"아이들과 무료로 즐긴다"... 용인 공원 물놀이장 12곳 개장

큰사진보기 ▲경기 용인시는 15일부터 지역 12개 공원 물놀이장을 운영한다고 13일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 15일부터 지역 12개 공원 물놀이장을 운영한다고 13일 밝혔다.물놀이장에는 아이들이 즐길 수 있는 워터슬라이드 등 다양한 물놀이 시설이 설치됐다.물놀이장을 운영하는 공원은 처인구 ▲한숲햇빛근린공원 ▲늘품어린이공원 ▲중앙물빛어린이공원 ▲물잔디어린이공원 기흥구 ▲물내음어린이공원 ▲푸른내어린이공원 ▲색동저고리어린이공원 ▲늘찬근린공원 수지구 ▲별다올어린이공원 ▲만현근린공원 ▲신봉힐링근린공원 ▲죽전어린이공원 등 12곳이다.물놀이장은 8월 23일까지 운영하며, 매주 월요일과 비가 오는 날에는 수질관리를 위해 휴장한다.물놀이장 운영시간은 평일 오후 1시부터 오후 6시까지다. 단, 수지구 만현근린공원 물놀이장은 오후 2시부터 4시 45분까지 운영한다.휴일에는 오전 11시부터 오후 6시까지 운영한다. 물놀이장은 매시간 45분 가동하며, 낮 12시부터 1시까지는 운영하지 않는다.시는 이용자의 안전을 위해 물놀이장마다 안전관리 요원을 배치하고 깨끗한 수질을 유지할 수 있도록 매주 자체 수질검사를 할 예정이다.시 관계자는 "아이들이 가까운 공원에서 물놀이를 즐기며 시원한 여름을 보낼 수 있도록 안전과 수질 관리에 심혈을 기울이겠다"고 말했다.