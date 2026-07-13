"패륜 정치" 비판에도 아랑곳 않는 장동혁... '재명아' 손팻말 들고 또 장외로

큰사진보기 ▲부산 장외집회 찾은 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 12일 부산 서면 하트광장에서 열린 참정권 침해 규탄 집회에 참석해 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 오른쪽은 장동혁 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표의 '장외 정치'가 연일 계속되고 있다. 장 대표는 지난 주말인 11일 서울 올림픽공원에서 이재명 대통령을 "재명아"라고 부른 손팻말을 들었고, 다음 날에는 부산으로 내려가 '재선거'와 국민의힘 추천 특별검사를 요구했다.장외집회에 열중하며 강성 메시지를 내놓는 장 대표가 '당원 중심 정당'을 연일 강조하는 반면, 원내에서 대여 투쟁을 준비하며 여론을 모으고 있는 정점식 원내대표는 '국민정당'을 내세우며 온도 차를 보이고 있다. 당에서는 국민의힘 '투톱'의 역할 분담에 따른 메시지 차이일 뿐이라며 확대 해석을 경계했다.여권에서는 장 대표가 현직 대통령을 낮춰 부르며 장외집회에 열중하는 모습에 불편한 기색을 감추지 않고 있다. 국민의힘 안에서도 언어와 행보가 부적절하다는 비판이 나오지만, 장 대표는 아랑곳하지 않고 당분간 아스팔트 위에서 세를 모을 계획이다.장 대표는 13일 오전 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서도 중앙선거관리위원회를 향한 공세를 이어갔다. 그는 "결국 선관위가 선관위 했다"라며, 중앙선관위가 전국 선관위원들에게 보낸 투표용지 부족 사태 관련 참고자료를 문제 삼았다. 선관위가 지역 선관위원들에게 선거소청을 기각하라는 사실상의 지침을 내린 것이라는 주장이었다.장 대표는 "야당이 주도하는 국민특검이 반드시 필요하다"라며 "아마 이재명 대통령과 민주당은 올림픽공원, 그리고 전국에서 들끓고 있는 함성이 잦아들기를 기다리고 있을 것"이라고 말했다. 이어 "국민특검을 거부한다면 결국 시민의 함성이 이 정권을 무너뜨리게 될 것"이라고 목소리를 높였다.장 대표는 전날인 12일에는 부산시당에서 열린 '6·3 참정권 박탈 사태 부산·경남권 청년·대학생 현장 간담회'에 참석했다. 간담회와 이후 거리행진에는 신동욱·조광한·김민수 최고위원과 부산 지역 국회의원, 당직자, 청년·대학생 등이 함께했다.장 대표는 "투표용지 부족 사태에 대해서 믿을 수 있는 특검을 하자고 하는 것, 그리고 필요하면 재선거를 해야 한다고 하는 것, 이번 기회에 선관위와 선거제도를 개혁하자고 하는 것, 어디에서 음모론을 찾을 수 있느냐"라고 주장했다. 이어 이재명 대통령과 민주당, 선관위를 "거대한 선거 카르텔"이라고 규정하며 "국민특검이 반드시 필요하다"라고 말했다.장 대표는 이 대통령을 겨냥해 "본인이 야당일 때는 대통령을 비하해도 된다, 대통령은 왕이 아니라고 했다"라며 "대통령이 되자 김정은을 능가하는 최고 존엄이 되려고 한다"라고도 했다.앞서 장 대표는 11일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 열린 이른바 '잠실 개표소 봉쇄 시위'에 참석했다. 