안민석 "교사가 홀로 교권 침해 감당하던 시대 끝내겠다"

큰사진보기 ▲안민석 교육감이 행정 2호 정책 '교권보호단' 결재 모습 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 13일 남부청사 집무실에서 제2호 정책 '교권보호단' 결재를 마치고 교권보호 관련 전문가와 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

경기도 교육청이 교권 침해와 악성 민원으로부터 교사를 보호할 교육감 직속 교권보호단을 구성하고, 전국 최초로 교권보호전담관 제도를 도입한다.교권보호단은 교육감이 직접 단장을 맡아 교권 침해 중대 사안과 교육 활동 보호 정책을 지휘하는 교육감 직속 기구다. 교권보호단을 중심으로 조사, 법률 지원, 상담, 치유 및 교육 활동 보호 업무를 통합하고, 사안 발생부터 종결과 회복까지 교육청이 책임지는 대응 체계를 구축한다는 게 교육청 방침이다.안민석 교육감은 13일 '교권보호단 구성'을 위한 결재 모습을 언론 등에 공개했다. 인수위원회 소속 안민석 변호사와 지구덕 장애청소년꿈을잡 이사장 등이 결재 자리에 함께했다.안 교육감은 "교사가 홀로 교권 침해의 무게를 감당하던 시대를 끝내겠다"라고 강조했다. 그러면서 "교육감이 직접 교권보호단을 지휘하고, 교권보호전담관이 현장에서 교사의 곁을 지키도록 하겠다. 교사가 가르치는 일에 전념하고 학생들이 안정적인 환경에서 배울 수 있도록 경기도 교육청이 든든한 방패가 되겠다"고 밝혔다.안민석 변호사는"서이초 선생님 사망 사건으로 교권 관련된 법이 만들어졌지만, 실효적으로 기능하고 있는가에 대해 법률가로서의 의문이 있다"며 "변호사들이 교육에 도움이 될 수 있도록 젊고 유능한 변호사 풀을 만들어서 교육감을 보좌할 수 있도록 하겠다"는 각오를 전했다.지구덕(정신과 의사) 장애청소년꿈을잡 이사장은 "위기 상황이 생기면 선생님들이 홀로 책임 지어야 한다는 부담이 있고, 감당이 안 되면 누군가를 탓하고 싶은 경향이 있다"며 "그래서 들어드리고 또 위로해 드리고 그런 과정들만 잘 돼도 법적 문제로 가기 전에 마무리가 되는 경우가 있다"라고 설명했다. 그러면서 "교육감이 이 문제에 나서주셔서 학교에 큰 힘이 될 것 같다"라고 기대감을 내비쳤다.교권보호전담관은 공개 모집한다. 교권 보호에 대한 의지가 있는 시민과 교권보호 전문성을 갖춘 전·현직 교원, 법률, 상담, 정신건강, 갈등 조정 등 관련 분야 전문가들이 공모 대상이다.교권보호전담관의 역할은 조사, 법률 자문, 치유 지원 등 다양하다. 교원 단체 등을 통해 중대 사안이 접수되면 변호사, 장학사, 상담사 등과 함께 즉시 현장으로 출동해 교사가 혼자 대응하지 않도록 지원한다. 사안 시작부터 종료까지 책임지는 현장 밀착형 원스톱 대응 체계라는 점에서 기존 제도와 차별화 된다는 게 교육청 설명이다.교육청은 전담관이 부서 간 장벽에 가로 막히지 않고 법률·행정·상담·치유 지원을 종합적으로 조정할 수 있도록 실질적인 권한을 부여할 계획이다.