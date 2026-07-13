"표심 왜곡 배신행위" 시민단체, '기습 탈당' 최용석 의장 사퇴 촉구

큰사진보기 ▲지역 시민사회단체로 구성된 '사천시민행동'(상임대표 김동수)은 13일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 사천시의회 의장 선출 사태와 관련한 입장을 발표했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲최용석 사천시의회 의장이 더불어민주당을 기습 탈당한 뒤 국민의힘 지지로 당선되면서 시작된 10대 시의회 원 구성 파행과 관련해, 사천지역 시민사회단체들이 규탄 목소리를 냈다. 사천환경운동연합, 교육희망사천학부모회, 사천진보연합, 사천여성회, 민주노총 사천시지부, 전교조 사천시지회, 문화사랑 새터, 사천시농민회 등 지역 시민사회단체로 구성된 '사천시민행동'(상임대표 김동수)은 13일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 사천시의회 의장 선출 사태와 관련한 입장을 발표했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 최용석 사천시의회 의장이 더불어민주당을 기습 탈당한 뒤 국민의힘 지지로 당선되면서 시작된 10대 시의회 원 구성 파행과 관련해, 사천지역 시민사회단체들이 규탄 목소리를 냈다.사천환경운동연합, 교육희망사천학부모회, 사천진보연합, 사천여성회, 민주노총 사천시지부, 전교조 사천시지회, 문화사랑 새터, 사천시농민회 등 지역 시민사회단체로 구성된 '사천시민행동'(상임대표 김동수)은 13일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 최용석 의장 사퇴와 대시민 사과를 촉구했다.이들은 "제10대 사천시의회가 출범하자마자 보여준 모습은 사천시민을 위한 민생 정치도, 민주주의의 기본인 협치도 아니었다"며 "오직 자리싸움에 눈이 멀어 유권자를 기만하고 의회를 파행으로 몰고 간 '야합'과 '배신'의 진흙탕 싸움뿐이었다"고 지적했다.이어 "지난 지방선거에서 사천시민들은 더불어민주당과 국민의힘 소속 의원 6대 6이라는 균형 있는 의석을 만들어줬다"며 "이는 서로 견제하고 소통하며 오직 시민만을 바라보고 상생의 정치를 펼치라는 시민들의 엄중한 명령이었다. 하지만 시의회는 출범과 동시에 이 명령을 정면으로 거역했다"고 꼬집었다.이들은 특히 "당선된 지 며칠 만에 당적을 버리고 상대 정당과 손을 잡아 의장직을 차지한 행위는 사천시민의 신성한 표심을 왜곡하고 조롱한 명백한 '유권자 배신행위'"라고 강도 높게 비판했다.또한 이들은 "의장단 선출을 둘러싼 갈등으로 개원식은 반쪽짜리로 전락했고, 상임위원회 구성마저 무산되면서 사천시의회는 출발부터 완전히 마비됐다"며 "고물가와 고금리, 지역 경제 침체로 힘겨운 시민들의 삶은 안중에도 없느냐"고 목소리를 높였다.사천시민행동은 ▲탈당과 야합으로 의장단 선거를 파행으로 만든 더불어민주당과 국민의힘 의원들의 공식 사과 ▲의장단 선거 파행의 시발점이 된 최용석 의원의 사과와 의장직 사퇴 ▲의장단 선거, 상임위원회 구성 등 선출 과정의 전면 공개 등을 요구했다.그러면서 이들은 "정당한 요구가 받아들여지지 않고 의회 파행이 장기화된다면 시민들은 더 이상 좌시하지 않을 것"이라며 "법적·정치적 책임을 묻는 모든 수단을 동원해 단죄하겠다"고 경고했다.한편, 최용석 의장은 지난 1일 더불어민주당을 탈당한 뒤 이튿날 국민의힘 지지로 의장에 당선됐다. 이후 상임위원장 선출을 둘러싼 원 구성 파행이 이어졌다. 민주당 경남도당은 지난 9일 최 의장을 제명했으며, 최근에는 의장 선출의 근거가 된 임시회 집회공고 절차의 적법성을 둘러싼 논란까지 새롭게 불거진 상태다.