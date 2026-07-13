발끈한 박형준 측 "정이한 자작극은 개혁신당 책임"

정이한 전 부산시장 후보의 피습 자작극 혐의를 둘러싸고 보수 진영 안에서 책임론 공방이 확산하는 양상이다. 무소속 한동훈(부산 북구갑) 의원이 개혁신당에 책임을 따져 묻자 이준석 당대표가 사실상 공개 반박에 나섰고, 박형준 전 부산시장 후보 측이 맞대응하면서 논란이 이어진다.
이준석 "정이한 누가 공작"... 박형준 측 인사 "개혁신당 문제"
지난 부산시장 선거에서 박형준 전 후보 선대위 대변인을 맡았던 서지연 전 시의원은 13일 "본질을 직시해야 한다. 정이한 자작극은 개혁신당의 문제"라고 선을 긋는 성명을 발표했다. 서 전 시의원은 "(개혁신당이) 박형준 선대위를 향한 근거 없는 음모론을 유포하고 있다"라며 "이는 자당의 공천 실패에 대한 책임을 타 진영에 전가하려는 구태정치의 전형"이라고 비판했다.
정 전 후보와의 단일화 논란에 대해선 "개혁신당이 정치적, 도의적 책임을 면피하기 위해 두 사안(단일화와 자작극)을 뒤섞고 있다"라고 주장했다. 앞서 일부 언론은 선거 시기 정 전 후보와 박 전 후보 측이 접촉했다고 보도했다. 이를 두고 서 전 시의원은 이번 선거에서 단일화 자체가 실현되지 않은 점을 들며 이와 연관 짓는 건 성립 불가 논리라고 반발했다.
오히려 "억지로 두 사안을 묶어 대중의 눈을 흐리는 것은 정치 공작"이라며 역공을 폈다. 개혁신당이 취한 조치를 따진 그는 "박형준 선대위는 이번 사태와 아무런 관계가 없다. 책임을 남에게 뒤집어씌운다고 그 책임이 사라지지 않는다"라며 정 전 후보 공천 책임에 대한 제대로 된 답변을 요구했다.
하루 전에는 박 후보 선대위 상임선대위원장이었던 주진우 의원이 "정이한 자작극에 개혁신당 존폐가 달려(있다), 이준석 대표가 물 탈 일 아니"라며 비슷한 내용의 글을 페이스북에 올렸다. 주 의원은 "정이한 자작 쇼로 부산시장 선거에서 졌다"라며 "자작극이 투표일 전에 알려지기만 했어도 울산, 서울 등도 개혁신당 후보가 거의 득표를 못 했을 것이다. 개혁신당의 전적인 책임"이라고 선거 패배의 원인을 상대에게 물었다.
그 역시 '정이한 자작극' 의혹을 알았다면 박 후보 캠프가 이를 즉시 공개했을 것이고, 표가 나뉘는 걸 도울 이유가 전혀 없었단 태도다. 주 의원은 되레 개혁신당이 자당 책임론에서 물타기를 하고 있다며 "진상 조사로 낱낱이 진실을 공개하기 바란다"라고 공세를 퍼부었다.
한동훈 "경찰과 개혁신당 자작극 언제 알았나가 핵심"
이 같은 공방은 사흘 전인 10일 무소속 한동훈(부산 북구갑) 의원이 "'자작극이라는 사실'을 경찰과 개혁신당이 언제 알았는지가 핵심"이라며 질문을 던지면서 촉발했다. 한 의원은 진술 확보 이후 이를 바로 공개하지 않은 경찰과 정 전 후보를 공천한 개혁신당을 싸잡아 "부산시민의 참정권 침해 책임을 져야 한다"라고 규탄했다.
국민의힘의 패널로 분류되는 인사들도 이를 넘겨받아 비슷한 목소리를 내면서 분위기는 더 험악해졌다. 11일 CBS 라디오 <박재홍의 한판승부>에 출연한 정옥임 전 새누리당 의원은 이준석 대표가 자작극 사실을 언제 알았는지 먼저 얘기해야 한다는 취지로 발언했고, 이재영 국민의힘 강동을 당협위원장은 개혁신당의 존폐 위기까지 언급했다.
그러자 이 대표도 가만히 있지 않았다. 그는 "정이한은 국민의힘에서 (과거) 보좌진으로 일했던 사람"이라며 "이번 선거에서 국민의힘 누가 공작해서 이 일이 생겼는지 알고 불나방들이 설치는지 모르겠다"라고 페이스북 글로 맞불을 놓았다.
이 대표는 "적반하장을 용납할 생각이 없다. 국민의힘에서 누가 정이한에게 접근해서 그에게 이상한 마음을 품게 했는지 몰라서 말 안 하는 게 아니다. 만약에 모 후보 캠프에서 정이한에게 이상한 제안을 했으면 귀하들은 끝장이다. 진짜로"라고 발끈했다.
다음 날까지 2차전이 이어졌다. 주 의원이 "개혁신당 당직자들이 캠프에 상주 중인데, 경찰 조사 과정을 어떻게 모를 수 있느냐"라며 특히 5월 19일 이후 연락 두절 문제를 끄집어내자, 이 대표는 12일 재차 사태에 참전했다. 그는 "국민의힘 인사들과 정이한 후보가 매우 활발히 그 시기에 연락했던 것에서 단서를 찾아보면 주 의원의 해당 일자에 대한 의문이 풀릴 것"이라고 해명성 글을 남겼다.
경찰에 따르면, 정 전 후보는 지난 5월 중순 범행을 시인하고도 지방선거전 완주했다. 지난 4월 27일 정 전 후보는 부산 금정구 구서나들목 근처에서 30대 운전자 ㄱ씨가 투척한 음료에 맞아 뒤로 넘어지면서 뇌진탕 진단을 받았다고 주장했다. 그러나 경찰이 ㄱ씨의 휴대전화 통화 내역을 들여다보니 두 사람은 이미 아는 사이였다. 애초 '정치 테러'로 보였던 이 사건은 결국 자작극 혐의 수사로 번졌다.
경찰은 정 전 후보를 불러 조사를 했고, 이 과정에서 사실상 공모를 인정한 진술을 확보했다. 그러나 이런 상황에서도 정 전 후보는 선거전을 끝까지 이어가 최종 1.56% 득표율을 거뒀다. 당시에는 진술뿐이었고, 결정적 증거 확보 차원에서 수사를 계속할 수밖에 없었단 게 경찰의 입장이다. 법원은 지난 8일 검찰이 정 전 후보 등 2명에 대한 구속영장을 청구하자 "증거 인멸의 우려가 있다"라며 이를 발부했다.