김동연과 임호...진짜 회장 누구? 배재고 총동창회도 '혼란'

▲스타벅스 가자, 탱크데이" 등 5.18 민주화운동 혐오 폭력으로 논란을 빚은 서울 배재고등학교 야구부 학생들이 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 5.18 민주묘지를 찾아 광주제일고등학교 학생들과 함께 참배했다. 이날 제40대 배재학당 총동창회장인 배우 임호(오른쪽 첫번째)가 학생들과 함께 5.18 민주묘지를 찾아 참배했다. ⓒ 유성호 관련사진보기