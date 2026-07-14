돈보다 관계가 지역을 살린다... 경기도 '시간이 복지가 되는 시대'를 실험하다

"돈이 아니라 시간을 나누면 마을은 어떻게 달라질까."

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큰사진보기 ▲위지 타임뱅크 주민설명회위스테이지축 주민들이 시간은행 설명자료를 들고 밝게 웃고 있다. ⓒ 김성윤 관련사진보기

덧붙이는 글 | 김성윤은 고양주민자치포럼 대표다. 주민자치와 마을공동체, 사회적경제, 지역사회 혁신을 주제로 글을 쓰고 있다.

지난 13일 저녁, 경기 고양시 이음카페에서 열린 '위지 타임뱅크 주민설명회'는 "돈이 아니라 시간을 나누면 마을은 어떻게 달라질까"라는 질문에서 출발했다. 위스테이지축사회적협동조합이 마련한 이날 설명회에는 자신의 시간과 재능을 이웃과 나누고 싶은 주민들이 한자리에 모였다.처음에는 '시간을 적립한다'는 개념이 다소 낯설게 느껴졌지만, 설명을 들을수록 참석자들의 반응은 달라졌다. 누군가는 "내가 가진 재능도 누군가에게는 큰 도움이 될 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말했고, 또 다른 주민은 "봉사가 아니라 서로 주고받는 관계라는 점이 인상적이었다"고 했다.위지타임뱅크는 시간의 가치를 동일하게 인정하고, 경제적 능력보다 참여와 관계를 중심에 둔 공동체 플랫폼이다. 주민이 자신의 시간과 재능을 이웃에게 제공하면 그 시간을 포인트로 적립하고, 필요할 때 다른 주민의 도움을 받을 수 있는 상호교환 시스템으로 운영된다.이번 설명회에서는 ▲왜 타임뱅크가 필요한가 ▲시간은행의 운영 원리 ▲플랫폼 가입과 이용 방법 ▲포인트(구슬) 제도 ▲참여 활동 사례 등이 소개됐다. 주민들은 단순한 봉사활동과 무엇이 다른지, 시간이 어떻게 기록되고 순환하는지, 공동체 안에서 어떤 방식으로 활용되는지에 대해 다양한 질문을 쏟아냈다.겉으로 보면 흔한 주민교육처럼 보이지만, 이번 설명회는 경기도마을공동체지원센터가 추진하는 '경기마을시간은행 시범운영' 정책이 주민과 처음 만나는 자리라는 점에서 그 이상의 의미를 갖는다.경기마을시간은행 시범사업은 단순히 시간을 적립하는 플랫폼 구축이 목적이 아니다. 마을공동체 안에서 시간이 어떻게 순환하고, 그 과정에서 주민과 공동체가 어떻게 변화하는지를 검증하는 정책 실험이다.경기마을시간은행 시범사업은 올해 5월 소규모 마을형과 아파트형 연구 참여 마을을 선정해 다양한 방식으로 시범운영을 진행하고 있다. 연구 참여마을은 기존에 운영하던 돌봄 활동, 재능 나눔, 공동체 행사 운영, 공간 관리, 생활지원 활동 등에 시간은행 방식을 접목해 운영한다.참여 주민들은 공동체 활동에 참여한 시간을 기록하고, 연구진은 이를 바탕으로 공동체 관계망과 참여도, 활동 지속성, 공동체 변화 등을 분석한다.이를 통해 시간순환 구조가 실제 공동체 안에서 어떻게 작동하는지, 주민 간 신뢰와 참여를 얼마나 확장시키는지를 검증한다.즉, 시간을 기록하는 것이 목적이 아니라 시간의 순환이 공동체를 어떻게 변화시키는지를 정책적으로 검증하는 실험인 셈이다.그동안 공동체 사업의 성과는 행사 횟수나 참여 인원처럼 눈에 보이는 실적 중심으로 평가되는 경우가 많았다.하지만 주민들 사이에 신뢰가 얼마나 쌓였는지, 서로 도움을 주고받는 관계가 얼마나 확장됐는지는 수치로 확인하기 어려웠다.경기마을시간은행은 이러한 한계를 넘어 주민들의 참여 시간을 데이터로 축적하고, 활동 과정과 공동체 변화 사례를 함께 기록한다.이를 통해 공동체 안에서 관계가 어떻게 형성되고 지속되는지를 분석하고, 향후 경기도형 시간은행 정책의 효과성을 검증하는 것이 시범사업의 목표다.시범사업 종료 후에는 운영 결과와 활동 데이터, 공동체 변화 사례를 종합한 결과보고서를 제작하고, 연구진과 참여 공동체가 함께 평가회를 열어 경기도형 시간은행 모델의 정책 적용 가능성을 검토할 예정이다.경기마을시간은행은 아직 실험 단계다. 하지만 주민의 시간을 단순한 봉사시간이 아니라 지역사회의 사회적 자산으로 바라본다는 점에서 기존 공동체 정책과는 다른 시도다.초고령화와 1인 가구 증가, 돌봄 공백, 공동체 약화가 사회문제로 떠오르는 지금, 지역의 지속가능성은 더 이상 예산만으로 해결되지 않는다. 결국 사람과 사람이 연결되는 관계망이 지역의 회복력을 결정한다.시간은행은 단순한 포인트 제도가 아니다. 누군가의 한 시간이 또 다른 누군가의 도움이 되고, 그 시간이 다시 공동체 안에서 순환하는 구조를 만드는 일이다. 돈으로는 측정하기 어려운 신뢰와 연대가 지역의 자산으로 축적되는 과정이다.결국 시간은행은 사람과 사람을 연결하는 관계의 정책이다. 그래서 시간은행은 '돈보다 관계가 지역을 살린다'는 철학을 담고 있다. 동시에 '시간이 복지가 되는 시대'를 향한 새로운 실험이기도 하다.이번 위지 타임뱅크 주민설명회는 하나의 프로그램을 알리는 자리가 아니라, 시간을 공동체의 자산으로 바꾸는 새로운 정책이 주민들의 일상 속에서 어떻게 시작될 수 있는지를 보여준 현장이었다.공공서비스가 미처 닿지 못하는 생활 속 돌봄과 나눔을 주민 스스로 만들어 갈 때, 시간은 새로운 복지 자원이 되고, 공동체는 그 자산을 함께 키워가는 기반이 된다.마을공동체 정책은 이제 공간을 만드는 정책에서 관계를 만드는 정책으로 전환되고 있다. 경기마을시간은행은 그 전환을 실험하는 첫 사례가 될 수 있을지 주목된다.