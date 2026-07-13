대전 여성계 "여성 상임위원장 선출, 성평등 의정의 새로운 시작"

큰사진보기 ▲대전광역시의회 행정자치위원장으로 인미동 의원(유성구 제2선거구, 더불어민주당), 복지환경위원장으로 박은희 의원(대덕구 제2선거구, 더불어민주당), 산업건설위원장에 하경옥 의원(유성구 제3선거구, 더불어민주당), 교육위원장에 이나영 의원(동구 제3선거구, 더불어민주당)이 각각 선출됐다. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시의회 운영위원장으로 선출된 김민숙(더불어민주당, 서구1) 의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

대전지역 여성계가 대전시의회 전반기 원구성 완료와 여성 상임위원장·운영위원장 선출에 대해 "성평등 의정의 새로운 시작"이라며 환영 입장을 밝혔다.대전여성단체연합, 대전여성단체협의회, 대전YWCA, 대전여성폭력방지상담소시설협의회는 13일 공동성명을 내고 "대전시의회는 성평등 의정의 새로운 기준을 만들어야 한다"고 촉구했다.이들은 대전시의회가 운영위원장 선출을 끝으로 전반기 원구성을 마무리한 것과 관련해 "행정자치위원장에 인미동 의원, 복지환경위원장에 박은희 의원, 산업건설위원장에 하경옥 의원, 교육위원장에 이나영 의원, 운영위원장에 김민숙 의원이 선출됐다"며 "대전시의회는 전국 최초 광역의회 여성의원 50% 시대에 걸맞은 새로운 의정활동을 시작하게 됐다"고 평가했다.이어 "상임위원장과 운영위원장으로 선출된 여성의원들에게 축하와 환영의 뜻을 전한다"며 "이번 성과는 하루아침에 이루어진 결과가 아니라, 오랫동안 지역사회와 여성계가 여성의 정치참여 확대를 위해 함께 노력해 온 결실이자 시민들이 만들어 낸 민주주의의 성과"라고 밝혔다.이들은 특히 이번 여성의원들이 대부분 기초의회에서 생활정치를 경험하고, 재선 이상의 의정활동을 통해 정책 역량과 리더십을 검증받은 뒤 광역의회에 진출한 정치인들이라는 점에 의미를 부여했다.여성계는 "시민의 삶 가까이에서 주민과 함께 문제를 해결하며 축적한 경험은 앞으로 대전시의회의 중요한 자산이 될 것"이라며 "그동안 여성의원들은 수적으로 적다는 이유로 복지·교육 분야에 주로 배치되고, 도시계획·산업경제·과학기술·행정 등 도시의 미래를 결정하는 핵심 분야에서는 상대적으로 참여 기회가 제한되어 왔다"고 지적했다.그러면서 "이제는 모든 상임위원회에서 전문성과 리더십을 바탕으로 시민의 삶을 변화시키는 의정활동을 펼쳐야 한다"고 강조했다.이들은 상임위원장의 역할에 대해서도 성인지적 리더십을 주문했다. 여성계는 "상임위원장은 단순히 회의를 주재하는 역할을 넘어 위원회의 의정 방향과 문화를 이끄는 리더"라며 "여성 상임위원장들은 정책과 예산 심의 과정에서 성인지적 관점이 자연스럽게 반영될 수 있도록 위원회를 이끌어야 한다"고 밝혔다.또한 "소속 위원들의 성인지 감수성과 성인지 정책 역량을 높이는 촉진자이자 견인자 역할을 해야 한다"며 "성평등은 특정 상임위원회의 과제가 아니라 모든 상임위원회가 함께 실천해야 할 의정의 기본 원칙이 되어야 한다"고 강조했다.여성의원들에게는 여성의 삶과 경험을 정책으로 연결하는 성인지적 관점과 다중적 리더십을 발휘해 달라고 당부했다. 이들은 "여성이라는 정체성은 특정 분야를 대변하는 역할을 넘어 시민 모두의 삶을 더욱 세심하고 포용적으로 바라보는 정치적 강점이 되어야 한다"고 밝혔다.지역 여성계와 의회·행정이 함께하는 성평등 거버넌스 구축도 요구했다. 이들은 지난 6월 여성당선인과 지역 여성계가 함께한 '성평등 대전, 함께 그리는 미래' 정책 라운드테이블을 언급하며 "전국 최초 광역의회 여성의원 50% 시대의 의미를 함께 나누고, 앞으로 4년간 성평등도시 대전을 만들어가기 위한 정책 협력과 거버넌스를 약속했다. 이제 그 약속을 실천할 시간"이라고 밝혔다.대전시를 향해서는 성평등 정책 추진체계 마련을 촉구했다. 이들은 "대전시는 성평등 정책을 특정 부서의 개별사업이 아닌 시정 전반을 관통하는 핵심 가치로 재정립해야 한다"며 "시장 직속 성평등 정책 추진체계를 구축하고, 성평등 정책 연구와 교육, 시민참여를 담당할 전문 플랫폼을 마련해야 한다"고 요구했다.이들은 끝으로 "전국 최초 여성의원 50%라는 성과는 숫자로 완성되지 않는다"며 "대표성의 확대가 정책의 변화로, 정책의 변화가 시민의 삶의 변화로 이어질 때 비로소 그 의미는 완성된다"고 밝혔다.이어 "대전시의회는 기존의 구태의연한 의회문화를 넘어 협력과 소통, 다양성과 포용을 바탕으로 대한민국 지방의회의 새로운 기준이 되는 성평등 의회를 만들어야 한다"며 "지역 여성계도 정책 파트너로서 의회와 행정, 시민사회와 함께 성평등 거버넌스를 구축하고 시민의 삶을 변화시키는 정책 실현에 책임 있게 함께하겠다"고 덧붙였다.