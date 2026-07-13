29년차 직장인, 중년의 삶을 바꾼 달리기를 말하다

큰사진보기 ▲국제국민마라톤 ⓒ 본인제공 관련사진보기

"인생이라는 트랙 위에서 앞만 보고 달려왔지만 어느 순간 '내 결승점은 어디였을까'라는 생각이 들었습니다."

AD

"처음에는 건강을 위해 뛰었습니다. 그런데 달리다 보니 몸보다 마음이 먼저 달라졌습니다. 하루를 시작하는 태도가 달라지고, 자신을 믿는 힘도 생겼습니다."

큰사진보기 ▲임해순작가 ⓒ 본인제공 관련사진보기

"그날은 정말 포기하고 싶었습니다. 하지만 마지막까지 걸어서라도 결승선을 넘었습니다. 그 경험 덕분에 인생도 남과 비교할 일이 아니라는 것을 배웠습니다."

"속도는 중요하지 않습니다. 기록도 중요하지 않습니다. 중요한 것은 '오늘도 해냈다'라는 자신감입니다."

"달리기와 글쓰기는 닮았습니다. 하루아침에 잘할 수 없지만 꾸준히 계속하면 결국 나를 변화시킵니다."

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 키효북스 관련사진보기

"나이가 들어도 즐거운 일이 있다면 어디든 달려가고 싶습니다. 기록보다 중요한 것은 계속 움직이는 삶이라고 생각합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

인천광역시교육청 중앙도서관 관리과장으로 재직 중인 임해순 작가가 세 번째 에세이 <그래도 달리기는 해야지>를 펴냈다. 달리기를 소재로 한 책이지만, 그 안에는 중년의 삶과 일, 가족, 그리고 자신을 다시 찾아가는 이야기가 담겼다. 지난 6일 서면 인터뷰를 통해 그 이야기를 들어봤다.1997년 공직에 입문해 29년째 교육 행정 현장을 지켜온 임 작가는 자신을 특별한 사람이 아닌 "평범한 직장인"이라고 말한다. 승진을 위해 치열하게 일했고, 좋은 엄마와 배우자라는 역할에도 최선을 다했지만 정작 자신의 삶은 늘 뒤로 미뤄져 있었다고.그때 우연히 시작한 달리기가 그의 삶을 바꾸기 시작했다.2024년 생애 첫 5km 마라톤을 완주한 그는 이후 10km와 하프마라톤까지 도전하며 러너로 성장했다. 기록을 단축하는 것보다 포기하지 않는 꾸준함을 목표로 삼았고, 그 과정에서 만난 실패와 좌절도 숨기지 않았다. 무릎 부상으로 달리기를 쉬어야 했던 시간도 있었고, 우박이 쏟아지는 악천후 속에서 종아리에 쥐가 난 채 가장 늦게 결승선을 통과한 경험도 책에 고스란히 담았다.책은 마라톤 완주기보다 '중년의 성장기'에 가깝다. 체중 감량과 보디 프로필 촬영 같은 외적인 변화도 있었지만, 저자가 가장 크게 달라졌다고 말하는 것은 '마음 관리'다. 새벽 공기를 가르며 달리는 시간은 자신을 돌아보는 시간이 되었고, 달리기는 어느새 하루를 버티게 하는 힘이 됐다.이번 책에는 '달리기가 싫은 100가지 이유', '꼴찌의 서러움', '새벽 루틴', '꿈의 시드니 마라톤 풀코스' 등 실제 경험을 바탕으로 한 이야기들이 담겨 있다. 새로운 도전을 시작할 때 마주하는 두려움과 편견을 솔직하게 풀어내며 "겁먹지 말고, 눈치 보지 말고, 일단 해보자"라는 응원의 메시지를 건넨다.읽고 쓰는 삶 역시 임 작가를 설명하는 또 하나의 키워드다. 2021년 <그래도 직장은 다녀야지>, 2024년 <그래도 운동은 해야지>에 이어 이번 <그래도 달리기는 해야지>까지, 그는 자신의 경험을 '그래도' 시리즈로 기록해 오고 있다.그는 앞으로도 새로운 도전을 멈추지 않을 계획이다. 목표는 2027년 시드니 마라톤 풀코스 완주. 그리고 언젠가는 또 다른 '그래도' 시리즈를 독자들에게 선보이고 싶다고 했다.임해순 작가의 <그래도 달리기는 해야지>는 인생의 전환점 앞에서 망설이는 사람들에게 보내는 응원이다. 결승선을 가장 먼저 통과하는 사람이 아니라, 넘어져도 다시 운동화 끈을 묶는 사람이 결국 자신의 삶을 완주할 수 있다는 사실을 담담하게 들려준다.