코스피 6%대 급락, 장중 7000선 무너져... 하이닉스 12%↓

큰사진보기 ▲13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피가 장중 6% 넘게 급락해 2개월여만에 7,000선을 내줬다. 이날 오후 12시 12분 기준 코스피는 전장보다 497.05포인트(6.65%) 내린 6,978.89다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = 코스피가 13일 장중 6% 넘게 급락해 2개월여만에 7000선을 내줬다.이날 오후 12시 12분 기준 코스피는 전장보다 497.05포인트(6.65%) 내린 6,978.89다.코스피 지수가 지난 5월 6일 사상 처음으로 7,000선(7천피)을 돌파한 이후 이를 밑돈 것은 약 2달여만에 처음이다.9,000선까지 돌파했던 코스피가 7,000선 밑으로 내려앉은 것이다.지수는 63.91포인트(0.85%) 내린 7,412.03으로 출발해 등락하다 하락세로 돌아선 뒤 낙폭을 키우고 있다.급락장에 장 초반 코스피 매도 사이드카도 발동됐다. 이후에도 낙폭을 확대, 한때 6,960.36까지 밀리기도 했다.외국인과 기관이 각각 1조3천983억원, 5천190억원 순매도하고 있으며 개인은 1조8천574억원 매수 우위다.반도체 '투톱'이 급락해 지수를 끌어 내리고 있다. 현재 삼성전자[005930](-7.72%)가 급락해 26만원대로 밀려났으며, SK하이닉스[000660](-12.39%)도 폭락해 200만원선을 내준 상태다.같은 시각 코스닥지수도 전장보다 24.62포인트(2.94%) 하락한 812.81이다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>