이 자리에서 그는 태극기가 그려진 하트 모양 응원봉을 흔들며 "부정선거", "재선거", "당일투표", "수개표" 등의 구호를 외쳤다.장 대표가 든 손팻말에는 "재명아 봤지? 들었지? 그럼 국민특검 받아야지"라고 쓰여 있었다. 지난 7일 같은 장소에서 "재명아, 고등학생 말고 나랑 싸우자"라는 손팻말을 들어 논란이 된 뒤에도 비슷한 형식의 반말 메시지를 반복한 것이다.장 대표는 부산 거리행진을 마친 뒤에도 "이제 다시 시작"이라며 "7월 17일, 18일, 19일 올림픽공원에서 만나자"라고 외쳤다. 국민의힘은 15일 광주 방문을 예고했고, 대구 일정도 조율하고 있다.장 대표가 장외에서 지지층 결집에 집중하는 사이, 정점식 원내대표는 원 구성과 보완수사권 문제 등 원내 현안에 무게를 두고 있다. 두 사람은 당이 지향해야 할 방향을 두고도 서로 다른 표현을 사용했다.정 원내대표는 12일 공개된 <뉴스 1> 인터뷰에서 "당원의 뜻도 매우 소중하지만, 우리는 당원 중심의 정당이라기보다는 국민정당으로 변모해야 한다"라고 밝혔다. 그는 "당원 주권이라고 이야기하면서 당원들이 모든 것을 결정해야 한다고 한다면 정당 국고보조금을 다 거부해야 한다"라며 "우리는 1년에 수백억 원을 받는 공당"이라고 강조했다.장 대표의 거취 문제를 두고도 "어느 방향이든 빠른 시간 안에 결론을 내는 것이 우리 당과 우리 당을 지지하는 국민들에 대한 예의"라고 말했다.그러자 장 대표는 같은 날 페이스북에 "국민의힘은 '당원 중심 정당'을 지향한다"라며 "당원이 선택한 당 대표의 거취나 해당 행위자에 대한 징계는 당원의 뜻이 최대한 존중돼야 한다"라고 목소리를 높였다.그러면서도 "국민의힘은 '국민정당'을 지향한다"라며 "당원 중심 정당이 국민정당으로 가는 시작"이라고 덧붙였다. 정 원내대표의 인터뷰가 공개된 직후 '당원 중심'을 다시 강조하면서도, 정면충돌로 비치는 것은 피한 셈이다.국민의힘은 두 사람 사이에 본질적인 이견이 없다고 해명했다. 박성훈 수석대변인은 13일 최고위원회의 후 기자들과 만나 "당원의 뜻과 정당이 지향하는 국민의 뜻이 다를 수 없다"라며 "당원 중심 정당과 국민 중심 정당이 본질적으로 대립되는 경향은 아니다"라고 말했다.박 수석대변인은 이날 아침 장 대표와 정 원내대표에게 각각 확인했다며 "두 분이 생각하는 부분에 이견이 없다는 점을 확인했다"라고 전했다. 이어 "당 대표와 원내대표는 주요 이슈에 대한 정치적 효능감을 끌어올리기 위해 전략적으로 메시지를 발신하고 있다"라고 설명했다.장 대표의 장외행보 역시 원내 투쟁과 연결돼 있다는 게 당의 공식 입장이다. 박 수석대변인은 "원 구성 협상과 양당 추천 특검 같은 어젠다를 관철하기 위한 협상력도 국민의 전폭적인 지지에 달려 있다"라며 "2030을 포함한 국민 현장의 목소리를 제도권 안에서 제대로 담아내는 것도 야당의 협상력 제고에 큰 힘이 된다"라고 말했다.최보윤 수석대변인도 12일 "전국을 돌며 국민의 목소리를 듣고 참정권 침해를 대변해 나가고자 한다"라며 "특검을 앞두고 국민의 열망을 담아 민주당에 대항해 목소리를 높일 예정"이라고 설명했다.하지만 장 대표의 행보를 향한 당내 반응은 차갑다. 부산 간담회에는 당 지도부와 당직자들이 대거 내려갔지만, 부산 지역 국회의원 17명 가운데 참석자는 7명이었다. 장 대표의 거취를 둘러싼 당내 논란도 여전히 진행 중이다. 오히려 장 대표가 당론으로 정리되지 않은 전면 재선거론에 몰두하면서, 원내 현안과 민생 의제가 가려지고 있다는 비판이 나온다.