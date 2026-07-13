전교조 "전남광주 교사 83.1%, 서·논술형 100% 시행 반대"

김대중 전남광주통합특별시 교육감이 내년부터 전국 최초로 시행을 예고한 '서·논술형 100% 학생 평가' 제도에 대해 전남광주 교사의 절반 이상이 제도 취지와 추진 방식 모두에 반대한다는 설문조사 결과가 나왔다.
제도 도입 취지에는 동의하지만 객관식 없는 100% 서·논술형 평가 방식에는 반대한다는 응답까지 포함하면, 반대 의견은 83.1%까지 올라갔다. 반면 취지와 시행 방식 모두에 동의한다는 응답은 1.4%에 그쳤다.
전국교직원노동조합 광주지부와 전남지부는 13일 이러한 내용이 포함된 전남광주 교사 1617명 대상 설문조사 결과를 발표했다. 설문조사는 전교조 조합원 여부와 관계없이 전남광주지역 교사 약 3만2000명을 대상으로 지난 3일부터 9일까지 1주일간 진행됐다.
전교조는 조사 개요에서 "전남광주교육청은 학생 문해력과 사고력 향상을 위해 2027학년도 1학기부터 초등학교 5·6학년과 중학교 1학년을 대상으로 서·논술형 평가 100% 시행을 추진하고 있으며, 이를 뒷받침하기 위해 가칭 교육과정개발평가원을 통한 문항 개발, 채점 기준 표준화, 교사 연수, AI 채점 도구 검증 등 지원 방안을 제시했다'고 설명했다.
설문에 응한 교사의 97.0%는 현장과 소통 없이 시행 시기부터 못 박은 정책 추진 절차 자체가 부적절하다고 답변했다. 또 객관식 없는 100% 서·논술형 평가를 시행하는 방식의 적절성에 관한 물음에는 응답자 91.4%가 부적절하다고 답했다.
100% 서·논술형 평가가 학생의 문해력·사고력 향상으로 이어질 것으로 생각하느냐는 물음에는 80.9%가 동의하지 않는다고 답했다. 기대되는 점을 꼽아달라는 문항(복수응답·최대 3개)에서는 '기대되는 점이 없다'가 68.8%로 가장 높았다.
반면 우려되는 점을 꼽아달라는 물음(복수응답·최대 3개)에는 '성적 관련 민원·이의 신청 증가'가 84.5%로 가장 높았다. '채점의 공정성·신뢰성 논란'과 '출제·채점 등 평가 업무 부담 증가'도 우려되는 문제로 꼽았다.
정책에 대한 종합적인 입장을 묻는 질문에는 '취지·방식 모두 반대'가 50.7%로 가장 높았다. 이어 '취지에는 동의하지만 100 전면 시행에는 반대' 32.4%, '취지에는 동의하지만 시행 시기 보완 필요' 12.9%, '취지와 방식 모두 동의' 1.4% 순으로 조사됐다.
이와 관련, 전교조는 "서·논술형 평가 자체에 대한 반대가 아니다. 제도 도입 취지와 필요성에 대해 공감하는 교사도 적지 않다"며 "그럼에도 반대 의견이 많은 이유는 '100% 전면 시행' 이라는 획일적 강제와 '내년부터 당장' 이라는 무리한 속도, 그리고 현장을 배제한 일방적 절차 때문"이라고 밝혔다.
이어 "교육청은 지난 10 일 공문을 통해 '일정상의 어려움'을 이유로 우리와의 면담을 거부했다"며 김대중 교육감을 향해 "'2027학년도 서·논술형 평가 100% 전면 시행' 방침을 즉각 중단하고 원점에서 재검토해야 한다"고 촉구했다.
또 "정책 최종안 확정 전에 현장 교사들의 의견을 수렴하고, 면담 요청도 즉각 수용해야 한다"며 "현장 교사와 교원단체가 함께하는 참여하는 정책 추진 협의 창구도 마련해야 한다"고 요구했다.
[관련기사]
전남광주교육청, 100% 서·논술형 평가 도입... "실제 될까?" https://omn.kr/2ixfc