전남광주의회 "호남 향한 조직적 혐오, 엄정대응하라"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 의원 91명 전원이 13일 본회의 산회 뒤 성명을 발표하는 모습. 이들은 이날 공동 성명에서 "호남을 향한 조직적 혐오 표현을 즉각 중단하라" "포털 등은 혐오 게시물 제재를 강화하고, 당국은 엄정 대응하라"고 촉구했다. 2026. 7. 13 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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전남광주통합특별시의회는 13일 "서남권 반도체 클러스터(산단) 조성 계획 발표 이후 온라인 공간에서 호남을 향한 조직적 혐오가 확산하고 있다"며 주요 포털과 관계당국을 향해 엄정한 대응을 촉구했다.의회는 이날 여야 의원 91명 전원이 참여한 공동 성명을 내고 "국책사업 발표 이후, 정책에 대한 건전한 토론보다 전라도 전체를 겨냥한 혐오와 조롱이 빠르게 확산되고 있다"며 이같이 밝혔다.의회는 "지역의 산업 기반과 인프라를 왜곡하는 허위정보가 퍼지고, 주가 하락까지 호남 탓으로 돌리는 근거 없는 주장들이 반복되고 있다"며 "일부 언론은 이러한 갈등을 정치적 대립 구도로 소비하며, 혐오 확산에 힘을 보태고 있다"고 지적했다.의회는 "반도체 클러스터 입지 타당성과 산업정책 방향에 대한 비판과 검증은 존중한다"면서도 "국책 사업일수록 치열한 토론과 검증은 반드시 필요하지만, 정책에 대한 비판과 특정 지역·지역민에 대한 혐오는 전혀 다른 문제"라고 강조했다.이어 "정책은 비판의 대상이 될 수 있다"며 "그러나 지역과 사람은 혐오의 대상이 되어서는 안 되며, 표현의 자유라는 이름으로 지역 차별과 편견이 정당화될 수 없다"고 밝혔다.의회는 "혐오 문제는 특정 지역만의 문제가 아니다"며 "우리 세대가 다음 세대에 어떤 공동체를 물려줄 것인가의 문제"라고도 했다. 그러면서 "내가 어떻게 살아도 평생 '전라도'라는 꼬리표가 따라붙는 것 같다"고 광주 한 고교생이 온라인 커뮤니티에 남긴 글을 소개하기도 했다.의회는 5·18기념재단 자료를 인용하며, 최근 2년간 온라인에서 확인된 호남 관련 혐오·왜곡 게시글이 9054건에 달한다는 점도 밝혔다.그러면서 ▲포털·온라인 플랫폼의 지역 혐오 게시물 모니터링 및 제재 체계 강화 ▲언론의 사실 기반 균형 보도 ▲관계 당국의 허위사실 유포 및 지역 혐오 표현에 대한 엄정 대응을 촉구했다.의회는 "320만 시민을 대표하는 전남광주통합특별시의회는 어떠한 형태의 지역 혐오와 차별도 결코 용납하지 않을 것"이라며 "균형발전이라는 국가적 과제가 지역 혐오로 훼손되어서는 안 된다"고 밝혔다.아울러 "대한민국의 미래는 특정 지역을 배제하거나 조롱하는 것이 아니라 서로 존중하고 함께 성장할 때 비로소 완성될 수 있다"며 "앞으로도 국민 통합의 가치를 지키고, 다음 세대가 자신의 고향을 설명하거나 변명하지 않아도 되는 대한민국을 만드는 데 책임을 다하겠다"고 말했다.이번 성명은 이날 본회의 산회 뒤 임종국 의원(더불어민주당, 북구2)의 낭독으로 발표됐다. 성명에는 국민의힘을 포함한 여야 의원 91명 전원이 참여했다.