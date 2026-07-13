전교조 "전남광주 교사 83.1%, 서·논술형 100% 시행 반대"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시교육청 광주 청사. ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전국교직원노동조합 광주지부와 전남지부, 학생평가 서·논술형 100% 전면 도입 반대 회견. 2026. 7. 13 ⓒ 전국교직원노동조합 광주지부·전남지부 관련사진보기

김대중 전남광주통합특별시 교육감이 내년부터 전국 최초로 시행을 예고한 '서·논술형 100% 학생 평가' 제도에 대해 전남광주 교사의 절반 이상이 제도 취지와 추진 방식 모두에 반대한다는 설문조사 결과가 나왔다.제도 도입 취지에는 동의하지만 객관식 없는 100% 서·논술형 평가 방식에는 반대한다는 응답까지 포함하면, 반대 의견은 83.1%까지 올라갔다. 반면 취지와 시행 방식 모두에 동의한다는 응답은 1.4%에 그쳤다.전국교직원노동조합 광주지부와 전남지부는 13일 이러한 내용이 포함된 전남광주 교사 1617명 대상 설문조사 결과를 발표했다. 설문조사는 전교조 조합원 여부와 관계없이 전남광주지역 교사 약 3만2000명을 대상으로 지난 3일부터 9일까지 1주일간 진행됐다.전교조는 조사 개요에서 "전남광주교육청은 학생 문해력과 사고력 향상을 위해 2027학년도 1학기부터 초등학교 5·6학년과 중학교 1학년을 대상으로 서·논술형 평가 100% 시행을 추진하고 있으며, 이를 뒷받침하기 위해 가칭 교육과정개발평가원을 통한 문항 개발, 채점 기준 표준화, 교사 연수, AI 채점 도구 검증 등 지원 방안을 제시했다'고 설명했다.설문에 응한 교사의 97.0%는 현장과 소통 없이 시행 시기부터 못 박은 정책 추진 절차 자체가 부적절하다고 답변했다. 또 객관식 없는 100% 서·논술형 평가를 시행하는 방식의 적절성에 관한 물음에는 응답자 91.4%가 부적절하다고 답했다.100% 서·논술형 평가가 학생의 문해력·사고력 향상으로 이어질 것으로 생각하느냐는 물음에는 80.9%가 동의하지 않는다고 답했다. 기대되는 점을 꼽아달라는 문항(복수응답·최대 3개)에서는 '기대되는 점이 없다'가 68.8%로 가장 높았다.반면 우려되는 점을 꼽아달라는 물음(복수응답·최대 3개)에는 '성적 관련 민원·이의 신청 증가'가 84.5%로 가장 높았다. '채점의 공정성·신뢰성 논란'과 '출제·채점 등 평가 업무 부담 증가'도 우려되는 문제로 꼽았다.정책에 대한 종합적인 입장을 묻는 질문에는 '취지·방식 모두 반대'가 50.7%로 가장 높았다. 이어 '취지에는 동의하지만 100 전면 시행에는 반대' 32.4%, '취지에는 동의하지만 시행 시기 보완 필요' 12.9%, '취지와 방식 모두 동의' 1.4% 순으로 조사됐다.이와 관련, 전교조는 "서·논술형 평가 자체에 대한 반대가 아니다. 제도 도입 취지와 필요성에 대해 공감하는 교사도 적지 않다"며 "그럼에도 반대 의견이 많은 이유는 '100% 전면 시행' 이라는 획일적 강제와 '내년부터 당장' 이라는 무리한 속도, 그리고 현장을 배제한 일방적 절차 때문"이라고 밝혔다.이어 "교육청은 지난 10 일 공문을 통해 '일정상의 어려움'을 이유로 우리와의 면담을 거부했다"며 김대중 교육감을 향해 "'2027학년도 서·논술형 평가 100% 전면 시행' 방침을 즉각 중단하고 원점에서 재검토해야 한다"고 촉구했다.또 "정책 최종안 확정 전에 현장 교사들의 의견을 수렴하고, 면담 요청도 즉각 수용해야 한다"며 "현장 교사와 교원단체가 함께하는 참여하는 정책 추진 협의 창구도 마련해야 한다"고 요구했다.