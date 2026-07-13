"정치에 대한 고민 계속… 농어촌 기본소득 반드시 추진하길"

6·3지방선거가 끝난 지 한 달여의 시간이 흘렀다. 7월 1일부터 민선9기가 시작됐고, 제10대 함양군의회도 출범했다. 세간의 시선은 온통 승자에게 향하지만, 패자의 삶도 여전히 지역사회 안에서 이어지고 있다. 당선자들이 군민들에게 내걸었던 약속을 지키는 게 중요한 만큼, 지역의 변화와 혁신을 꿈꾸며 비전을 제시했던 낙선자들의 목소리 또한 여전히 가치 있다. <주간함양>에서는 낙선자들을 만나 선거 이후 어떻게 지내고 있는지, 지역사회를 위해 앞으로 어떤 역할을 이어갈 것인지 이야기를 들어보고자 한다.

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

- 선거 후 어떻게 지냈나?

- 이번 선거 결과에 대한 평가는?

AD

- '금품수수 의혹 보도'로 함양신문을 고발한 건은 계속 진행되는 중인가? 현재 상황은?

- 최근 더불어민주당 산청·함양·거창·합천 지역위원장 선거에 불출마를 선언한 이유는 무엇인가?

- 다음 선거 출마도 생각하고 있나?

- 앞으로 지역사회를 위해 어떤 활동을 이어갈 예정인가?

- 선거 과정에서 군민들에게 제시했던 공약 중 민선 9기에서 추진했으면 하는 사업이 있다면?

- 마지막으로 함양군민들에게 하고 싶은 말이 있다면?

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

"선거캠프를 잘 마무리하고, 사람들에게 인사드리며 지냈다. 선거 때문에 휴직을 했었는데, 선거가 끝난 뒤 바로 업무에 복귀했다. 현재 안의농협 서상지점에서 과장으로 일하고 있다.""선거 전 여론조사에서 결과가 좋지 않아 걱정이 많았는데, 그래도 선거 결과는 나름 선방했다고 본다. 민주당 후보에겐 사실 함양은 여전히 '험지'다. 게다가 '금품수수 의혹 보도'에 따른 타격도 컸다. 전혀 그런 사실이 없었음에도 사람들은 '그럴 수도 있지 않을까'라고 생각한다. 이 문제를 대응하느라 한 달 동안 선거운동도 제대로 하지 못했다.한편 당선한 진병영 군수는 현직 프리미엄을 잘 활용했다고 본다. 나와 함께 '금품수수 의혹 보도'의 당사자였음에도 불구하고 진 군수는 침묵을 지키고 나 혼자 대응했다.또한 선거를 앞두고 '찾아가는 마을 간담회'를 진행, 200여 개 마을을 다니며 민원을 들었다. 주민과 소통을 위한 행보였지만, 결과적으로는 사실상 선거운동과 다름없었다고 본다. 아마 선거가 끝나고 난 뒤에는 마을 간담회를 하지 않을 것이다.""경찰 수사는 끝났고 대검찰청으로 사건이 송치됐다. 개정된 정보통신망법이 7월 7일부터 시행돼서 허위조작정보·가짜뉴스를 유포할 경우 최대 5배 징벌적 손해배상과 10억 원의 과징금을 부과할 수 있다. 또한 손해 발생 사실은 인정되나 손해액 산정이 어려운 경우, 법원은 5000만 원 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 정할 수 있다. 선거는 끝났지만 이 사안에 대해서는 끝까지 갈 거다. 지역 선거판에 또다시 이런 일이 있어서는 안 된다.""여전히 정치적으로 해야 할 역할도 있고, 하고 싶은 것도 많지만, 지금은 현업에 복귀하는 게 맞다고 생각했다. 선거 끝나고 추스릴 시간이 필요하기도 했고, 근무하는 평일에 지역위원장 업무를 하기가 쉽지 않아 더 잘할 사람(최호림)에게 기회를 주는 게 맞다고 생각했다.""정치에 대한 고민은 계속하고 있다. 오랫동안 지지해주신 분들에 대한 의무감도 크다. 시민사회운동을 하며 여러 성과가 있었고 나름대로 지역사회에서 역할을 했다. 제도권에 들어가 지역사회를 변화시키고자 2018년에 민주당에 입당하면서 정치를 시작했다. 정치 활동의 폭을 넓혀가면서 어떻게 지역사회에 기여할 수 있을지 고민 중이다.""농협에 몸담고 있으면서 중앙회장 임기 단축 등 농협 개혁을 정치권에 요구하는 활동을 이어갈 것이다. 또한 지역을 위한 목소리도 지속적으로 내겠다.""농어촌 기본소득은 반드시 추진해야 한다. 정부는 기본소득을 계속 확대하는 방향으로 나아갈 것이다. 어떻게 재원을 마련하고, 어떤 방식으로 지급하고, 어떻게 지역경제 활성화로 이어갈 것인지 지금부터 시스템을 준비해서 정부가 기본소득을 본격 추진할 때, 차질 없이 바로 시행될 수 있도록 하는 것이 필요하다.또한 상림 숲 유네스코 등재와 지속적인 보존에도 관심을 기울여야 한다. 우리는 1000년 전 조성한 숲을 이렇게 누리고 있는데, 100년 뒤에도 후손들에게 숲을 물려줄 수 있도록 상림이 훼손되지 않고 지속적으로 보존·확장될 수 있도록 해야 한다.한편 국가산단 추가 지정도 필요하다. 이차전지 또는 배터리 재활용 기술 등 틈새시장을 공략할 필요가 있다. 함양은 항만이 없기 때문에 제조업과 물류 산업은 현실적으로 어렵다. 남부권 교통의 핵심 지역으로서 후방산업을 유치해야 한다.""신세 진 사람 없이, 수행원조차 없이 정말 혼자서 열심히 선거를 치렀다. 노력에 비해 결과가 좋지 않아서 지지했던 분들이 많이 안타까워했다. '지역은 정말 바뀌기 힘든 걸까'라는 열패감도 들었다. 이제 군민들이 행정을 관심 갖고 지켜보고, 행정이 올바른 방향으로 가도록 감시해야 한다. 행정이 민생을 떠받치고 있기 때문에 정말 잘해야 우리의 삶이 나아진다. 정치는 삶과 동떨어져 있지 않다. 행정과 의회가 제대로 작동하도록 군민들이 역할을 해야 할 때다."