AI는 도라의 운동화 끈을 바라볼 수 있을까

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큰사진보기 ▲소설 <아몬드> ⓒ 창비 관련사진보기

— 도라의 운동화 끈이 풀려 있다. 그 끝이 내 신발 밑으로 들어가 있다.

큰사진보기 ▲3일(현지 시각) 미국 플로리다주 마이애미 가든스 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 32강 아르헨티나전에서 카보베르데의 시드니 로페스 카브랄(13번)이 연장 전반 2-2를 만드는 동점골을 터뜨린 뒤 동료들과 함께 환호하고 있다. ⓒ EPA 연합뉴스 관련사진보기

"인구 50만의 작은 섬나라 카보베르데가 세계 무대에서 역대 최초로 32강행 티켓을 거머쥐며 각본 없는 스포츠 드라마의 주인공이 되었다."

내가 글을 쓰기 시작한 것은 대략 초등학교 3학년 즈음부터였다. 계기는 친구가 시작한 블로그였다. 생물학에 관심이 많았던 친구는 채집한 곤충들의 사진과 숲속에서 찍은 사진들을 블로그에 올렸다. 무언가를 기록하는 것을 좋아했던 나는 자신의 열정과 일상을 블로그에 담는 모습을 보고 흥미를 느껴 나만의 블로그를 열었다.막연하게 시작한 글쓰기는, '카잔의 기적'을 보고 축구에 막 빠져들 무렵부터 축구 이야기에 집중됐다. 블로그에 좋아하는 팀에 대한 이야기를 적고, 선수와 감독들에 대한 조금 더 깊은 이야기를 담기 시작했다.오마이뉴스에 글을 쓰기 시작한 것도 블로그에서 맺은 인연 덕분이었다. 나처럼 축구 글을 쓰던 한 이웃이 포털 사이트에 자신의 기사가 올라왔다는 글을 올렸다. 어린 내게는 개인이 쓴 글이 뉴스가 되어 수많은 사람에게 전달된다는 사실이 신기하게 느껴졌다. 그렇게 시작한 글쓰기는 어느덧 내 일상의 일부가 됐다.그때의 나는 글을 쓰다가 막히면 사전을 뒤지거나 한참 동안 모니터만 바라보곤 했다. 그러나 몇 년이 흐른 지금, 학생들은 막힌 문장을 AI에 묻는다. 나 역시 예외는 아니다.나는 문학 작품을 짓는 것도 좋아한다. 그러나 소설을 쓸 때는 늘 '창작의 고통'이 수반되기 마련이다. 그 중에서도 가장 큰 고통은 대개 문장이라는 가장 세밀한 부분에서 찾아왔다.특히 머릿속에 장면은 또렷한데 그것을 표현할 적절한 어휘가 떠오르지 않을 때가 있다. 같은 동사를 몇 번이나 반복했는지 발견하고는 문장을 통째로 지우기도 한다. 이 역시 창작의 일부라지만, 귀찮은 일을 피하고 싶은 것은 어쩔 수 없는 사람의 본성이다. 그래서 종종 AI에게 "이 상황에 어울리는 동사/형용사를 찾아줘"라고 묻곤 한다.AI는 내가 이미 써낸 글을 더 '읽기 쉽게' 다듬는 데에도 유용하다. 문장의 호흡이 지나치게 길지는 않은지, 같은 표현이 반복되지는 않는지 물으면 몇 초 만에 대안을 내놓는다. 글이 도무지 매끄럽게 읽히지 않을 때는 문장 자체를 고쳐달라고 부탁하기도 한다.그러나 AI가 제시한 단어를 그대로 가져다 쓰는 경우는 많지 않다. 대부분은 답을 읽고 "이건 아닌데"라고 생각하며 다시 다른 표현을 찾는다. 그런데 역설적이게도 AI가 내놓은 문장을 거부하는 과정에서 내가 원했던 문장이 무엇인지 선명해질 때가 있다. 확률에 따라 단어를 조합하는 방식으로 작동하는 AI는, 무엇이 자연스러운 문장인지 알려주는 데에는 능숙하지만, 내가 무엇을 보고 무엇을 느꼈는지까지 대신 결정해 주지는 못하기 때문이다.그리고 내가 오래 기억하는 문장들은 대개 '가장 자연스러운 문장'과는 조금 다른 곳에 있었다.사실 나는 원래 문학을 그리 좋아하지 않았다. 주기적으로 책을 읽고 이야기를 나누는 동아리에 다녔기에 일주일에 한 권씩의 소설을 읽었지만, 그마저도 그다지 즐거운 일이 아니었다. 그러던 어느 날, 훗날 나의 '최애 소설'이 될 작품인 손원평 작가의 <아몬드>를 읽게 되었다.<아몬드>는 감정을 느끼지 못하는 소년 '윤재'의 성장을 다룬 작품이다. 