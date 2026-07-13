발끈한 박형준 측 "정이한 자작극은 개혁신당 책임"

큰사진보기 ▲지난 4월 29일 부산 구포시장을 방문한 이준석 개혁신당 대표와 정이한 전 부산시장 후보. 이날 정 후보는 목 보호대를 했다. ⓒ 임병도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 6·3 지방선거에서 피습 자작극 의혹을 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 8일 부산지방법원에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기위해 법정에 들어서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정이한 전 부산시장 후보의 피습 자작극 혐의를 둘러싸고 보수 진영 안에서 책임론 공방이 확산하는 양상이다. 무소속 한동훈(부산 북구갑) 의원이 개혁신당에 책임을 따져 묻자 이준석 당대표가 사실상 공개 반박에 나섰고, 박형준 전 부산시장 후보 측이 맞대응하면서 논란이 이어진다.지난 부산시장 선거에서 박형준 전 후보 선대위 대변인을 맡았던 서지연 전 시의원은 13일 "본질을 직시해야 한다. 정이한 자작극은 개혁신당의 문제"라고 선을 긋는 성명을 발표했다. 서 전 시의원은 "(개혁신당이) 박형준 선대위를 향한 근거 없는 음모론을 유포하고 있다"라며 "이는 자당의 공천 실패에 대한 책임을 타 진영에 전가하려는 구태정치의 전형"이라고 비판했다.정 전 후보와의 단일화 논란에 대해선 "개혁신당이 정치적, 도의적 책임을 면피하기 위해 두 사안(단일화와 자작극)을 뒤섞고 있다"라고 주장했다. 앞서 일부 언론은 선거 시기 정 전 후보와 박 전 후보 측이 접촉했다고 보도했다. 이를 두고 서 전 시의원은 이번 선거에서 단일화 자체가 실현되지 않은 점을 들며 이와 연관 짓는 건 성립 불가 논리라고 반발했다.오히려 "억지로 두 사안을 묶어 대중의 눈을 흐리는 것은 정치 공작"이라며 역공을 폈다. 개혁신당이 취한 조치를 따진 그는 "박형준 선대위는 이번 사태와 아무런 관계가 없다. 책임을 남에게 뒤집어씌운다고 그 책임이 사라지지 않는다"라며 정 전 후보 공천 책임에 대한 제대로 된 답변을 요구했다.하루 전에는 박 후보 선대위 상임선대위원장이었던 주진우 의원이 "정이한 자작극에 개혁신당 존폐가 달려(있다), 이준석 대표가 물 탈 일 아니"라며 비슷한 내용의 글을 페이스북에 올렸다. 주 의원은 "정이한 자작 쇼로 부산시장 선거에서 졌다"라며 "자작극이 투표일 전에 알려지기만 했어도 울산, 서울 등도 개혁신당 후보가 거의 득표를 못 했을 것이다. 개혁신당의 전적인 책임"이라고 선거 패배의 원인을 상대에게 물었다.그 역시 '정이한 자작극' 의혹을 알았다면 박 후보 캠프가 이를 즉시 공개했을 것이고, 표가 나뉘는 걸 도울 이유가 전혀 없었단 태도다. 주 의원은 되레 개혁신당이 자당 책임론에서 물타기를 하고 있다며 "진상 조사로 낱낱이 진실을 공개하기 바란다"라고 공세를 퍼부었다.이 같은 공방은 사흘 전인 10일 무소속 한동훈(부산 북구갑) 의원이 "'자작극이라는 사실'을 경찰과 개혁신당이 언제 알았는지가 핵심"이라며 질문을 던지면서 촉발했다. 한 의원은 진술 확보 이후 이를 바로 공개하지 않은 경찰과 정 전 후보를 공천한 개혁신당을 싸잡아 "부산시민의 참정권 침해 책임을 져야 한다"라고 규탄했다.국민의힘의 패널로 분류되는 인사들도 이를 넘겨받아 비슷한 목소리를 내면서 분위기는 더 험악해졌다. 11일 CBS 라디오 <박재홍의 한판승부>에 출연한 정옥임 전 새누리당 의원은 이준석 대표가 자작극 사실을 언제 알았는지 먼저 얘기해야 한다는 취지로 발언했고, 이재영 국민의힘 강동을 당협위원장은 개혁신당의 존폐 위기까지 언급했다.그러자 이 대표도 가만히 있지 않았다. 그는 "정이한은 국민의힘에서 (과거) 보좌진으로 일했던 사람"이라며 "이번 선거에서 국민의힘 누가 공작해서 이 일이 생겼는지 알고 불나방들이 설치는지 모르겠다"라고 페이스북 글로 맞불을 놓았다.이 대표는 "적반하장을 용납할 생각이 없다. 국민의힘에서 누가 정이한에게 접근해서 그에게 이상한 마음을 품게 했는지 몰라서 말 안 하는 게 아니다. 만약에 모 후보 캠프에서 정이한에게 이상한 제안을 했으면 귀하들은 끝장이다. 진짜로"라고 발끈했다.다음 날까지 2차전이 이어졌다. 주 의원이 "개혁신당 당직자들이 캠프에 상주 중인데, 경찰 조사 과정을 어떻게 모를 수 있느냐"라며 특히 5월 19일 이후 연락 두절 문제를 끄집어내자, 이 대표는 12일 재차 사태에 참전했다. 그는 "국민의힘 인사들과 정이한 후보가 매우 활발히 그 시기에 연락했던 것에서 단서를 찾아보면 주 의원의 해당 일자에 대한 의문이 풀릴 것"이라고 해명성 글을 남겼다.경찰에 따르면, 정 전 후보는 지난 5월 중순 범행을 시인하고도 지방선거전 완주했다. 지난 4월 27일 정 전 후보는 부산 금정구 구서나들목 근처에서 30대 운전자 ㄱ씨가 투척한 음료에 맞아 뒤로 넘어지면서 뇌진탕 진단을 받았다고 주장했다. 그러나 경찰이 ㄱ씨의 휴대전화 통화 내역을 들여다보니 두 사람은 이미 아는 사이였다. 애초 '정치 테러'로 보였던 이 사건은 결국 자작극 혐의 수사로 번졌다.경찰은 정 전 후보를 불러 조사를 했고, 이 과정에서 사실상 공모를 인정한 진술을 확보했다. 그러나 이런 상황에서도 정 전 후보는 선거전을 끝까지 이어가 최종 1.56% 득표율을 거뒀다. 당시에는 진술뿐이었고, 결정적 증거 확보 차원에서 수사를 계속할 수밖에 없었단 게 경찰의 입장이다. 법원은 지난 8일 검찰이 정 전 후보 등 2명에 대한 구속영장을 청구하자 "증거 인멸의 우려가 있다"라며 이를 발부했다.