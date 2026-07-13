전남광주통합특별시의회, 전국 최초 통합 광역의회 공식 출범

큰사진보기 ▲13일 전남광주통합특별시의회, 역사적인 첫걸음 기념사진. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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전남과 광주의 행정통합으로 탄생한 '전남광주통합특별시의회'가 전국 최초의 통합 광역의회로서 역사적인 첫걸음을 내딛었다.전남광주통합특별시의회는 13일 전남청사 본회의장에서 개원식을 열고 행정통합 이후 첫 의정활동의 공식 출범을 선언했다.이날 개원식에는 초대 통합특별시의회 의원 91명을 비롯해 통합특별시 시장과 교육감, 지역 국회의원, 역대 전남도·광주시의회 의장, 언론인 등 각계각층 인사 200여 명이 참석해 새로운 지방자치 시대의 서막을 축하했다.행사는 의원들의 취임선서와 의원 윤리강령 낭독에 이어 개원사, 축사 순으로 진행됐다. 특히 의회는 초대 통합특별시의회의 비전과 가치를 담은 의정구호 '하나된 힘, 더 큰 미래'를 공개하며, 320만 시·도민과 함께 새로운 도약을 이뤄내겠다는 강력한 의지를 공표했다.개원식 직후에는 전남광주특별시의회 표지석 제막식과 개원 간담회가 연이어 개최됐다. 참석자들은 통합의 역사적 의미를 되새기는 한편, 향후 의회 운영 방향과 지역 발전 방안에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.송형곤 초대 의장은 개원사를 통해 "하나가 된 전남과 광주의 역사와 가치를 바탕으로 상생과 균형발전을 실현하겠다"며 "91명의 의원 모두가 오직 320만 시민만을 바라보며 신뢰받는 의회를 만들어 가겠다"고 포부를 밝혔다.송 의장은 이어 "모든 의정활동의 절대적인 기준은 시민의 삶을 더 나아지게 하는 것"이라며 협력과 상생을 기반으로 한 의정활동의 중요성을 피력했다. 아울러 집행부를 향해서는 "농수산과 반도체, 인공지능(AI) 등 미래 핵심 산업의 육성과 교육 경쟁력 강화를 위해 선제적이고 실행력 있는 정책을 추진해달라"고 당부했다.지방분권의 새로운 이정표가 될 전남광주통합특별시의회는 앞으로 경제·산업·문화·관광·교육 등 사회 전반에 걸쳐 통합 시너지를 극대화하는 데 의정 역량을 집중할 계획이다. 전국 최초의 통합 광역의회 모델인 만큼, 향후 대한민국 지방자치단체 통합의 선도적인 롤모델이 될 것으로 기대를 모으고 있다.