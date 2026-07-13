반복되는 수질 오염... 주민들 "언제까지 기다려야 하나"

큰사진보기 ▲7월 6일 휴천면 용유담 인근 하천에 거품이 가득 떠다니고 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲운서리 부근에서 함양군 공무원들이 수질을 검사하기 위해 채수하고 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

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큰사진보기 ▲7월 6일 휴천면 용유담 인근 하천에 거품이 가득 떠다니고 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (곽영군)에도 실렸습니다.

수년째 반복되고 있는 람천·임천강 수계 오염 문제가 좀처럼 해결의 실마리를 찾지 못하고 있다. 하천 곳곳에서 거품과 부유물, 악취가 지속적으로 확인되면서 주민들의 불만은 갈수록 커지고 있지만, 관계기관의 합동 시찰 이후에도 뚜렷한 후속 조치는 이뤄지지 않고 있어 행정의 한계를 지적하는 목소리가 높다.그동안 본지는 남원시 람천에서 유입되는 오염수와 임천강 하류에서 반복적으로 나타나는 거품, 악취 등을 지속적으로 보도해 왔다. 비가 온 뒤뿐 아니라 평상시에도 오염 현상이 반복되면서 주민들은 오랫동안 민원을 제기해 왔지만 근본적인 해결책은 마련되지 않고 있다.주민들은 "이미 수십 차례 민원을 제기했지만 달라진 것은 아무것도 없다"며 "매일 같이 하천이 망가지는 모습을 바라보고만 있어야 하는 현실이 답답하다"고 호소했다.지난 7월 6일 지리산권 환경단체 '수달친구들' 최상두 대표와 함양군 환경과 공무원 3명, 남원시 환경과 공무원 2명은 함양군·산청군 주요 지점을 함께 둘러보며 수질 상태를 확인했다.이날 남원시 관계자들은 함양군 휴천면과 유림면, 산청군 금서면과 생초면 일대 3곳을 둘러봤으며, 함양군 관계자들은 송문교와 용유담, 세월교 등 주요 지점 7곳을 중심으로 현장을 확인했다.현장에서는 유속이 느린 구간을 중심으로 황색 부유물이 비교적 뚜렷하게 관찰됐다.함양군 환경정책과 김은하 계장은 "함양·산청 주요 수계를 살펴봤는데 유속이 느린 구간에서는 노란색 부유물질이 더욱 많이 확인됐다"고 말했다.다만 이날 남원시는 현장에서 직접 채수를 실시하지 않았다.이에 대해 최상두 대표는 "오염의 근본적인 원인이 상류인 남원시에서 발생하는 것으로 의심되는 상황인데 정작 오염원 관리 주체가 적극적으로 나서지 않는다면 하류 지역에서는 문제를 해결할 방법이 없다"고 아쉬움을 나타냈다.김은하 계장은 "최상두 대표로부터 오염이 심각하다는 이야기를 듣고 현장에 채수 장비까지 준비해 갔다"며 "비록 법적 공신력을 갖는 시료는 아니더라도 실제 오염 수준을 파악하기 위해서는 필요한 과정이라고 판단했다"고 설명했다.함양군은 지난 3월에도 용유담 인근에서 자체 채수를 실시해 수질을 분석한 바 있다.하지만 분석 결과는 주민들이 체감하는 오염 실태와는 차이를 보였다. 수질 기준상 큰 이상이 없는 것으로 나타났지만 주민들은 여전히 악취와 거품, 부유물 발생을 직접 목격하고 있어 행정 결과와 현장 체감 사이의 간극은 좀처럼 좁혀지지 않는 상태다.특히 주민들과 환경단체는 람천에서 내려오는 물과 뱀사골 계곡에서 내려오는 물을 비교하면 육안으로도 수질 차이를 쉽게 확인할 수 있다고 주장하고 있다.문제는 임천 상류가 행정구역상 전북 남원시에 속해 있다는 점이다.함양군은 오염원 발생지에서 실질적인 조사와 개선 조치가 이뤄져야 하지만 행정구역이 다른 만큼 자체적으로 강제할 수 있는 권한이 없다는 입장이다. 반면 주민들은 수년간 같은 문제가 반복되고 있음에도 기관 간 협의가 답보 상태에 머물고 있다며 보다 적극적인 공동조사와 원인 규명이 필요하다고 요구하고 있다.최상두 대표는 "지금 필요한 것은 현장 확인이 아니라 오염원을 명확히 규명하고 근본적인 개선 대책을 마련하는 것"이라며 "합동점검이 일회성 행사에 그쳐서는 안 된다"고 강조했다.남원시 관계자는 이와 관련해 "수질검사는 매달 자체적으로 실시하고 있으며, 특히 배출시설에 대해서도 지속적인 지도·점검을 진행하고 있다"며 "장마철을 앞두고 있는 만큼 수질 관리에 더욱 신경 쓸 계획"이라고 말했다.또한 람천·임천 수질 개선을 위한 구체적인 대책을 준비하고 있는지에 대한 질문에는 "자세한 내용은 현재 말하기 어렵지만, 수질 개선을 위한 여러 방안을 준비하고 있다"고 밝혔다.