예산에 생긴 청년 아지트 "정해진 콘셉트는 없어요"

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"정해진 콘셉트는 없다. 하고 싶은 걸 함께 해보고, 재미없으면 안 하면 된다."

큰사진보기 ▲장민기 씨가 청년 커뮤니티 ‘밍기적’을 소개하며 모임 포스터를 들어 보이고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.



충남 예산군에서 조금은 낯설지만 신선한 청년 모임이 시작됐다. 이름은 '밍기적'. 일반적인 동아리나 교육 프로그램처럼 정해진 목표나 운영 방식이 있는 것이 아니라, 참여자들의 아이디어에 따라 얼마든지 새로운 활동이 만들어지는 열린 커뮤니티다.이 프로그램을 기획한 이는 울산 출신의 장민기(33)씨. 귀촌을 준비하며 예산에 정착한 지 한 달 남짓 된 그는"청년들이 편하게 모일 수 있는 공간 하나 쯤은 있었으면 좋겠다"는 생각에서 직접 모임을 만들었다.현재 '밍기적'은 예산읍 서부교회 인근 건물 1층 공간을 거점으로 운영되고 있다. 이곳은 청년내일마을협동조합 박정수 대표가 청년 활동을 위해 사용했던 공간으로, 장씨가 활동을 이어받아 새로운 청년 아지트로 꾸려가고 있다.'밍기적'이라는 이름에도 그의 생각이 담겨 있다. 자신의 이름 '민기'에서 착안한 동시에, '밍기적거리며 쉬어도 되는 공간'이라는 의미를 담았다고. 무엇인가를 성취하기 위해 모이는 곳이 아니라, 부담 없이 머물며 사람을 만나고 이야기를 나누는 공간이라는 뜻이다. 장씨는 예산에 온 뒤 가장 먼저 느낀 것이 '퇴근 뒤 청년들이 함께할 공간이 부족하다'는 점이었다고 말했다.그는 지난 6월 30일 기자와 만나 "제가 혼자 올라와 보니 아는 사람도 없고, 저녁에 함께 시간을 보낼 공간이 많지 않다고 느꼈다. 그래서 제가 먼저 판을 깔아보자는 생각으로 시작하게 됐다"고 설명했다. 가장 큰 특징은 운영 방식이다. 장씨는 "콘셉트가 없는 것이 콘셉트"라고 말한다. 프로그램을 미리 정해놓고 참가자를 모집하는 방식이 아니라, 사람들이 모여 이야기를 나누는 과정에서 새로운 아이디어가 나오면 그것을 직접 실행해 보는 형태다. 참여자들이 함께 만들어가는 커뮤니티인 셈이다.현재 가장 활발하게 운영되는 프로그램은 매주 금요일 오후 7시 30분 열리는 '포틀럭 파티'다. 참가자들이 각자 1인분씩 음식을 가져와 함께 나눠 먹으며 한 주 동안 있었던 이야기를 나누는 모임이다. 첫 모임은 지난 6월 12일 열렸으며 약 10명이 참석했다고 한다. 이후에는 매주 5~6명의 청년들이 꾸준히 참여하고 있다.보드게임 모임도 좋은 반응을 얻고 있다. 지난 6월 18일 첫 모임에는 4명이 모여 3시간 넘게 게임을 즐겼고, 지난 6월 29일 열린 두 번째 모임에는 5명이 참석했다. 기존 참여자 뿐 아니라 새로운 참가자들도 꾸준히 늘고 있다고 한다. 앞으로는 베이킹과 요리 모임, 야간 영화 상영, 작업실 공유 등 다양한 프로그램도 준비하고 있다.하지만 장씨는 "굳이 프로그램이 없어도 된다"고 말한다. "공간이 열려 있을 때는 그냥 쉬었다 가도 되고, 작업이 있으면 작업을 해도 된다"며 "카페에 가고 싶은 사람이 있으면 함께 가도 되고, 누군가 아이디어를 내면 그게 또 새로운 모임이 될 수 있다"고 설명했다.이처럼 '밍기적'은 프로그램보다 관계를 우선하는 공간을 지향한다. 참가 신청은 지역 기반 플랫폼인 당근 모임을 통해 받고 있다. 지난 6월 3일 개설된 모임에는 현재 40여 명이 가입해 있으며, 장 씨는 앞으로 다양한 시도를 통해 더 많은 청년들이 자연스럽게 참여하는 공동체를 만들고 싶다고 밝혔다.울산 울주군 출신인 장씨는 울산과학대 실내건축과를 졸업한 뒤 소방설비회사, 행사 스태프, 연예인 경호, 호텔 보안, 공장, 인테리어 페인팅 등 다양한 직업을 경험했다. 창업을 준비하던 중 소도시에서 살아보고 싶다는 생각으로 여러 지역을 찾았고, 윤봉길평화축제에서 박정수 대표와 인연을 맺으면서 예산에 정착하게 됐다. 그는 예산의 가장 큰 매력으로 '사람'을 꼽았다.장씨는 "아직 예산을 다 알지는 못하지만 어릴 적 동네 사람들이 서로 인사하고 함께 밥 먹던 공동체의 분위기를 조금씩 느끼고 있다"며 "제가 꿈꾸던 소도시의 모습이 이런 것 아닐까 생각했다. 청년들이 부담 없이 찾아와 함께 이야기하고 새로운 일을 만들어가는 공간으로 '밍기적'이 자리 잡았으면 좋겠다"고 말했다.