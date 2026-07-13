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사회

26.07.13 13:43최종 업데이트 26.07.13 13:43

코스피 6%대 급락, 장중 7000선 무너져... 하이닉스 12%↓

7천피 돌파 후 2달여만에 첫 하회, 외국인·기관 '팔자'... 삼성전자 7% 급락, SK하이닉스 200만원선 내줘

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13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피가 장중 6% 넘게 급락해 2개월여만에 7,000선을 내줬다. 이날 오후 12시 12분 기준 코스피는 전장보다 497.05포인트(6.65%) 내린 6,978.89다.
13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피가 장중 6% 넘게 급락해 2개월여만에 7,000선을 내줬다. 이날 오후 12시 12분 기준 코스피는 전장보다 497.05포인트(6.65%) 내린 6,978.89다. ⓒ 연합뉴스

(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = 코스피가 13일 장중 6% 넘게 급락해 2개월여만에 7000선을 내줬다.

이날 오후 12시 12분 기준 코스피는 전장보다 497.05포인트(6.65%) 내린 6,978.89다.

코스피 지수가 지난 5월 6일 사상 처음으로 7,000선(7천피)을 돌파한 이후 이를 밑돈 것은 약 2달여만에 처음이다.

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9,000선까지 돌파했던 코스피가 7,000선 밑으로 내려앉은 것이다.

지수는 63.91포인트(0.85%) 내린 7,412.03으로 출발해 등락하다 하락세로 돌아선 뒤 낙폭을 키우고 있다.

급락장에 장 초반 코스피 매도 사이드카도 발동됐다. 이후에도 낙폭을 확대, 한때 6,960.36까지 밀리기도 했다.

외국인과 기관이 각각 1조3천983억원, 5천190억원 순매도하고 있으며 개인은 1조8천574억원 매수 우위다.

반도체 '투톱'이 급락해 지수를 끌어 내리고 있다. 현재 삼성전자[005930](-7.72%)가 급락해 26만원대로 밀려났으며, SK하이닉스[000660](-12.39%)도 폭락해 200만원선을 내준 상태다.

같은 시각 코스닥지수도 전장보다 24.62포인트(2.94%) 하락한 812.81이다.


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#코스피#급락

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