교육행정에 대한 시정연설을 청취했다.이어 14일부터는 각 상임위원회별로 소관 실·국의 2026년 하반기 주요 업무계획을 보고를 받고, 통합특별시 주요 정책과 현안 사항을 점검하는 한편 조례 등 안건을 심사한다.마지막 날인 22일에는 제2차 본회의를 열어 각 상임위원회에서 심사한 안건을 최종 의결하고 회기를 마무리할 예정이다.송형곤 의장은 개회사에서 "제1대 전남광주통합특별시의회는 대한민국 최고의 정책의회를 지향한다"며 "통합의 성과가 시민의 삶과 지역경제의 변화로 이어질 수 있도록 정책과 예산을 꼼꼼히 살피고 실효성 있는 대안을 제시하겠다"고 밝혔다.