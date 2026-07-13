택배 표준계약서 의무화 한 달, 현실은?... "취지 무력화 난무"

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 국회의원(국토교통위,울산북구)은 13일 오전 국회 소통관에서 전국택배노동조합과 전주지역 쿠팡 기사들과 함께 기자회견을 열고, 쿠팡 대리점의 탈법·편법 실태를 공개하며 국토교통부에 실태조사와 제도개선을 촉구했다. ⓒ 윤종오 관련사진보기

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지난 6월부터 택배 표준계약서를 의무화하는 생활물류서비스산업발전법이 시행됐다. 그렇다면 이후 현장에서는 표준계약서가 잘 지켜지고 있을까?전국택배노동조합이 법 시행 후 한 달 간 부산·울산·광주·강원·전북·경기 등 전국 6개 지역 24개 쿠팡CLS 배송대리점의 위수탁계약서와 부속합의서 등 26건을 분석한 결과, 현행법상 표준계약서의 취지를 무력화하는 각종 편법과 불공정 조항이 확인되고 있다.분석 결과 ▲담당구역 미특징 ▲백지 수수료 ▲본계약보다 부속합의서 우선 적용 ▲중도이탈시 500만 원 위약벌 ▲단체행동 시 계약해지 등 불공정 조항이 무더기로 확인됐다.특히, 전북 전주의 한 쿠팡 배송대리점은 주간배송 기사에게 야간배송을 일방적으로 배정하고, 표준계약서 작성 의무를 이유로 수수료가 삭감된 신규 계약 체결을 강요하기도 했다.진보당 윤종오 국회의원(국토교통위, 울산북구)은 13일 오전 국회 소통관에서 전국택배노동조합과 전주지역 쿠팡 기사들과 함께 기자회견을 열고 이같은 쿠팡 대리점의 탈법·편법 실태를 공개하며 국토교통부에 실태조사와 제도개선을 촉구했다.윤종오 의원은 "국회는 지난해 생활물류법을 개정해 표준계약서 사용을 의무화하고 위탁구역과 위탁수수료 등 반드시 계약서에 포함해야 할 사항까지 시행령으로 규정했다"면서 "이는 배송구역을 일방적으로 회수하는 이른바 '클렌징'과 같은 폐해를 막기 위한 최소한의 장치였다"고 말했다.이어 "하지만 법 시행 한 달이 지난 지금도 쿠팡 대리점에서는 부속합의서와 불공정 조항으로 표준계약서를 종이쪼가리로 만들고 있다"면서 "지난해 국정감사에서도 같은 문제를 지적했지만, 현장은 달라지지 않았다"고 지적했다.유준수 택배노조 쿠팡 전주지회장 현장증언에서 "지난 6월 3일, 수많은 택배 노동자들이 과로로 쓰러져간 끝에 마침내 생활물류법이 시행되었고, 이제는 최소한의 인간다운 삶을 보장받을 줄 알았다"며 "하지만 현장에서 마주한 현실은 참혹했다"고 지적했다.그는 "쿠팡 대리점들은 겉으로는 표준계약서 양식을 베끼는 척하면서, 속으로는 노동자를 합법적으로 노예로 삼는 온갖 독소조항을 집어넣은 '살인적인 꼼수 계약서'로 법을 철저히 유린하고 있다"고 지적했다.그 예로 "전북 전주의 한 쿠팡 대리점 계약서에 적힌 담당 구역은 단 두 글자, '전주'였다"며 "전주시 전체가 내 구역이니 대리점 마음대로 기사를 쥐고 흔들어도, 억지로 구역을 쪼개고 빼앗아도 '계약 위반이 아니다'라고 주장하는 것이다. 수수료 단가 옆에는 슬그머니 '구역별 단가는 상의'라는 문구를 집어넣어, 언제든 단가를 깎을 수 있는 퇴로까지 열어두었다"고 주장했다.이어 "오히려 노동조합이 교섭을 요구하자마자 기다렸다는 듯이 잔인한 보복이 가해졌다"며 "오직 주간 배송만 해오던 노동자들에게 당사자 합의도 없이 하루아침에 야간 배송을 강제 배정했다. 주 5일 근무는 주 6일로 뒤바뀌었고, 토·일 고정 휴무는 강제로 폐지되었으며 심지어 토요일 낮에 배송을 마친 노동자에게, 같은 날 밤 다시 출근해 일요일 새벽까지 배송하라는 살인적인 스케줄까지 밀어붙였다"고 덧붙였다.​그러면서 "사람을 밤낮없이 기계처럼 굴려 과로사로 죽으라는 것과 무엇이 다른가"라며 "주간 노동자에게 야간 배송을 강요하는 것은 생체리듬을 처참하게 무너뜨리고 노동자의 목숨을 직접 위협하는 폭거"라고 지적했다.​한편 전국택배노동조합은 이날 기자회견에서 ▲쿠팡CLS 배송대리점 위수탁계약서 전수 실태조사 ▲표준계약서 위반 계약에 대한 심사·시정 절차 마련 ▲담당구역·수수료 등 필수 기재사항 작성 기준 명확화 ▲부속합의서·추가약정서까지 포함한 심사 및 위반 대리점 행정처분 등을 국토교통부에 요구했다.