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26.07.13 16:26최종 업데이트 26.07.13 16:26

"시민 목소리 듣는다" 최현덕 시장, '현장 시장실' 16일 첫 운영

16일 진접읍 첫 운영…매주 화·목 읍면동 찾아 시민 목소리 청취

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남양주시가 시민과의 현장 소통을 강화하기 위해 시장이 직접 읍면동으로 찾아가는 '현장 시장실' 운영에 나선다.
남양주시가 시민과의 현장 소통을 강화하기 위해 시장이 직접 읍면동으로 찾아가는 '현장 시장실' 운영에 나선다. ⓒ 남양주

남양주시가 시민과의 현장 소통을 강화하기 위해 시장이 직접 읍면동으로 찾아가는 '현장 시장실' 운영에 나선다.

남양주시는 오는 16일 진접읍을 시작으로 관내 16개 읍면동을 순회하는 '현장 시장실'을 본격 운영한다고 13일 밝혔다.

'현장 시장실'은 '답은 현장에, 주권은 시민에게'를 운영 기조로 시민의 목소리를 직접 듣고 지역 현안의 해결책을 현장에서 찾기 위해 마련됐다.

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최현덕 남양주시장은 매주 화요일과 목요일 읍면동으로 직접 출근해 하루 동안 현장 근무를 한다. 읍면동 직원들과 지역 현안을 공유하고 주요 사업 현장을 점검하는 한편, 시민과 직접 만나 의견을 청취하는 등 시민주권 행정을 실천할 계획이다.

운영 당일에는 '시장 좀 만납시다'와 지역 주민 간담회를 통해 생활 불편과 정책 건의사항을 듣고, 접수된 의견은 관계 부서와 협의해 시정에 적극 반영할 예정이다.

시장 업무도 현장에서 그대로 이어진다. 시는 별도의 임시 집무실을 설치하지 않고 읍면동장실을 활용해 행정 효율성을 높이는 동시에 시민과 행정의 거리를 좁힌다는 방침이다.

첫 일정은 오는 16일 진접읍에서 시작되며, 이후 16개 읍면동을 순차적으로 방문해 지역별 현안을 점검하고 시민들과 소통을 이어갈 계획이다.

최현덕 시장은 "현장 시장실은 행정이 시민을 찾아가는 새로운 소통 방식"이라며 "현장에서 시민의 목소리를 직접 듣고 신속하게 시정에 반영해 시민이 체감할 수 있는 시민주권 행정을 실현하겠다"고 말했다.

#남양주

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