울산 중구청장 "공공기관 2차 이전, 기존 혁신도시 중심으로 이뤄져야"

큰사진보기 ▲김영길 울산 중구청장이 7월 13일 오전 10시 근로복지공단 노동조합 회의실에서 열린 혁신도시 공공기관 노동조합 대표자 협의회 월례회에 참석해 최근 정부가 추진 중인 공공기관 2차 지방 이전의 필요성과 당위성을 설명하고 적극적인 협력을 요청했다. ⓒ 울산 중구 관련사진보기

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최근 정부가 공공기관 2차 지방 이전을 추진 중인 가운데 김영길 울산 중구청장이 "현재 혁신도시가 있는 중구에 공공기관을 추가 이전해야 한다"며 그 필요성과 당위성을 주장하고 나서 귀추가 주목된다.울산 중구는 노무현 정부 때 공공기관 이전지로 확정돼 지난 2017년 우정혁신도시가 준공됐다. 우정혁신도시는 우정동 일원 299만㎡ 규모로, 현재 에너지·노동복지·기타 공공기관 등 10개 기관이 이전해 있다.앞서 울산 중구는 지난해부터 전국혁신도시협의회와 협력해 공공기관 추가 유치를 위한 목소리를 지속적으로 내고 있다.13일 혁신도시 공공기관 노동조합 대표자 협의회(의장 황동준) 주관으로 근로복지공단 노동조합 회의실에서 열린 혁신도시 공공기관 노동조합 대표자 협의회 월례회에 참석한 김영길 구청장은"기존 혁신도시를 지속 가능한 지역의 성장거점으로 육성해야 진정한 의미의 균형발전을 이룰 수 있다"고 그 배경을 설명했다.이어 "따라서 2차 이전은 기존 혁신도시를 중심으로 이루어져야 한다"며 "중구와 혁신도시 공공기관의 상생발전을 위해 기존 혁신도시로 공공기관이 유치되도록 다 함께 힘을 모아주시길 바란다"고 밝혔다.이날 월례회에는 김영길 중구청장과 한국산업안전보건공단·에너지경제연구원·한국산업인력공단·한국동서발전㈜·한국석유공사·한국에너지공단·근로복지공단·국립재난안전연구원·울산시교육청 노조위원장 등 10여 명이 참석했다.이날 참석자들은 우정혁신도시의 지속 가능한 발전을 위한 주요 과제와 기관 사이의 협력 강화 방안 등을 논의했다.