김성태 전 자유한국당 원내대표는 13일 KBS 라디오 <전격시사>에 출연해 "당 대표는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 한마디로 부정선거라고 하고, 전면 재선거를 해야 한다며 다니고 있다"라고 지적했다.김 전 원내대표는 의석 수가 크게 밀리는 야당일수록 국민적 신뢰를 바탕으로 정부와 거대 여당을 상대해야 한다고 강조했다. 그는 "지금은 보완수사권 폐지 문제와 원 구성 협상 등에 힘을 모아야 하는데 우후죽순"이라며 "국민은 제1야당이 무엇을 주장하는지 제대로 판단하지 못한다"라고 비판했다.장 대표가 "전면 재선거를 위한 국민 저항 세력"을 만드는 데 집중할지, 원내에서 민주당과 협상할지를 명확히 정해야 한다는 주문이었다.김근식 국민의힘 서울 송파병 당협위원장도 11일 페이스북에 "아무리 대통령이 잘못해도 '재명아'는 정치의 언어가 아니다"라며 "극우 막가파들이 쏟아내는 막말의 배설일 뿐"이라고 비판했다.김 위원장은 "저는 아무리 화가 나도 대표께 '똥혁아'라고 조롱하지 않는다"라며 "그게 정치의 품격이고 정치의 내공이다. 제발 정신 차리고 극단주의자들의 언어에 포박당하지 말라"라고 했다.보수 논객인 조갑제 조갑제닷컴 대표도 13일 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 "장동혁 대표는 부정선거라고 주장하고, 거기에 근거해 전국 재선거를 주장한다"라며 "전국 재선거를 하자면서 돌아다니는 당 대표가 있는데, 의총에서 그래서는 안 된다고 했는데도 그쪽으로 끌고 가고 있다"라고 지적했다.이어 "부실 선거를 부정선거라고 한다"라며 "부실과 부정도 구별하지 못한다. 판사 출신이 맞나 싶을 정도로 문해력에 문제가 있다"라고 주장했다. 장 대표가 전날 부산을 찾은 것과 관련해서도 "부산 사람들은 장동혁 대표와 국민의힘의 행태를 보고 가장 분노하고 있다"라며 "부산은 줄투표하지 않고 사안별로 판단하는 진짜 보수의 성지"라고 말했다.민주당은 장 대표의 장외행보를 '부정선거 음모론'과 '막말 정치'로 규정하며 국회 복귀를 압박했다. 박경미 민주당 대변인은 13일 서면브리핑에서 "장 대표가 쏟아내는 언사와 행보를 보며 국민은 제1야당의 그릇이 얼마나 왜소해졌는지를 목도하고 있다"라며 "국가원수의 호칭을 지워버린 손팻말은 대통령을 뽑은 국민에 대한 모독"이라고 비판했다.박 대변인은 장 대표가 "극우 집회에 참석해 부정선거 음모론에 동참하고 대통령과 민주당, 선관위를 '거대한 선거 카르텔'로 낙인찍었다"라고 주장했다. 이어 "국민이 부여한 110석의 무게를 아스팔트 위에 내팽개친 채 언제까지 국민을 부끄럽게 할 작정이냐"라며 "국민의힘이 있어야 할 곳은 장외가 아니라 산적한 민생 입법이 기다리는 국회"라고 밝혔다.김성회 민주당 원내대변인도 12일 "당내 반응조차 냉담한 나홀로 외출"이라며 "이미 국정조사가 진행 중이고 특검법도 발의돼 국회 절차에 따라 논의하면 될 일"이라고 비판했다. 그는 "제1야당 대표가 문 열린 국회는 외면하고 길거리로 나가는 것은 앞뒤가 맞지 않는 청개구리 행보"라며 "장외투쟁을 멈추고 지금 당장 국회로 돌아와 원 구성에 동참하라"라고 요구했다.박지원 민주당 의원은 같은 날 페이스북에서 장 대표의 "재명아, 보았지? 들었지?"라는 손팻말 문구를 거론했다. 박 의원은 "점입가경"이라며 "입과 인격 파탄자로밖에 여길 수 없다. 이 정도면 패륜"이라고 비판했다. 이어 "대통령과 국가원수 예우까지 바라지 않는다"라며 "품격 갖춘 정치 언어는 아니더라도 최소한 보통의 언어라도 사용하라"라고 했다.