작품 속에는 윤재의 인생에 닥쳐드는 많은 오르내림이 담겨 있다. 그 스토리 자체로도 아몬드라는 소설은 흡입력이 넘쳤지만, 어린 나에게 가장 신선한 충격을 일으켰던 문장은 이것이었다.키스 신에서는 으레 감정의 묘사와 고조된 신체적 반응에 대한 묘사가 함께 따라오곤 한다. 그렇기에 AI였다면 이 장면에 어울리는 표현으로 떨리는 숨결, 열기 오른 귓가 따위의 묘사를 먼저 고를 가능성이 높다. 그것이 더 일반적이고, 더 많은 문장에서 사용된 표현이기 때문이다.하지만 사람의 기억에 남는 문장은 때로 가장 그럴듯한 선택에서 비켜나는 법이다. 이상하게도 나는 어떤 감정이나 감각의 묘사보다 풀린 신발 끈에서 두 사람의 거리를 가장 생생하게 느꼈다. 어쩌면 감정을 느끼지 못하는 소년인 윤재에게는, 그것이 자신의 감정을 가장 잘 표현할 수 있던 표현이 아니었을까.'별난 소년'인 윤재의 시선에 담긴, 상황과 잘 어울리지 않는 지극히 건조한 풍경의 묘사야말로, 내게는 '별난 표현'으로 다가왔던 모양이다.고유한 표현의 중요성을 직접 느낀 것은 대략 한 달 전의 일이다. 월드컵에 처음으로 진출한 카보베르데라는 나라에 대한 기사를 쓰던 날이었다. 카보베르데는 이 날 조별리그 3차전을 무승부로 끝내며 조 2위로 토너먼트 진출을 확정지었다.나는 이 사실을 알리기 위한 기사의 첫머리 하나를 두고 10분을 넘게 씨름했다. 월드컵에 처음 진출한 인구 50만의 작은 섬나라가 단 한 번도 패배하지 않고 토너먼트에 진출한 것은 결코 보통 일이 아니기 때문이다. 그렇기에 나는 '월드컵에 처음 진출한', '50만 인구의 작은 섬나라' 등 카보베르데를 꾸며줄 말을 두고 온갖 관형어를 집어넣어 보았다.하지만 와닿는 것은 없었다. 너무 많은 수식어를 달자니 호흡이 길어지고, 수식어를 덜어내자니 무엇을 버리고 무엇을 살려낼지가 문제였다. 어떤 리드가 흡입력 있게 기사를 이끌어줄 수 있을까. 어떻게 리드를 완성해야 할지 막막했던 나는, AI에게 리드 작성을 부탁했다."카보베르데의 첫 32강 진출이 오늘 확정됐는데 기사 리드를 한 문장으로 써줘."돌아온 답은 이것이었다.맞는 말이다. 틀린 말도 없고, 내가 담고 싶었던 정보들이 전부 담겨 있다. 하지만 어딘가 탐탁지 않았다.고민을 거듭하던 나의 머릿속에 카보베르데의 별명인 '푸른 상어'가 불현듯 떠올렸다. 그 순간, 나는 기존에 쓰던 문장을 지우고 새로운 문장을 완성했다."대서양을 헤엄친 '푸른 상어'가 H조에서 끝내 살아남았다."사실만 전달하려 했다면 "카보베르데가 H조에서 토너먼트 진출권을 따냈다"고 적는 것으로 충분했다. 그러나 나는 독자가 그 섬나라의 항해를 한 번이라도 더 상상하기를 바랐다. 기사 역시 사실을 정확히 전달하는 동시에, 그 사실을 어떤 이미지로 기억하게 만들 것인지 고민해야 한다고 생각했기 때문이다.글은 때때로 모난 돌과 같다. 매끄럽게 굴러가지는 않지만, 그 모서리로 독자의 마음 한쪽을 긁고 지나가기 때문이다. 그처럼 글 역시 대개 상처 하나 없이 둥글게 다듬어진 문장보다, 어딘가 낯설고 삐뚤어진 문장이 더 기억에 남기 마련이다.<아몬드>의 운동화 끈이 다른 작가의 문장에서 발견한 '모서리'였다면, '대서양의 푸른 상어'는 내가 스스로 벼려낸 하나의 모서리였다.AI는 내가 찾지 못한 단어를 알려주고, 엉킨 문장을 정리해주며, 때로는 새로운 방향을 제시한다. 하지만 도라의 풀린 운동화 끈을 바라보는 일, 카보베르데를 대서양의 푸른 상어로 상상하는 일까지 대신 맡길 수는 없다. 이런 표현은 글쓰기 기술이 아니라 글을 쓰는 사람의 시선에 속하는 일이기 때문이다.AI 시대의 글쓰기에서 지켜야 할 것은 AI를 사용하지 않는 순수함이 아닐 것이다. 중요한 것은 AI를 사용하고도 내 글의 모서리를 남겨두는 일이다. 모두에게 무난한 문장을 만드는 대신, 누군가의 마음에 작게라도 흔적을 남길 문장을 세상에 던지는 것. 그것이 AI와 함께 글을 쓰면서 놓치고 싶지 않은 가장 중요한 기준이다.