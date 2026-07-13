자료 조사만 꼬박 석달, 풀벌레 통해 인류를 봅니다

큰사진보기 ▲곤충 인문학, 비늘과 딱지, 날개맥이 누설하는청소년 부터 어른까지 누구나 부담 없이 읽을 수 있다. ⓒ 이상헌 & 초봄책방 관련사진보기

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"과학적 소재를 인문학적으로 다룬 작품들이 등장하기 시작... 일반 독자들이 흥미를 가질 만한 원고와 지은이의 독창적인 깊이가 있는 원고들을 선정"

덧붙이는 글 | 이 기사는 한달 후 운영중인 홈(www.daankal.com)에도 실립니다.

6년째 연재하고 있는 '단칼에 끝내는 인문학 곤충기'를 책꼴에 맞춰 새로 엮었습니다. 청소년 부터 어른까지 누구나 부담 없이 읽을 수 있는 <비늘과 딱지, 날개맥이 누설하는 곤충 인문학>입니다.이 책은 흔한 곤충 생태서가 아닙니다. 풀벌레를 통해 인류 문명을 들여다보는 책입니다. 정치·경제·사회·문화에 이르기까지 인간 활동의 모든 영역이 곤충과 맞닿아 있음을 살폈습니다. 하찮아 보이는 작은 생명 없이는 우리도 존재할 수 없기 때문입니다.120여 편이 넘는 기사 중에서 살릴 것과 덜어낼 것을 거듭 고민했습니다. 20년 가까이 곤충을 기록해 왔지만 책으로 엮다 보니 항상 두어 장의 사진이 부족했습니다. 역사에는 나오지만 대중에게 공개되지 않은 이미지는 간송미술관으로부터 구입해 채워 넣었습니다.특히 1장의 첫 글은 자료 조사에만 꼬박 석 달이 걸렸습니다. 블라디보스토크의 고리키 도서관에도 연락해 관련 정보를 확인했습니다. 그렇게 5개국의 문헌과 역사를 추적해 완성한 글입니다.2장의 첫 꼭지에서는 쿤스트캄머(Kunstkammer, 경이의 방)를 통해 서양 문명을 들여다봤습니다. 경이의 방은 박물관·미술관·도서관의 출발점입니다. 15세기부터 유럽인들은 세상의 온갖 진귀한 자연물을 수집했습니다.18세기는 자연사를 아카이빙하던 박물학(Natural History)의 전성기였습니다. 19세기에 들어 다윈을 비롯한 지식인들은 자연사를 이해하는 새로운 길을 열었습니다. 큰 틀에서 보자면 15~19세기는 박물학의 시대였습니다. 서구인은 자연을 아카이빙하며 세상의 질서를 읽어내려 했습니다.한편, 이 책은 문체부 산하 '한국출판문화산업진흥원'의 제작비 지원을 받았습니다. 당시 심사평은 아래와 같습니다.이 심사평은 제 원고만을 대상으로 한 것이 아니라, 과학 분야에 응모한 여러 작품을 검토한 뒤 내린 총평입니다. 그럼에도 저자로서 큰 격려를 받았습니다.2025년 여름, '초봄책방'의 대표와 조성일 기획위원을 처음 만났습니다. 신생 출판사로서 몇 가지 시리즈를 내던 중에 제 연재를 보고 먼저 출간을 제안해 주셨습니다. 풀벌레가 맺어준 묘한 인연입니다. 그렇게 6년 넘게 이어지는 연재가 <비늘과 딱지, 날개맥이 누설하는 곤충 인문학>으로 세상에 나왔습니다.2021년부터 온라인으로 독자 여러분을 만났다면 이제는 한 권의 책으로 인사드립니다. 오는 18일(토) 오후 2시~4시에 '쓰임나눔공간 인사'에서 직접 뵙겠습니다.