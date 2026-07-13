예산 산성2리, 251억 투입해 주거 대전환

큰사진보기 ▲예산군이 추진하는 산성지구 노후주거지 정비 지원사업 구상도. 도로 개설과 주차장, 공원, 생활문화플랫폼 조성 등이 계획돼 있다. 산성리 자율주택정비사업 조성 전·후 예상도. 15세대와 21세대 규모의 공동주택이 들어설 예정이다. ⓒ 예산군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

충남 예산군이 국토교통부 공모사업인 '노후주거지 정비 지원사업'을 통해 예산읍 산성2리 일원의 주거환경을 대대적으로 개선한다. 노후 기반시설을 정비하고 생활기반시설을 확충하는 것은 물론, 민간 주택정비와 연계해 신규 공동주택 공급까지 유도한다. 단순한 환경개선을 넘어 주거지 재생 모델을 구축하겠다는 구상이다.이번 사업은 예산읍 산성2리 일원 12만 3500㎡를 대상으로 2027년부터 2031년까지 5년간 추진된다. 총 사업비는 250억 9000만 원으로 국비 108억 원 지방비 142억 원(도비 21억 6000만 원+군비 120억 6800만 원), 자체사업비 6200만 원이 투입된다.대상지는 노후 저층주택이 밀집하고 도로와 주차시설, 주민편의시설 등이 부족해 오랫동안 정주여건 개선 필요성이 제기돼 온 지역이다.사업은 크게 기반시설 확충(A), 주택 정비(B), 생활서비스 거점(C)으로 구성된다. 먼저 기반시설 분야에서는 도시계획도로 신설과 생활 인프라 확충이 핵심이다. 산성리 일원에는 총연장 231미터, 폭 8미터 규모의 도시계획도로(A구간 110미터, B구간 121미터)가 새로 개설된다. 기존 협소한 골목길과 단절된 도로망을 연결해 주민 이동 편의를 높이고 긴급차량 진입 여건도 개선한다. 특히 도로 개설과 함께 발생하는 잔여부지는 생활형 공공시설로 활용한다.도로 개설 뒤 남는 부지에는 주민들이 이용할 수 있는 생활기반시설이 들어선다. 15면 규모의 공영주차장과 소규모 공원이 조성되며, 도시계획시설 결정 절차를 거쳐 주차장 8곳, 공원 6곳, 광장 1곳 등 모두 15개 생활기반시설을 확보할 계획이다. 불법주정차 해소와 함께 주민 휴식공간도 늘어나게 된다.저활용 나대지를 활용한 생활 인프라 확충도 추진된다. 사업 대상지 곳곳에 주차장 4곳(115면)과 쌈지공원 5곳을 분산 배치하고, 스마트폴, CCTV, LED 보안등, 로고젝터, 센서형 바닥등 등 각종 안전시설도 설치한다. 제세동기와 비상소화장치, 클린하우스, 공공와이파이 등 생활편의시설도 함께 구축해 주민 안전과 편의를 높일 예정이다.보행환경 개선도 포함됐다. 총 863미터 구간의 보차혼용도로와 골목길을 정비하고 경사로 미끄럼방지 포장을 실시한다. 산성천에는 낙차공 3개를 설치해 건천화된 하천의 친수 기능을 회복하고 산책로를 조성하는 등 보행 중심의 생활환경을 만든다는 계획이다.주택 정비 분야에서는 빈집과 공사중단 건축물을 활용한 공간 재생이 눈에 띈다. 장기간 방치된 빈집 3곳은 철거 뒤 총 14면 규모의 생활주차장으로 탈바꿈하고, 흉물로 남아 있던 공사중단 건축물은 철거해 주민 쉼터와 버스정류장이 결합된 마을광장으로 조성한다.노후 단독주택에 대한 집수리 지원도 추진된다. 대상지 내 20년 이상 된 노후주택 비율이 79.4%에 달하는 점을 고려해 우선 31가구를 대상으로 외벽, 지붕, 창호, 담장 등 외부 집수리를 지원한다. 기초생활수급자와 차상위계층 등 취약계층을 우선 지원하며, 그린리모델링 사업과 연계해 에너지 성능 개선도 함께 추진할 계획이다.맹지 해소도 병행된다. 진입로 2개소를 개설해 건축이 어려웠던 맹지 7필지의 활용도를 높이고 신규 주택 공급 기반을 마련한다.이번 사업의 핵심은 공공투자를 마중물로 민간 정비를 유도하는 데 있다.군은 자율주택정비사업을 통해 산성리 146-6 일원에 15세대, 산성리 164-3 일원에 21세대 등 모두 36세대 규모의 공동주택 공급을 추진한다. 사업계획서에 따르면 도시계획도로 개설 예정지와 맞닿은 68필지 가운데 30필지 소유자가 개별 재건축 의향을 밝히는 등 민간 참여 기반도 확보됐다.주민 커뮤니티 거점시설인 '암하생활문화플랫폼'도 새롭게 들어선다. 연면적 486.5㎡, 지상 2층 규모로 건립되며 마을책다방, 아동학습실, 시니어 문화교실, 실내체육실 등을 갖춘 복합시설로 조성된다. 주민들의 문화·교육·건강 활동을 지원하는 생활거점 역할을 담당하게 된다.예산군은 사업 완료 뒤 편의시설 이용자가 연간 1512명에서 3500명으로 늘고, 생활인구도 3234명에서 3800명 수준까지 증가할 것으로 전망하고 있다. 또한 사업 추진 과정에서 약 230명의 고용유발 효과도 기대하고 있다.군 관계자는 "이번 사업은 단순히 낡은 시설을 고치는 것이 아니라 도로와 공원, 주차장, 커뮤니티 시설 등 생활 인프라를 먼저 구축해 사람들이 다시 살고 싶은 마을을 만드는 것이 핵심"이라며 "빈집 정비와 공사중단 건축물 개선, 민간 주택 공급까지 연계해 산성2리를 새로운 주거지로 탈바꿈시키는 것이 목표"라고 설명했다.